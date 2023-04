Một trong những điểm nhấn tại đêm diễn chính là việc nhà thiết kế nhí Huỳnh Tiểu My trình làng bộ sưu tập Lụa trong mắt em, lấy cảm hứng từ những chiếc tem thư in hình trẻ em với các trò chơi dân gian được trưng bày tại bưu điện. Không chỉ sáng tạo, Huỳnh Tiểu My còn đảm nhận vai trò mở màn cho “đứa con tinh thần" của mình