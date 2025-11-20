NSƯT Hữu Châu tiết lộ cảnh đánh đàn em khóc khiến ông thấy thương như con ruột

NSƯT Hữu Châu và diễn viên Trương Minh Thảo vào vai cha con trong phim ẢNH: ĐPCC

Tối 19.11, đoàn phim Cưới vợ cho cha có buổi chiếu ra mắt giới truyền thông tại TP.HCM, có sự góp mặt của nhà sản xuất Xuân Lan, đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm, cùng dàn diễn viên như NSƯT Hữu Châu, NSND Hồng Vân, Trương Minh Thảo, Thúy Diễm, Syni Trang, Đình Khang, Leona Khánh Tiên...

Phim Cưới vợ cho cha kể về ông Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu thủ vai), chủ quán cà phê, karaoke sống một mình, đang từng ngày mong ngóng đứa con trai Út Tửng (Trương Minh Thảo thủ vai) về thăm nhà sau thời gian làm việc ở TP.HCM. Khi phát hiện mình mắc trọng bệnh, ông quyết “cưới vợ cho con” để trọn lời hứa với người vợ quá cố. Nhưng kế hoạch ấy đổ vỡ khi ông phát hiện Út Tửng có một bí mật động trời đã thổi bùng mâu thuẫn giữa hai cha con.

Tại buổi giao lưu, NSƯT Hữu Châu chia sẻ vai diễn người cha từng gắn bó với ông từ vở kịch Cưới vợ cho ai. Để vào vai, nam nghệ sĩ phải tập nói sai chính tả vì nhân vật là người miền Tây. Ông cho hay: "Việc được nhận vai này là một duyên lành của tôi, vì vai ông Sáu Sếu đã sống với tôi gần 20 năm từ trên sân khấu và đến nay là lên màn ảnh rộng. Cảm ơn đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm đã giúp tôi được giữ trọn vai diễn này".

Nam nghệ sĩ cho biết, cảnh khiến ông nhớ nhất là Út Tửng bị cha đánh, quay suốt từ sáng cho tới chiều. Diễn viên Trương Minh Thảo được khen ngợi là diễn rất cảm xúc và chân thật, khiến ông cảm thấy thương như chính con ruột mình. Hữu Châu kể: "Tôi đánh Thảo nhiều đến độ mình xót luôn. Nhưng tôi và Hồng Vân đều được học về hình thể, nên tôi không đánh bằng nguyên bàn tay mà chỉ bằng bốn ngón thôi. Tôi đánh hai tay một lúc nhưng đánh vào tay mình chứ không đánh vào Thảo, để cho Thảo bớt đau. Cảnh đó Thảo diễn tốt, nhiều cảm xúc. Đánh xong thấy Thảo khóc, tôi cứ đứng nhìn, cảm giác như mình có lỗi, thương như con mình".

Trong khi đó, NSND Hồng Vân vào vai bà Hai Hành, người thầm thương trộm nhớ ông Sáu suốt đời và cũng vì ông mà không lấy chồng. Nữ nghệ sĩ cho biết đây là một vai nhỏ nhưng vẫn nhận lời đóng vì yêu mến bộ phim và mong muốn góp phần giới thiệu vẻ đẹp miền Tây. "Khi xem trên phim ảnh, mình thấy miền Tây rất đẹp và trù phú. Nhưng chỉ khi sống cùng người miền Tây, mình mới cảm nhận trọn vẹn miền đất này đặc biệt thế nào. Tham gia phim này, tôi được ở Trà Vinh cũ (nay thuộc Vĩnh Long) suốt một tháng, người dân vô cùng dễ thương. Qua những bộ phim như thế này, chúng ta sẽ thấy không đâu đẹp bằng quê hương mình", nữ nghệ sĩ bày tỏ.

NSND Hồng Vân cũng dành lời khen ngợi đạo diễn: “Đạo diễn Lâm là một người rất chuyên nghiệp và chu đáo. Vai diễn của tôi dù nhỏ nhưng được tiền kỳ, chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nên khi ra hiện trường tôi chỉ cần làm theo yêu cầu đạo diễn mà thôi. Lâm làm việc với dàn diễn viên rất suôn sẻ, lại còn là một đạo diễn yêu tác phẩm của mình như con đẻ".

Ngoài tình cảm gia đình, phim ghi điểm bởi sự tung hứng ăn ý giữa hai diễn viên gạo cội là NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu, đồng thời thể hiện tình làng nghĩa xóm, chữ tình của người dân miền Tây. Cưới vợ cho cha dự kiến khởi chiếu từ ngày 21.11.