NSƯT Hữu Châu: 'Đừng chỉ yêu nghề, hãy biết trân trọng chính mình'

NSƯT Hữu Châu góp mặt trong phim ngắn Nốt lặng, một tác phẩm của đạo diễn trẻ Nguyễn Minh Thiên (đồng biên kịch cùng Bảo Châu), xoay quanh những va chạm giữa các thế hệ trong một gia đình.

Trong phim, nam nghệ sĩ vào vai người cha làm nghề bánh trung thu. Khác biệt trong suy nghĩ giữa cha và con gái Phương khiến tình cảm cha con đứng trước nguy cơ rạn nứt. Nhờ sự kết nối của người mẹ (Trinh Trinh thủ vai), người cha dần nhận ra khoảng cách giữa mình và con gái, từ đó chủ động tìm cách hàn gắn.

Nghệ sĩ Hữu Châu vào vai một thợ làm bánh, có những mâu thuẫn với cô con gái trong phim Nốt lặng Ảnh: NSX

Được thực hiện bởi một ê kíp trẻ, Nốt lặng đặt vấn đề về sự thấu hiểu và sẻ chia trong gia đình, đặc biệt là cách cha mẹ đồng hành cùng con cái. Đây cũng là lý do Hữu Châu nhận lời tham gia, dù trước đó ông từng nhiều lần vào vai những người cha có hoàn cảnh, tính cách tương tự.

Với ông, điều đáng nói ở nhân vật lần này là thông điệp về sự cởi mở của cha mẹ trước những lựa chọn và khác biệt của con cái, trong đó có vấn đề giới tính.

"Làm cha làm mẹ không nên áp đặt sở thích, ý muốn của mình lên con. Con mình là một cuộc đời khác, có những suy nghĩ, tình cảm khác, nên đừng ép buộc mà hãy mở lòng và chỉ cho con biết cái gì đúng, cái gì sai bằng chính tình thương của chúng ta", ông chia sẻ.

Một lý do khác khiến Hữu Châu nhận lời là cơ hội được làm việc cùng những người trẻ. Ngoại trừ Trinh Trinh, các diễn viên trong ê kíp đều là học trò của ông.

"Nhiệm vụ của một tiền bối là đã đến lúc mở lòng đón nhận những gương mặt mới, như cách tôi đã từng làm bao nhiêu năm qua ở sân khấu lẫn bên phim", nam nghệ sĩ nói.

NSƯT Hữu Châu sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho các hậu bối khi cùng tham gia phim Ảnh: NSX

NSƯT Hữu Châu nói gì về hậu bối?

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Hữu Châu còn có nhiều năm đào tạo, hướng dẫn các thế hệ diễn viên trẻ. Theo ông, điều những người mới bước vào nghề cần bồi đắp là chiều sâu và khả năng thẩm thấu nhân vật.

Từ kinh nghiệm giảng dạy, ông cho rằng chỉ qua cách một diễn viên nói một câu thoại, người làm nghề có thể nhận ra họ hiểu nhân vật đến đâu.

"Ở các em không được phong phú như thời của tôi ngày xưa. Các em bây giờ ít đọc sách quá, nên quan sát nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn và có sự cảm thông với những gì xung quanh nhiều hơn", ông nói.

Với những người trẻ muốn đi đường dài cùng nghệ thuật, Hữu Châu không đưa ra một lời khuyên quá lớn lao. Ông chọn cách nói gần gũi hơn, bắt đầu từ việc mỗi người phải biết trân trọng chính mình và có trách nhiệm với lựa chọn của mình.

"Tôi không nói đến chuyện phải yêu nghề mãnh liệt, nhưng các em nên thương các em và trách nhiệm với chính bản thân các em một chút, và thương ở đây không phải là ích kỷ", ông chia sẻ thêm.