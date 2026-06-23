NSƯT Ngọc Huyền chia sẻ tin vui

Nghệ sĩ Ngọc Huyền vừa tổ chức một bữa tiệc tại nhà riêng ở Mỹ để chúc mừng con gái Elizabeth Nguyễn Vũ Hà Tiên tốt nghiệp đại học sau 4 năm học tập. Nữ nghệ sĩ chia sẻ những cảm xúc đặc biệt về hành trình trưởng thành của con gái, đồng thời gửi lời tri ân đến gia đình và những người đã đồng hành cùng cô trong cuộc sống.

Trong đoạn clip được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân có khoảng 420.000 lượt đăng ký, Ngọc Huyền cho biết đây là dịp gia đình quây quần để đánh dấu cột mốc quan trọng của Hà Tiên sau nhiều năm nỗ lực học tập. Với nữ nghệ sĩ, niềm vui không chỉ đến từ tấm bằng cử nhân mà còn là sự trưởng thành của con gái sau một hành trình dài.

Ngọc Huyền cùng con gái Hà Tiên trong ngày tốt nghiệp sau 4 năm học tập Ảnh: cắt từ clip Ngọc Huyền đăng tải

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Cảm ơn ông ngoại bà ngoại đã hy sinh cực khổ để nuôi hai đứa con của con trưởng thành, đặc biệt là bây giờ Hà Tiên đã tốt nghiệp đại học 4 năm và hy vọng rằng Hà Tiên sẽ tiếp tục việc học hành...".

Không giấu được niềm kỳ vọng dành cho con gái, cô nói thêm: "Mong rằng gia đình ta sẽ hội tụ 4 năm sau nữa với lễ tốt nghiệp khác của Hà Tiên". Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ngọc Huyền luôn được biết đến là người dành nhiều tâm huyết cho gia đình và việc nuôi dạy con cái.

Con gái NSƯT Ngọc Huyền chuẩn bị thi vào trường y

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, nghệ sĩ Ngọc Huyền cho biết Hà Tiên nhận học bổng trong suốt thời gian học đại học nên gia đình gần như không phải chi trả học phí.

Sau khi hoàn thành chương trình cử nhân, Hà Tiên sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành bác sĩ. Cô dự kiến tham dự kỳ thi MCAT vào ngày 27.6. Đây là kỳ thi chuẩn hóa quan trọng dành cho các thí sinh muốn nộp hồ sơ vào trường y tại Mỹ. Ngọc Huyền cho biết Hà Tiên tốt nghiệp với hai chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Hóa học. Bên cạnh đó, cô còn học thêm môn sinh học nhằm chuẩn bị kiến thức cho chặng đường học tập sắp tới.

NSƯT Ngọc Huyền cho biết gia đình luôn tôn trọng lựa chọn của con gái trong học tập và định hướng nghề nghiệp. "Tôi không ép cháu học đâu, do Hà Tiên muốn học thôi", Ngọc Huyền chia sẻ.

Con gái NSƯT Ngọc Huyền đang theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ tại Mỹ Ảnh: cắt từ ihayTV

Dù tự hào trước thành tích học tập của con gái, nữ nghệ sĩ cũng không giấu được sự xót xa khi chứng kiến Hà Tiên dành nhiều thời gian cho việc học. "Hà Tiên học cực lắm, tôi thấy thương lắm", cô chia sẻ. Theo Ngọc Huyền, quyết tâm theo đuổi con đường trở thành bác sĩ hoàn toàn xuất phát từ đam mê và sự nỗ lực của Hà Tiên trong nhiều năm qua.

Bên cạnh việc chúc mừng thành tích của con gái, Ngọc Huyền cũng dành thời gian gửi lời cảm ơn đến những người thân và bạn bè đã luôn yêu thương, hỗ trợ gia đình cô trong nhiều năm qua. Nữ nghệ sĩ bày tỏ: "Ngọc Huyền xin cảm ơn đại gia đình, những người bạn từ xa không đến dự được và những người đang có mặt nơi đây".

Theo cô, ngoài tình yêu thương của cha mẹ và gia đình, sự động viên từ những người xung quanh chính là nguồn sức mạnh giúp cô vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống.

"Ngoài tình yêu thương từ gia đình, tôi còn nhận được rất nhiều sự động viên, giúp đỡ từ người thân và bạn bè xung quanh. Chính những tình cảm đó đã tiếp thêm động lực để tôi vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và vun đắp một gia đình hạnh phúc", Ngọc Huyền chia sẻ.

Theo nữ nghệ sĩ, chính những môi trường giàu giá trị nhân văn ấy đã góp phần giúp con gái cô hoàn thiện bản thân trong quá trình trưởng thành. "Tất cả những điều tốt đẹp đó mới tạo nên được một Hà Tiên tốt nghiệp đại học và tương lai sắp tới mong rằng sẽ được lan tỏa tình yêu thương này", cô bộc bạch.

Với mục tiêu theo đuổi ngành y, Hà Tiên được gia đình kỳ vọng sẽ sớm có thêm những thành công mới trên con đường học vấn, đúng như mong ước mà nữ nghệ sĩ gửi gắm trong ngày đặc biệt này.