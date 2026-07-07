Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

NSƯT Thành Lộc rời sân khấu Thiên Đăng

An Hạ - Anh Thư

Sau gần ba năm hoạt động, Sân khấu Thiên Đăng đang trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện nhiều thông tin về những thay đổi trong thời gian tới. Theo xác nhận của NSƯT Thành Lộc với Thanh Niên, nam nghệ sĩ sẽ chính thức kết thúc việc cộng tác với Sân khấu Thiên Đăng từ cuối tháng 7.2026.

Việc NSƯT Thành Lộc kết thúc cộng tác với Thiên Đăng thu hút sự quan tâm bởi đây là sân khấu gắn liền với dấu ấn của ông từ những ngày đầu thành lập. Trong gần ba năm qua, nghệ sĩ Thành Lộc không chỉ đảm nhận vai trò diễn viên mà còn tham gia định hướng nghệ thuật, dàn dựng và đào tạo lớp diễn viên trẻ. Nhiều vở diễn do ông tham gia đã tạo hiệu ứng tốt với khán giả, góp phần giúp Thiên Đăng trở thành một trong những điểm sáng của sân khấu xã hội hóa tại TP.HCM.

Nói thêm về sân khấu kịch Thiên Đăng, ông nói: “Tôi không biết Sân khấu Thiên Đăng có kết thúc hoạt động hay không, nhưng tôi xác nhận chính xác là hết tháng 7.2026 này tôi chính thức chia tay, không cộng tác với Sân khấu Thiên Đăng nữa. Hai nội dung đó khác nhau”.

NSƯT Thành Lộc rời sân khấu Thiên Đăng - Ảnh 1.

NSƯT Thành Lộc là một trong những nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho sân khấu kịch Việt Nam

Ảnh: Sân khấu Thiên Đăng cung cấp

Trao đổi với Thanh Niên, NSND Kim Xuân cũng cho biết bà không thể chia sẻ các thông tin liên quan đến hoạt động của sân khấu. “Vấn đề sân khấu sắp hết hoạt động là do những người phụ trách quản lý sân khấu, nên tôi không thể chia sẻ hay xác nhận bất kỳ thông tin liên quan nào”, nữ nghệ sĩ nói.

Hướng đi mới của NSƯT Thành Lộc

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, cùng với việc kết thúc hợp tác tại Thiên Đăng, NSƯT Thành Lộc đang xúc tiến một dự án sân khấu mới với sự ra đời của Công ty TNHH Sân khấu Thành Lộc, được kỳ vọng sẽ là nền tảng cho mô hình biểu diễn mới do chính ông dẫn dắt. Tuy nhiên, phía nam nghệ sĩ hiện chưa công bố tên gọi chính thức, địa điểm hay thời điểm ra mắt sân khấu mới.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh khán giả gần đây liên tục bàn tán khi lịch diễn của Thiên Đăng có nhiều thay đổi. Nguồn tin của Thanh Niên xác nhận sân khấu sẽ ngừng hoạt động đầu tháng 8, khi vừa hết hợp đồng thuê địa điểm. Hiện trang web của sân khấu này không truy cập được.

NSƯT Thành Lộc rời sân khấu Thiên Đăng - Ảnh 2.

Hơn bốn thập niên hoạt động nghệ thuật, NSƯT Thành Lộc ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn và vở kịch nổi tiếng

Ảnh: Cắt từ The Khang Show

Thiên Đăng được Thành Lộc sáng lập vào năm 2023, sau khi ông chia tay sân khấu Idecaf sau 25 năm gắn bó. Khi ra mắt, đây được xem là một trong những sự kiện đáng chú ý của đời sống sân khấu TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Hữu Châu, NSND Kim Xuân cùng lực lượng diễn viên trẻ. Sân khấu lấy tiêu chí dung hòa giữa tính nghệ thuật và tính giải trí, hướng đến xây dựng một địa chỉ biểu diễn kịch nói chất lượng cho khán giả thành phố.

Trong gần ba năm hoạt động, Thiên Đăng liên tục giới thiệu nhiều tác phẩm mới như Giáng Hương, Chung nhà cùng nhiều vở diễn được dàn dựng công phu. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, sân khấu còn tạo được sức hút khi ra mắt liên tiếp bốn vở mới, nhiều suất diễn kín chỗ và kéo dài lịch biểu diễn theo nhu cầu khán giả.

Tin liên quan

Thành Lộc gây ấn tượng mạnh trong 'Người đi ngược dòng'

Thành Lộc gây ấn tượng mạnh trong 'Người đi ngược dòng'

Vở 'Người đi ngược dòng' (tác giả Nguyễn Ngọc Thạch, đạo diễn Hữu Châu) vừa ra mắt tại sân khấu Thiên Đăng (TP.HCM), khắc họa một tình yêu oan trái với diễn xuất ấn tượng của Thành Lộc.

Khám phá thêm chủ đề

NSƯT Thành Lộc sân khấu kịch thiên đăng Sân khấu văn hóa Hài kịch

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận