NSƯT Thành Lộc rời sân khấu Thiên Đăng

Việc NSƯT Thành Lộc kết thúc cộng tác với Thiên Đăng thu hút sự quan tâm bởi đây là sân khấu gắn liền với dấu ấn của ông từ những ngày đầu thành lập. Trong gần ba năm qua, nghệ sĩ Thành Lộc không chỉ đảm nhận vai trò diễn viên mà còn tham gia định hướng nghệ thuật, dàn dựng và đào tạo lớp diễn viên trẻ. Nhiều vở diễn do ông tham gia đã tạo hiệu ứng tốt với khán giả, góp phần giúp Thiên Đăng trở thành một trong những điểm sáng của sân khấu xã hội hóa tại TP.HCM.

Nói thêm về sân khấu kịch Thiên Đăng, ông nói: “Tôi không biết Sân khấu Thiên Đăng có kết thúc hoạt động hay không, nhưng tôi xác nhận chính xác là hết tháng 7.2026 này tôi chính thức chia tay, không cộng tác với Sân khấu Thiên Đăng nữa. Hai nội dung đó khác nhau”.

NSƯT Thành Lộc là một trong những nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho sân khấu kịch Việt Nam Ảnh: Sân khấu Thiên Đăng cung cấp

Trao đổi với Thanh Niên, NSND Kim Xuân cũng cho biết bà không thể chia sẻ các thông tin liên quan đến hoạt động của sân khấu. “Vấn đề sân khấu sắp hết hoạt động là do những người phụ trách quản lý sân khấu, nên tôi không thể chia sẻ hay xác nhận bất kỳ thông tin liên quan nào”, nữ nghệ sĩ nói.

Hướng đi mới của NSƯT Thành Lộc

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, cùng với việc kết thúc hợp tác tại Thiên Đăng, NSƯT Thành Lộc đang xúc tiến một dự án sân khấu mới với sự ra đời của Công ty TNHH Sân khấu Thành Lộc, được kỳ vọng sẽ là nền tảng cho mô hình biểu diễn mới do chính ông dẫn dắt. Tuy nhiên, phía nam nghệ sĩ hiện chưa công bố tên gọi chính thức, địa điểm hay thời điểm ra mắt sân khấu mới.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh khán giả gần đây liên tục bàn tán khi lịch diễn của Thiên Đăng có nhiều thay đổi. Nguồn tin của Thanh Niên xác nhận sân khấu sẽ ngừng hoạt động đầu tháng 8, khi vừa hết hợp đồng thuê địa điểm. Hiện trang web của sân khấu này không truy cập được.

Hơn bốn thập niên hoạt động nghệ thuật, NSƯT Thành Lộc ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn và vở kịch nổi tiếng Ảnh: Cắt từ The Khang Show

Thiên Đăng được Thành Lộc sáng lập vào năm 2023, sau khi ông chia tay sân khấu Idecaf sau 25 năm gắn bó. Khi ra mắt, đây được xem là một trong những sự kiện đáng chú ý của đời sống sân khấu TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Hữu Châu, NSND Kim Xuân cùng lực lượng diễn viên trẻ. Sân khấu lấy tiêu chí dung hòa giữa tính nghệ thuật và tính giải trí, hướng đến xây dựng một địa chỉ biểu diễn kịch nói chất lượng cho khán giả thành phố.

Trong gần ba năm hoạt động, Thiên Đăng liên tục giới thiệu nhiều tác phẩm mới như Giáng Hương, Chung nhà cùng nhiều vở diễn được dàn dựng công phu. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, sân khấu còn tạo được sức hút khi ra mắt liên tiếp bốn vở mới, nhiều suất diễn kín chỗ và kéo dài lịch biểu diễn theo nhu cầu khán giả.