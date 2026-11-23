Nghệ sĩ Minh Nhí bộc lộ năng khiếu văn nghệ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau này, gia đình muốn ông theo ngành y, dù bản thân “sợ máu”. Trong lần thi đầu, diễn viên Thạch Sanh Lý Thông thiếu 0,5 điểm, đành phải khăn gói từ Sa Đéc lên TP.HCM để ôn luyện, chuẩn bị cho lần thi lại.

Mối duyên nghệ thuật của Minh Nhí

Những ngày đi ngang trường sân khấu, nam nghệ sĩ tò mò khi thấy nhiều người, trong đó có nghệ sĩ Thành Lộc xuất hiện ở đây. Sau khi tìm hiểu, ông quyết định gác việc học y, đăng ký khóa ôn luyện 3 tháng, rồi thi đậu vào lớp đào tạo về đạo diễn.

Nghệ sĩ bén duyên với nghệ thuật một cách tình cờ Ảnh: NSX Trà cung cấp

“Khi đó tôi không cho gia đình biết. Đến lúc đậu tôi vẫn giấu. Một ngày nọ, trường gửi giấy trúng tuyển về, ba mới thấy và kêu ra nói chuyện. Tôi xin ba học thử 1 năm, nếu không hợp sẽ quay lại luyện thi. Nhưng sau 1 năm, tôi về quê hướng dẫn đội văn nghệ ở dưới tỉnh, tiết mục khiến ai cũng vỗ tay. Sau đêm đó, ba cho tiền để tôi đi học”, nam nghệ sĩ bồi hồi nhớ lại.

Dù nổi tiếng sớm nhưng hành trình gắn bó với nghệ thuật của nghệ sĩ Minh Nhí đối diện với không ít khó khăn. Ông kể những ngày đầu lên thành phố, bản thân không có lợi thế về ngoại hình, lại ăn diện trông quê mùa. Thậm chí có người từng nói với Minh Nhí rằng: “Mày không làm nghề được đâu” khiến ông không khỏi trăn trở.

Dù cố gắng không để bản thân bị phân tâm trước lời nhận xét này, nhưng một thời gian sau, nghệ sĩ Minh Nhí tiếp tục bị tác động, khiến ông phải chạy thẳng đến nhà thầy chủ nhiệm để hỏi. “Khi đó thầy nói tôi cứ phấn đấu, cứ rèn luyện. Đến khi khán giả yêu mến và mình tỏa sáng thì mới biết ai hơn ai”, nam diễn viên bày tỏ.

Chính lời chia sẻ này trở thành nguồn động viên để từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Minh Nhí đã được chú ý, nhận nhiều lời mời biểu diễn và xuất hiện trên truyền hình. “Nói chung tôi 'xấu xí' nhưng được may mắn”, nam nghệ sĩ bộc bạch.

Nghệ sĩ Minh Nhí mong muốn mang những kinh nghiệm mình có được để truyền dạy cho các học trò Ảnh: NSX Cười xuyên việt cung cấp

Nguyên tắc khi đào tạo học trò

Ngoài diễn xuất, nghệ sĩ Minh Nhí còn là một người thầy, đào tạo nhiều thế hệ diễn viên. Với ông, mỗi lứa học trò đều để lại những kỷ niệm khó quên, từ những nhân tố tài năng cho đến những gương mặt chưa quá nổi bật. Nói về mối duyên với công việc giảng dạy, ông bộc bạch: “Trời thương, tôi được khán giả yêu mến, có cơ hội va chạm nhiều. Khi nhận được lời mời trở lại đứng lớp, tôi nghĩ mình học được cái gì từ trường, từ cuộc đời, từ sàn diễn, tôi đem truyền lại cho các bạn”.

Nói về lứa học trò, Minh Nhí kể thời còn đi học, Việt Hương đã bộc lộ năng khiếu diễn xuất, còn Thúy Nga “cứ bước lên trả bài là mắc cười”. Trong khi đó, nghệ sĩ Hạnh Thúy lại có thế mạnh ở chính kịch. “Sau khi ra trường, Thúy Nga và Việt Hương rõ ràng là có duyên hài, nhưng Hạnh Thúy không hề chịu thua. Bạn bắt đầu học, rồi trong quá trình làm nghề lại tập trung nghiên cứu nên từ từ có duyên luôn”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Theo Minh Nhí, khi giảng dạy, phía sau những lời la rầy là mong muốn học trò được phát triển, thể hiện tốt từng nhân vật. Do đó, nhiều khi nhìn các bạn trẻ bật khóc, ông không tránh khỏi sự xót xa. "Nhưng có một điều là từ trước đến giờ khi đi dạy, tôi chưa bao giờ nói rằng: "Mày không làm nghề được đâu, thôi nghỉ đi, kiếm chuyện khác làm". Tôi chỉ nói nếu diễn như vậy thì làm sao thu hút khán giả? Mà không có khán giả thì làm sao nổi tiếng".