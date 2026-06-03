NSƯT Minh Nhí: Sự cố cấm diễn và điều tiếc nuối nhất ở tuổi 62

Ở tuổi 62, NSƯT Minh Nhí vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật. Không chỉ tham gia biểu diễn, ông còn đào tạo diễn viên trẻ, đồng thời làm công tác quản lý sân khấu Trương Hùng Minh.

Chia sẻ với chúng tôi, diễn viên Thạch Sanh - Lý Thông cho biết nhìn từ bên ngoài, sân khấu kịch TP.HCM hiện tại khá rực rỡ. Sự xuất hiện của những sân khấu mới với những màu sắc riêng giúp đời sống kịch nói thêm đa dạng, khán giả cũng có nhiều lựa chọn hơn. Theo ông, đây cũng là cơ hội để diễn viên trẻ, các học viên từ trường nghệ thuật có thêm đất diễn, từ đó tiếp cận người xem.

Nghệ sĩ Minh Nhí tất bật với các hoạt động nghệ thuật ở tuổi 62 Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, phía sau sự sôi động đó vẫn tồn tại nhiều khó khăn. Khi số lượng sân khấu tăng lên, khán giả cũng bị chia nhỏ. Cộng thêm việc phát triển của những mô hình giải trí khác khiến việc kéo người xem đến sân khấu kịch càng khó.

Từ góc nhìn chuyên môn, NSƯT Minh Nhí đánh giá: “Thử thách lớn nhất của người làm sân khấu là cân bằng giữa nghệ thuật và thị hiếu. Nếu chỉ chạy theo thị hiếu để bán vé thì sân khấu rất dễ trở nên rẻ tiền. Nhưng nếu chỉ làm những vở quá học thuật thì khán giả lại khó tiếp nhận”.

Theo “ông bầu” này, người làm sân khấu không thể vì khó khăn mà buông bỏ. Nam diễn viên cho rằng vẫn còn nhiều nghệ sĩ tâm huyết đang nỗ lực duy trì các sân khấu kịch của thành phố với mong muốn giữ gìn và phát triển nghệ thuật kịch nói, dù phải chịu cảnh bù lỗ khá nhiều. “Ví dụ như tôi đi diễn, làm giám khảo để có nguồn thu nhập bù cho sân khấu. Nhưng cũng có những vở diễn được khán giả ủng hộ thì bù qua sớt lại”, NSƯT Minh Nhí thẳng thắn nêu thực trạng hiện nay.

Theo nghệ sĩ Minh Nhí, việc hoạt động ở sân khấu kịch giúp các diễn viên trẻ trưởng thành hơn trong nghề Ảnh: NVCC

Về công tác đào tạo, NSƯT Minh Nhí nhìn nhận so với ngày xưa, việc tìm kiếm những nhân tố kiệt xuất cho sân khấu ở thời điểm hiện tại là một thử thách. Chia sẻ thêm về thu nhập của nghệ sĩ ở sân khấu kịch, diễn viên Thạch Sanh - Lý Thông cho rằng mặt bằng chung vẫn thấp.

Ông đưa ví dụ nguồn thu từ việc đóng phim điện ảnh có thể nhận trăm triệu hoặc tiền tỉ, trong khi cát sê từ sân khấu kịch không nhiều do số lượng bán vé, giá vé không cao. “Cho nên chỉ những ai thực sự yêu nghề, yêu sân khấu và muốn giữ gìn cái nội tại của mình thì các bạn mới hy sinh để về diễn kịch”, ông bộc bạch.

Nói về danh hiệu NSND, Minh Nhí cho biết đó là danh hiệu cao quý trong chặng đường làm nghề của người nghệ sĩ mà nhà nước phong tặng. Tuy nhiên, ông bày tỏ: “Hỏi tôi có tham vọng không, thật sự là không, nhưng mình vẫn liên tục cống hiến. Khi nào mà được nhà nước công nhận thì tốt. Chứ nếu nói không thích danh hiệu NSND là nói xạo”.

Hai điều tiếc nuối trong đời NSƯT Minh Nhí

Nghệ sĩ Minh Nhí không chạnh lòng nếu học trò thành công hơn Ảnh: NVCC

Nhắc đến 2 lần vấp ngã, NSƯT Minh Nhí thẳng thắn thừa nhận đó là giai đoạn ông bị cấm diễn. Nam nghệ sĩ kể lúc còn trẻ, ông đi nước ngoài nhưng ở lại quá lâu, đến khi về bị ảnh hưởng không nhỏ.

Ông giải thích: "Không có người nào dại vì đang nổi tiếng mà đi bỏ. Nhưng mình còn trẻ con, mình đi và ở lại chơi, cứ nghĩ nó đơn giản, muốn về thì mình về. Nhưng không, tại lúc đó tôi thuộc biên chế cho nên phải xin phép đàng hoàng. Mặc dù tôi xin phép, nhưng tôi ở lâu quá. Đó là bài học lớn dành cho tôi".

Điều tiếc nuối thứ hai trong cuộc đời của NSƯT Minh Nhí là từng kiếm được rất nhiều tiền nhưng không biết giữ. Ông kể thời hoàng kim, bản thân có thể kiếm được 2-3 cây vàng/ngày nhưng tiêu xài hoang phí.

“Diễn xong tôi đi vũ trường, đi ăn uống. Lúc đó kiếm tiền dễ quá nên tôi nghĩ hôm nay hết thì mai mình sẽ kiếm được. Bạn bè, những người đồng trang lứa người ta mua được đất đai, nhà cửa, người ta để dành, sau này người ta giàu lên nhờ vậy”, ông bộc bạch.

Từ điều tiếc nuối đó, NSƯT Minh Nhí luôn khuyên học trò phải biết tiết kiệm, dành dụm thay vì hoang phí. “Tôi đem những cái thất bại hay những cái vấp ngã của mình dạy lại cho học trò. Đó là bài học, chứ tôi không có vì sĩ diện mà giấu”.

Ở tuổi 62, Minh Nhí khẳng định bản thân không “ăn mày quá khứ”. Thay vào đó, nam nghệ sĩ chọn nỗ lực cống hiến mỗi ngày. Nói thêm về câu chuyện danh hiệu, ông nhìn nhận: “Tôi cố gắng phấn đấu chứ không phải là tham vọng mù quáng đến nỗi mỗi ngày phải suy nghĩ đến chuyện đó”.