NSƯT Thái Sơn đóng 'Đặc công rừng Sác', tiết lộ quan điểm làm nghề tuổi 43

Phim điện ảnh Đặc công rừng Sác vừa tổ chức lễ cúng khai máy tại TP.HCM, quy tụ dàn diễn viên như Phương Thanh, Lê Hóa, NSƯT Thái Sơn, Quốc Anh, Lê Xuân Tiền… Đây là tác phẩm do Châu Thổ làm biên kịch, Vũ Ngọc Đãng đảm nhận vai trò đạo diễn, dự kiến ra rạp vào năm 2027.

Trong đó, sự góp mặt của NSƯT Thái Sơn được nhiều người quan tâm. Chia sẻ với chúng tôi, nam nghệ sĩ cho biết Đặc công rừng Sác là bộ phim về đề tài lịch sử - điều mà anh yêu thích. Bên cạnh đó, nam diễn viên mong muốn góp phần lan tỏa những bài học, câu chuyện lịch sử đến với mọi người. Anh bộc bạch: “Tôi nghĩ đó cũng là trách nhiệm của mình trong việc đưa lịch sử đến gần với khán giả, đặc biệt là người trẻ”.

NSƯT Thái Sơn cùng dàn diễn viên Đặc công rừng Sác tại buổi khai máy Ảnh: ĐPCC

Theo tiết lộ của NSƯT Thái Sơn, anh bén duyên với Đặc công rừng Sác thông qua lời mời từ phía nhà sản xuất. Vai diễn lần này có nhiều điểm khác biệt so với hình ảnh khán giả thường thấy trên màn ảnh rộng của nam nghệ sĩ.

Anh bật mí: “Đó là một nhân vật giàu cảm xúc. Đối với tôi, đề tài của phim đã có nhiều cảm xúc rồi, nhưng vai diễn này còn mang lại nhiều điều hơn. Tuy nhiên, tôi xin phép giữ bí mật về nhân vật để tạo bất ngờ cho khán giả”.

Để có thể toàn tâm toàn ý cho vai diễn trong phim, NSƯT Thái Sơn đã chuẩn bị về tâm lý lẫn thể lực. Ở mặt tinh thần, nam nghệ sĩ đến với Đặc công rừng Sác bằng tâm thế hào hứng, mong chờ.

Khi được hỏi về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là đối với một tác phẩm về đề tài chiến tranh với không ít thử thách được đặt ra, NSƯT Thái Sơn cho hay: “Tôi đã giảm 3 kg để vào vai cho thuận lợi, đúng với hình ảnh của người chiến sĩ. Đó là kết quả của sự bàn bạc giữa tôi và đạo diễn”.

Quan điểm làm nghề của NSƯT Thái Sơn

NSƯT Thái Sơn mong muốn lan tỏa câu chuyện lịch sử đến với thế hệ trẻ Ảnh: NVCC

Bên cạnh những chia sẻ về vai diễn mới, NSƯT Thái Sơn còn có những trải lòng về sự nghiệp và quan điểm làm nghề. Theo nam nghệ sĩ, khi đã xác định theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật, anh cũng hiểu được tính chất nghề. Do đó, diễn viên phim Cha tôi người ở lại luôn nỗ lực sắp xếp thời gian để đảm bảo lịch trình các dự án. Anh bộc bạch: “Hiện giờ trộm vía mọi việc vẫn đang suôn sẻ theo những dự định của tôi”.

Chọn kín tiếng trong chuyện đời tư, NSƯT Thái Sơn muốn khán giả nhớ đến thông qua các dự án nghệ thuật. Sau chặng đường dài làm nghề, anh vẫn tâm thế như những ngày đầu - sự hào hứng mỗi khi đón nhận một vai diễn, dự án mới.

“Bên cạnh đó, tôi đặt ra nguyên tắc phải tập trung nhất, nghiêm túc nhất cho một tác phẩm. Trong các dự án khác, tôi cũng có tiêu chí rằng mình sẽ làm điều gì mà bản thân thấy phù hợp, yêu thích và lan tỏa được giá trị đến cộng đồng, xã hội”, anh nói.

Khi được hỏi về chuyện cát sê, NSƯT Thái Sơn thẳng thắn: “Ở lĩnh vực nào nếu có cơ hội tôi cũng không ngại tìm hiểu, học hỏi và cố gắng làm tốt nhất trong khả năng có thể. Dự án nào mình cũng sẽ được trả công và tôi nghĩ nó xứng đáng với công sức mình bỏ ra”. Ngoài thù lao, nam nghệ sĩ nghĩ mỗi dự án còn mang đến cho anh những giá trị khác. Đó là những bài học khi làm nghề hay có thêm những đồng nghiệp, những người anh em nên “không để thù lao làm tiêu chí hàng đầu”.