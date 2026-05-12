Văn hóa

NSƯT Nguyễn Thế Long qua đời ở tuổi 48

Thạch Anh
12/05/2026 11:17 GMT+7

Nhà hát Múa rối Việt Nam vừa thông tin NSƯT Nguyễn Thế Long (giữ vai trò phó giám đốc) vừa qua đời ngày 11.5.

Sự ra đi đột ngột của NSƯT Nguyễn Thế Long là mất mát lớn đối với tập thể nghệ sĩ, cán bộ và người lao động của Nhà hát Múa rối Việt Nam cũng như những người yêu nghệ thuật múa rối nước nhà.

NSƯT Nguyễn Thế Long trong ký ức đồng nghiệp

Trong bài đăng trên trang chủ của nhà hát cho hay trong suốt quá trình công tác, NSƯT Nguyễn Thế Long luôn là người nghệ sĩ tận tâm, trách nhiệm, dành nhiều tâm huyết cho nghệ thuật truyền thống và sự phát triển của đơn vị. Anh để lại dấu ấn đẹp trong lòng đồng nghiệp, khán giả và nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ bởi sự chân thành, giản dị và hết lòng với nghề.

Bạn bè, đồng nghiệp xót xa trước sự ra đi của NSƯT Nguyễn Thế Long

Ảnh: Nhà hát Múa rối Việt Nam

“Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình NSƯT Nguyễn Thế Long cùng toàn thể người thân, đồng nghiệp. Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt anh”, phía Nhà hát Múa rối Việt Nam chia sẻ.

Nhiều bạn bè đồng nghiệp lẫn khán giả bàng hoàng trước sự ra đi của NSƯT Nguyễn Thế Long. Một tài khoản bày tỏ: "Vô cùng tiếc thương anh, một nghệ sĩ tài ba". Người xem khác chia sẻ: “Nỗi mất mát lớn của nhà hát, của ngành múa rối Việt Nam. Chia buồn với nỗi xót xa này của nhà hát và của gia đình NSƯT Nguyễn Thế Long”. 

Theo thông tin từ nhà hát, lễ viếng nam nghệ sĩ bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 12.5, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân Y 103. Sau đó, linh cữu NSƯT Nguyễn Thế Long được hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển (Hà Nội). Gia đình sẽ tổ chức lễ viếng tại quê nhà Hưng Yên (Thái Bình cũ) vào 8 giờ ngày 13.5. Sau đó, nghệ sĩ được an táng tại nghĩa trang Kỳ Bá (Hưng Yên mới).

NSƯT Nguyễn Thế Long sinh năm 1978, giữ chức Phó giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam. Anh từng làm trợ lý đạo diễn cho các vở diễn nổi tiếng như Khúc đồng dao, Giấc mơ của Ếch Xanh, Trăng đất Việt…

Họa sĩ Tố Phượng qua đời trước thềm triển lãm 'Người giữ thời gian tập 1'

Lần đầu tiên tại Chillala - House of Art (TP.HCM), nhóm "Cổ lai hy" với 12 họa sĩ gạo cội tổ chức cuộc hội ngộ 'Người giữ thời gian tập 1'. Thế nhưng, trước thềm triển lãm, giới mỹ thuật không khỏi bàng hoàng khi hay tin họa sĩ Tố Phượng qua đời...

