NSƯT Kim Phương: Người nghệ sĩ hay bị nói bạc bẽo vì...

Tuổi 73 miệt mài với nghiệp diễn

Dù xuất hiện trên sân khấu cải lương hay trên màn ảnh, NSƯT Kim Phương luôn chinh phục khán giả bằng lối diễn mộc mạc, chân thật và giàu chiều sâu. Những vai người mẹ do bà thể hiện không đơn thuần là diễn xuất, mà dường như được chắt lọc từ chính vốn sống, những trải nghiệm và va vấp mà nữ nghệ sĩ đã đi qua trong cuộc đời.

Ở tuổi xế chiều, NSƯT Kim Phương vẫn miệt mài với nghiệp diễn, xem điều ấy như lẽ đương nhiên của cuộc đời mình Ảnh: FBNV

Với nghiệp diễn, cái tên Kim Phương luôn gắn liền với hình ảnh những bà mẹ ác, dữ dằn, khắc nghiệt... từng khiến không ít khán giả phản ứng gay gắt, thậm chí bị chửi. Song NSƯT Kim Phương cho biết bà chưa bao giờ để điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân. Với nữ nghệ sĩ, việc nhân vật được khán giả ghét hay thương đều là thước đo cho sức lan tỏa của vai diễn và sự thành công của người diễn viên. "Vai nào mà được khán giả chửi, vai nào được khán giả thương, đó đều là điều tốt. Nghĩa là mình đã làm tròn vai trò của mình. Tôi không buồn, mà cảm thấy thỏa mãn, hạnh phúc và tự hào vì đã làm tốt vai diễn được giao", bà bộc bạch.

Theo NSƯT Kim Phương, bà luôn rạch ròi giữa nhân vật và đời sống riêng. Những vai diễn dữ dằn, khắc nghiệt chỉ tồn tại trên sân khấu hay trước ống kính. Khi trở lại với đời thực, bà vẫn là người sống điềm đạm, bao dung và dành nhiều sự quan tâm cho gia đình, con cháu. Chính sự phân định rõ ràng ấy giúp nữ nghệ sĩ vẫn luôn giữ được sự cân bằng sau ánh đèn sân khấu, không để cảm xúc vai diễn chi phối đời sống cá nhân.

Hơn nửa đời người gắn bó với nghệ thuật, NSƯT Kim Phương vẫn mong được miệt mài lao động, cống hiến để mỗi ngày còn được "ăn cơm Tổ", được sống trọn vẹn với nghề. Bà khẳng định không có khái niệm nghỉ hưu. Nếu ngừng làm nghề quá lâu, bà cảm thấy trống trải, thậm chí sinh bệnh. Mỗi đoàn phim, mỗi sân khấu là một môi trường mới, mang lại cho bà niềm vui và động lực sống.

NSƯT Kim Phương: Làm nghề phải luôn đi cùng sự bao dung

Bà chiêm nghiệm đôi lúc vì bận rộn mà người nghệ sĩ dễ bị hiểu lầm là "sống bạc bẽo" Ảnh: FBNV

Bàn về nghề đã nuôi sống bản thân và gia đình suốt nhiều thập niên, NSƯT Kim Phương cho rằng giới nghệ sĩ từng phải đối diện với không ít định kiến. Nghề biểu diễn nhiều khi bị nhìn bằng ánh mắt khắt khe, từ quan niệm "xướng ca vô loài" đến suy nghĩ tiền bạc của người làm nghệ thuật là "tiền âm phủ", hay cho rằng đây là một nghề bạc bẽo. Theo sao nữ 5X, tất cả những cách nhìn ấy đều xuất phát từ việc xã hội chưa thật sự hiểu trọn vẹn hành trình lao động, hy sinh và cống hiến của người nghệ sĩ phía sau ánh đèn sân khấu.

Theo NSƯT Kim Phương, nghề nghệ thuật tự thân không hề bạc. Điều khiến người ta cảm thấy bạc bẽo, đôi khi, chính là guồng quay khắc nghiệt của cuộc sống và công việc. Không một nghệ sĩ nào có thể chạm tới đỉnh cao chỉ nhờ một người hay một lần giúp đỡ, mà đó là kết quả của rất nhiều "bàn tay", qua từng nấc thang nhỏ trên con đường làm nghề. Khi mới chập chững bước vào nghệ thuật, có người chỉ dẫn một câu ca, một động tác... đi thêm một đoạn đường lại có người khác dìu dắt, nâng đỡ để tiến lên nấc thang tiếp theo. Mỗi sự giúp đỡ dù nhỏ bé ấy đều góp phần tạo nên hành trình dài của một đời gắn bó với nghề.

Với nữ nghệ sĩ, đi được đến đâu không quan trọng bằng việc giữ được lòng biết ơn, sự tử tế Ảnh: FBNV

NSƯT Kim Phương chiêm nghiệm: "Ở mỗi nấc thang trong nghề, người nghệ sĩ phải tiếp xúc với những môi trường, những tầng lớp khác nhau. Có người ngoái đầu nhìn lại, có người vì mải bước đi mà không kịp nhìn xuống, nhưng không có nghĩa là họ quên. Với người nghệ sĩ, những ngày đầu gian khó là ký ức không thể phai mờ. Khi đó, chỉ một bữa ăn, một tô mì lúc đói lòng hay một lời chỉ bảo đúng lúc cũng đủ trở thành ân nghĩa theo suốt cả cuộc đời".

Theo NSƯT Kim Phương, việc không có thời gian ngoái đầu nhìn lại đôi khi khiến những người từng giúp đỡ cảm thấy chạnh lòng. Từ đó, những lời trách móc và hiểu lầm dễ nảy sinh, khiến hình ảnh người nghệ sĩ dần bị gắn với chữ "bạc". Với bà, đó không phải sự bạc bẽo trong bản chất con người, mà là hệ quả của hoàn cảnh và nhịp sống khắc nghiệt của nghề nghiệp. Nữ nghệ sĩ quan niệm, làm nghề phải luôn đi cùng sự bao dung. Khi còn có thể, bà sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, vốn sống cho lớp trẻ. Và nếu một ngày nào đó, những người từng quấn quýt bên mình trở nên bận rộn, ít liên lạc hơn, bà không buồn mà thấy vui. "Không gọi nữa nghĩa là nó đã đứng ở một nấc thang cao hơn mình rồi, là đã phát triển. Mình phải mừng cho nó", NSƯT Kim Phương tâm sự.

Gần sáu thập niên gắn bó với nghệ thuật, NSƯT Kim Phương chọn nhìn nghề bằng sự thấu hiểu và chấp nhận. Với nữ nghệ sĩ, đi được đến đâu không quan trọng bằng việc giữ được lòng biết ơn, sự tử tế và niềm vui khi chứng kiến người khác trưởng thành từ chính con đường mình từng bước qua.