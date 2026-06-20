NSƯT Minh Nhí tiết lộ cuộc sống ở tuổi 62

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, NSƯT Minh Nhí cho biết ông vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là ở sân khấu kịch. Với diễn viên Thạch Sanh - Lý Thông, đây là một điều may mắn khi còn được Tổ nghiệp thương, cho cơ hội làm nghề cũng như nhận sự trân trọng của mọi người xung quanh. Nhờ vậy mà nam nghệ sĩ có nguồn thu nhập ổn định để vừa lo cho cuộc sống, vừa vun vén cho sân khấu mà bản thân tâm huyết.

NSƯT Minh Nhí vẫn say mê với các hoạt động nghệ thuật ở tuổi 62 Ảnh: NVCC

“Nhưng mà nói giàu thì ngày xưa mới có cơ hội để làm giàu. Cũng giống như giờ mình đã qua rồi mình phải nhường lại cho các bạn trẻ. Nếu hồi xưa mình cũng giống như các bạn, mình biết mua nhà, mua đất đai… thì đã khác. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi bây giờ vẫn ổn, không nợ ai, không thiếu ai”, ông chia sẻ.

NSƯT Minh Nhí cũng bày tỏ niềm tự hào khi nói về con trai nuôi là Minh Khải, hiện đang sống cùng ông. Nam diễn viên bộc bạch thêm: “Về con nuôi thì tôi cũng có được mấy đứa. Ví dụ như Bình Tinh cũng là con nuôi. Bạn cũng báo hiếu, diễn cho sân khấu rồi cũng quan tâm tôi. Rồi Maika, con của Kim Tử Long cũng vậy. Nói chung là tụi nó cũng quan tâm mình. Nhưng mà đứa trực tiếp ở gần, lo lắng cho tôi là Minh Khải. Rồi thêm gia đình tôi nữa, đông lắm nên mọi thứ cũng ổn”.

NSƯT Minh Nhí quan niệm "mỗi người sẽ có một số phận riêng và cũng không biết sắp tới sẽ như thế nào". Sau những thăng trầm đã qua, diễn viên 6X rút ra cho bản thân những kinh nghiệm riêng. Trong đó, phần tiền để dưỡng già được nam nghệ sĩ để riêng, không đụng đến. “Tôi còn tiền để làm nghề, làm sân khấu và tiền để sinh hoạt thường ngày. Trong đó, chi phí dành cho sân khấu là phải có, để khi cần dựng vở diễn là mình có ngay”, ông nói.

NSƯT Minh Nhí dành thời gian nghỉ ngơi, chú trọng về sức khỏe khi đã ngoài 60 Ảnh: NVCC

Ở hiện tại, NSƯT Minh Nhí chú trọng giữ gìn sức khỏe để có thể theo đuổi đam mê diễn xuất. Do đó, nam diễn viên hạn chế tối đa chuyện rượu chè, ăn chơi. “Ngày xưa đi diễn về là tôi đi vũ trường, chứ không chịu ở một chỗ. Sau đó, tôi về ngủ mấy tiếng rồi bắt đầu dậy đi quay. Còn bây giờ, đi quay hình hay làm giám khảo xong là tôi về nhà. Tôi dành thời gian này để nghỉ ngơi, xem YouTube rồi ngủ. Thói quen này được tôi duy trì từ lâu rồi”, ông bộc bạch.

Ở tuổi ngoài 60, nghệ sĩ Minh Nhí cho biết ông không còn đi đêm, rượu chè vì “sức khỏe mình sẽ không có và tiền mình cũng không còn”. “Cho nên những cái mà mình đã vấp rồi, mình đứng lên thì mình đừng có vấp nữa”, ông chiêm nghiệm. Cũng theo nam diễn viên, khi xem YouTube thấy một số nghệ sĩ từng là kép chính, đào chính nhưng về già lại sống cảnh không nhà cửa, tiền bạc… ông cũng tự nhắc nhở bản thân để có thể tự lo cho cuộc sống của mình sau này.

NSƯT Minh Nhí nói về học trò

Ngoài được làm nghề, niềm vui của NSƯT Minh Nhí là được chứng kiến những học trò của mình thành công, được khán giả yêu thương. Đến hiện tại, ông vẫn dành sự yêu thương cho những thế hệ đầu tiên mình đào tạo, trong đó có Việt Hương, Thúy Nga, Hạnh Thúy, Cao Minh Đạt, Tiết Cương… “Nghĩa là ông thầy này vẫn để ý theo dõi từng bước chân của các bạn. Nhưng mà bây giờ các bạn mỗi đứa một sự nghiệp, cuộc sống riêng nên thành ra mình hỏi thăm và quan tâm vậy thôi”, nam nghệ sĩ chia sẻ.