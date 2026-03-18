NSƯT Mỹ Duyên tiết lộ lý do kín tiếng chuyện đời tư

NSƯT Mỹ Duyên luôn cố gắng cân bằng giữa hoạt động nghệ thuật và gia đình Ảnh: FBNV

Không còn sợ thất bại như ngày trẻ

NSƯT Mỹ Duyên sinh năm 1972, là diễn viên điện ảnh và kịch nói được khán giả yêu thích qua những vở kịch của chương trình Ngày xửa ngày xưa cùng nhiều tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình ăn khách. Thời gian gần đây, NSƯT Mỹ Duyên gây ấn tượng khi xuất hiện trong vai Cậu Sáu - một người làm nghề bói toán bí hiểm, có nhiều toan tính riêng trong bộ phim Vì mẹ anh phán chia tay.

Nữ nghệ sĩ cho biết đây là vai diễn mới lạ nhưng cũng đầy thử thách, giúp cô khám phá bản thân. Điều khiến cô bất ngờ chính là tính cách nhân vật được xây dựng rất đặc biệt - một người phụ nữ tham vọng đến mức điên cuồng, sẵn sàng thao túng người khác để đạt được điều mình muốn.

"Khi nhận vai, tôi hoang mang lắm, vai diễn này thú vị nhưng khá lạ so với tôi. Tôi bắt đầu tìm trên mạng xem người ta lên đồng hoặc bói toán như thế nào, phong cách ra sao. Thoại có những câu từ rất khó, phải học chính xác chứ không thể nắm ý rồi nói được. Những cảnh quay gần như 'lên đồng' thật sự nên tôi bị kiệt sức. Đây là mẫu nhân vật tôi rất thích, vì nó cho mình không gian tưởng tượng và sáng tạo. Có những điều ngoài đời mình không thể làm, nhưng trên màn ảnh thì có thể khai thác đến tận cùng", Mỹ Duyên chia sẻ với Thanh Niên.

Nhân vật "Cậu Sáu" làm nghề bói toán do Mỹ Duyên đảm nhận trong phim Vì mẹ anh phán chia tay Ảnh: FBNV

Nhìn lại chặng đường từ lúc mới vào nghề đến nay, Mỹ Duyên tự nhận mình đằm hơn, nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh hơn. Diễn viên Gái nhảy bộc bạch: "Hồi trẻ, tôi sợ thất bại lắm, không dám nhận vai khi chưa thực sự tự tin. Nếu gặp vai nào mà mình không nắm chắc, tôi sẽ từ chối ngay. Nhưng bây giờ thì khác, tôi không còn suy nghĩ đó nữa. Thay vì né tránh, tôi chọn cách đi tìm chìa khóa để mở ra nhân vật. Tôi cũng không còn sợ bị so sánh hay lo mình là bản sao của ai. Dù cách khai thác có thể người khác đã từng làm, điều quan trọng vẫn là mình phải là mình. Tôi phải làm sao để khán giả nhìn thấy ở mình một khía cạnh, một màu sắc khác. Cuộc sống vốn muôn màu, nghệ thuật cũng vậy. Tất cả phụ thuộc vào cách nhìn và cách mỗi người lựa chọn thể hiện nó như thế nào".

Giữ ranh giới giữa công việc và gia đình

Mỹ Duyên thừa nhận cô từng có cảm giác lo lắng trước sự xuất hiện của lớp diễn viên trẻ ngày càng tài năng. Theo cô, các bạn trẻ hiện nay rất thông minh, nhanh nhạy và có nhiều điều kiện tiếp cận thông tin, học hỏi qua mạng xã hội cũng như các nền tảng đa dạng. Họ có nhiều thời gian để quan sát, cập nhật và nắm bắt xu hướng mới.

Trong khi đó, với những người đã có gia đình như cô, quỹ thời gian phải chia sẻ cho nhiều vai trò khác nhau. Ngoài công việc, nữ nghệ sĩ còn phải dành thời gian cho gia đình, duy trì nếp sống và trách nhiệm cá nhân. Với Mỹ Duyên, đam mê nghệ thuật và gia đình phải song hành, không thể nghiêng hẳn về một phía. Chính vì vậy, thời gian dành trọn cho nghề không còn nhiều như các bạn trẻ. Điều đó đồng nghĩa với việc cô buộc phải nỗ lực nhiều hơn, thậm chí gấp đôi, gấp ba để không bị tụt lại. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng cho rằng bù lại, cô có kinh nghiệm sống, sự từng trải và vốn nghề tích lũy qua nhiều năm. Những yếu tố giúp cô giữ được bản lĩnh và chiều sâu trong từng vai diễn.

Nữ nghệ sĩ cho biết cô cảm thấy hạnh phúc và biết ơn khi ở độ tuổi này vẫn có thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật và sống được bằng chính công việc mình theo đuổi Ảnh: FBNV

Thoải mái chia sẻ về nghệ thuật nhưng NSƯT Mỹ Duyên khá kín tiếng trong chuyện đời tư, đặc biệt về người bạn đời của mình. Bởi nữ nghệ sĩ quan niệm: "Gia đình là nơi trú ngụ, là nơi tôi được tự do và nghỉ ngơi. Tôi không muốn công việc ảnh hưởng đến không gian riêng đó. Với tôi, công việc là công việc, không thể để mọi thứ xô trộn rồi tác động đến gia đình. Có thể đó cũng là cách tôi bảo vệ chồng con, nhưng phần nhiều là do tính cách. Từ lúc mới vào nghề đến này, tôi xác định rõ không muốn công việc ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống riêng. Gia đình là nơi để trở về, để thư giãn, chứ không phải là nơi phải gánh thêm những điều từ bên ngoài".

Hiện tại, mỗi khi nhận dự án, nghệ sĩ Mỹ Duyên luôn cân nhắc lịch quay, địa điểm, thời gian xa nhà. Cô quan niệm đam mê phải song hành với sức lực và điều kiện thực tế của bản thân, đặc biệt là trách nhiệm với gia đình. Nếu dự án chiếm quá nhiều thời gian, khiến bản thân không thể chăm lo cho gia đình, cô sẵn sàng rút lui. Mỹ Duyên cho biết mình có thể xa con trong thời gian ngắn, vài ngày hoặc tối đa khoảng một tuần, nhưng nếu quá dài thì cô không yên tâm.

Mỹ Duyên bày tỏ luôn hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại Ảnh: FBNV

Vì vậy, nữ nghệ sĩ thường ưu tiên những dự án quay tại TP.HCM hoặc các tỉnh lân cận để có thể di chuyển qua lại, đảm bảo vẫn theo sát cuộc sống của con. Dù con trai đã lớn, cô nói bản thân vẫn không tránh khỏi sự lo lắng của một người mẹ. Với Mỹ Duyên, gia đình luôn là ưu tiên cần được cân nhắc trước mọi quyết định nghề nghiệp.