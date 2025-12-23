Thành Lộc, Hữu Châu diện áo dài dự sự kiện, chia sẻ về nhân vật đặc biệt ngưỡng mộ

Để đánh dấu chặng đường 30 năm gia nhập làng mốt, nhà thiết kế Võ Việt Chung quyết định tổ chức triển lãm kết hợp trình diễn thời trang. Tại sự kiện, nhà thiết kế Võ Việt Chung nhận được nhiều lời chúc mừng từ Hoa hậu Hà Kiều Anh, diễn viên Tú Trinh, Hiền Mai, Lý Hương, Tú Vi, Dương Cẩm Lynh... Trong sự kiện khai mạc triển lãm và trình diễn thời trang, NSƯT Thành Lộc và Hữu Châu hiếm hoi cùng diện áo dài xuất hiện ở hàng ghế khách mời để ủng hộ Võ Việt Chung.

Bên cạnh đó, NSƯT Thành Lộc và Hữu Châu còn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nhà thiết kế Võ Việt Chung khi mạnh dạn phá cách để mang đến "hơi thở" mới cho áo dài. Đồng thời, Võ Việt Chung cũng là người có công khôi phục và đưa chất liệu vải lãnh mỹ a vươn tầm quốc tế.



