Thành Lộc gây ấn tượng mạnh trong 'Người đi ngược dòng'

Không chọn phong cách ước lệ thường thấy, đạo diễn Hữu Châu đưa khán giả vào một không gian "tả thực tận cùng": mâm cơm bốc khói, lu nước xâm xấp, diễn viên ăn thật, giặt đồ cũng thật... "Thật" nhưng không "phô" mà trở thành chiếc bình chứa đựng những dồn nén tâm lý chực chờ bùng nổ của chú Chơn (Thành Lộc) - người đàn ông chèo đò trót mang tình cảm dành cho Tùng (Thành Khôn), đứa nhỏ mà ông từng cứu mạng.

Tình cảm đơn phương, câm lặng ấy được ngụy trang vụng về dưới danh nghĩa chú cháu suốt bao năm. Để rồi khi Tùng kết hôn, chính Chơn lại dấn thân vào một hành vi tội lỗi vì lời cầu cứu của Tùng. Cảnh Chơn ụp đầu vào lu nước, để mặc cơ thể ướt sũng trong cơn uất nghẹn là một điểm chạm thị giác đầy ám ảnh. Đó không chỉ là sự tức giận, mà là sự vỡ vụn của một trái tim khi nhận ra mình vừa là kẻ lụy tình, vừa là công cụ bị lợi dụng. Cái thực của nước, của hơi thở gấp gáp lột tả trọn vẹn nỗi đau bị phản bội đang cuộn trào trong lòng người đàn ông lầm lũi.

NSƯT Thành Lộc (vai Chơn) và Thành Khôn (vai Tùng) trong vở Người đi ngược dòng ẢNH: H.K

Sự tinh tế còn được thể hiện khi nhân vật Huệ (Hương Giang) quyết định từ bỏ tình yêu vô vọng: Cô lặng lẽ nhặt chiếc áo rách của người thương, cẩn thận treo lên sào và kẹp lại cho khỏi bay. Một hành động bình thường nhưng chứa đựng một tình yêu dẫu không thành vẫn vẹn nguyên sự tử tế đến phút cuối cùng.

Ngôn ngữ kịch Người đi ngược dòng mang đậm phong vị miền Tây sông nước - bình dị, chất phác nhưng không kém phần "sang" bởi tâm thế nhân vật: Họ có thể nghèo khó, có thể lầm lạc, nhưng tấm lòng luôn lấp lánh yêu thương. Tình thương, khi vượt qua những giới hạn và định kiến, vẫn là thứ ánh sáng cuối cùng cứu rỗi những cuộc đời biết hy sinh.

Với sự góp mặt của Phương Dung, Hữu Châu, Don Nguyễn, Ngọc Thủy…, Người đi ngược dòng không chỉ là vở kịch về thân phận, mà còn là bài ca về sự bao dung giữa dòng đời xuôi ngược.