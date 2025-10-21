Nữ diễn viên từng chịu cảnh ế show và màn ‘đổi đời’ nhờ NSƯT Thành Lộc

Ngọc Xuyên sinh ra trong một gia đình không ai theo đuổi nghệ thuật. Trước đây, cô chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên. Tuy nhiên, chính cậu ruột - từng có thời gian đi hát ở các phòng trà - là người đầu tiên nhận ra tố chất nghệ thuật của Ngọc Xuyên.

Được khuyên thử sức thi vào Trường Sân khấu Điện ảnh, nữ khách mời kể cô trượt năm đầu tiên. Nhưng may mắn mỉm cười ở lần thi thứ hai và kể từ đó, cô chính thức theo đuổi con đường nghệ thuật. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là thử thôi, không ai đưa đường dẫn lối, cũng chẳng có định hướng gì cụ thể. Nhưng sau này tôi mới nhận ra, có lẽ đó là một cái duyên lớn”, Ngọc Xuyên chia sẻ.

Ngọc Xuyên thừa nhận cô đến với lĩnh vực nghệ thuật là một cái duyên ẢNH: FBNV

Ngay sau năm học đầu tiên, Ngọc Xuyên may mắn được thầy Vũ Minh, một trong những đạo diễn của sân khấu kịch IDECAF dẫn dắt và tạo cơ hội thử sức với những vai diễn nhỏ. Cô bắt đầu bén duyên với sân khấu chuyên nghiệp từ năm 2012 và gắn bó đến hiện tại.

Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của cô không hề bằng phẳng. Sau khi ra trường, Ngọc Xuyên trải qua 2 - 3 năm không có nhiều cơ hội, không phim ảnh, không gameshow, chỉ lặng lẽ xuất hiện trong các vai phụ ở sân khấu. “Đó là quãng thời gian tôi chững lại. Không ai biết đến mình, không có nhiều show, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ lửa nghề bằng cách đi diễn kịch”, nữ diễn viên tâm sự.

Cột mốc khó quên của Ngọc Xuyên

Năm 2022, vai diễn cô gái 18 tuổi trong vở Alo! lộ hàng của đạo diễn - NSƯT Thành Lộc đã đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Ngọc Xuyên. Vai diễn này không chỉ giúp cô đến gần hơn với công chúng, mà còn giúp cô giành được giải Mai vàng. Chia sẻ thêm về cột mốc này, nữ khách mời bộc bạch đó là kỷ niệm “không thể nào quên”: “Ban đầu tôi rất áp lực. Vừa hát, vừa nhảy, vừa diễn... rất nhiều yếu tố trong một vai. Nhưng cũng chính nhờ vai diễn này, tôi có thể bộc lộ toàn bộ khả năng của mình”, cô nhớ lại.

Ngọc Xuyên trải lòng về chặng đường làm nghệ thuật khi tham gia chương trình Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1 ẢNH: NSX

Khi được hỏi có từng nghĩ đến việc đổi nghề trong giai đoạn khó khăn, cô thẳng thắn chia sẻ: “Lúc đó tôi chỉ mới 21 - 22 tuổi, còn quá trẻ để bỏ cuộc. Mà thật ra tôi cũng không biết làm gì khác ngoài diễn xuất”. Không được sống gần gia đình, ba mẹ ở Lâm Đồng cũng chưa từng có cơ hội xem cô diễn trực tiếp trên sân khấu, nhưng luôn theo dõi từng bộ phim, gameshow của con gái trên truyền hình. Với Ngọc Xuyên, sự ủng hộ thầm lặng đó là nguồn động lực lớn để cô tiếp tục theo đuổi đam mê.

Dù đã có những dấu ấn đáng kể trong sự nghiệp, Ngọc Xuyên khẳng định cô không kén chọn vai diễn. “Tôi muốn thử sức với nhiều kiểu nhân vật. Có thể sẽ có vai hợp, có vai chưa hợp, nhưng phải thử thì mới biết giới hạn của mình ở đâu”, nữ khách mời tâm sự thêm.

