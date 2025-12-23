Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thành Lộc, Hữu Châu diện áo dài dự sự kiện, chia sẻ về nhân vật đặc biệt ngưỡng mộ
Video Giải trí

Thành Lộc, Hữu Châu diện áo dài dự sự kiện, chia sẻ về nhân vật đặc biệt ngưỡng mộ

Minh Hy
Minh Hy
23/12/2025 13:47 GMT+7

Trong sự kiện khai mạc triển lãm và trình diễn thời trang, NSƯT Thành Lộc và Hữu Châu hiếm hoi cùng diện áo dài xuất hiện ở hàng ghế khách mời để cổ vũ cho đồng nghiệp.

Để đánh dấu chặng đường 30 năm gia nhập làng mốt, nhà thiết kế Võ Việt Chung quyết định tổ chức triển lãm kết hợp trình diễn thời trang. Tại sự kiện, nhà thiết kế Võ Việt Chung nhận được nhiều lời chúc mừng từ Hoa hậu Hà Kiều Anh, diễn viên Tú Trinh, Hiền Mai, Lý Hương, Tú Vi, Dương Cẩm Lynh... Trong sự kiện khai mạc triển lãm và trình diễn thời trang, NSƯT Thành LộcHữu Châu hiếm hoi cùng diện áo dài xuất hiện ở hàng ghế khách mời để ủng hộ Võ Việt Chung.

Thành Lộc, Hữu Châu diện áo dài dự sự kiện - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, NSƯT Thành Lộc và Hữu Châu còn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nhà thiết kế Võ Việt Chung khi mạnh dạn phá cách để mang đến "hơi thở" mới cho áo dài. Đồng thời, Võ Việt Chung cũng là người có công khôi phục và đưa chất liệu vải lãnh mỹ a vươn tầm quốc tế.


NSƯT Hữu Châu: Sau này có thể không có tôi, Thành Lộc, Hồng Vân nhưng...

NSƯT Hữu Châu: Sau này có thể không có tôi, Thành Lộc, Hồng Vân nhưng...

NSƯT Hữu Châu rất vui mừng khi các lớp diễn viên trẻ ngày càng tỏa sáng và được khán giả yêu mến. Mỗi khi làm việc chung, ông chủ động bắt chuyện để tạo không khí thoải mái cho đàn em, giúp họ có thêm động lực phát triển ở lĩnh vực nghệ thuật.

