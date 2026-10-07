NSƯT Tuyết Thu tiết lộ 'giao kèo' với chồng là cựu công an

Ở tuổi 55, NSƯT Tuyết Thu ghi điểm bởi nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng thon thả. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực sân khấu kịch, cô còn tích cực trong hoạt động quản lý, đảm nhận vai trò Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM. Thời gian qua, nữ nghệ sĩ còn được khán giả yêu mến bởi vai diễn trong phim Lên hương và Trại buôn người.

Cuộc sống của NSƯT Tuyết Thu ở tuổi 55

NSƯT Tuyết Thu từng ghi dấu ấn qua loạt phim như Sông dài, Mẹ ghẻ, Lật mặt 8... Ảnh: NSX

NSƯT Tuyết Thu chia sẻ khi cô phát triển bản thân ở lĩnh vực điện ảnh, 2 con hoàn toàn ủng hộ. Đặc biệt, ở lần hợp tác cùng đạo diễn Khương Ngọc, chính các bé là nguồn động lực để nữ nghệ sĩ nhận lời tham gia.

Nói về phản ứng của chồng, Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM bật mí đối với một bộ phim hay một tác phẩm kịch, nếu như cảm thấy không hài lòng, người bạn đời sẽ thẳng thắn góp ý ngay. Còn với một dự án thuyết phục, chồng NSƯT Tuyết Thu sẽ dành thời gian chiêm nghiệm, sau đó mới chia sẻ.

“Chồng tôi trước đây từng làm công an nên nhiều người nghĩ rất khô khan. Tuy nhiên không phải như vậy. Trước khi gặp tôi, chồng đã thân thiết với nhiều nghệ sĩ. Thậm chí, mọi người còn biết đến anh ấy trước khi biết tôi. Cho nên vốn nghệ thuật của anh ấy cũng “dữ dội” lắm. Khi xem xong một tác phẩm, cái nào sâu sắc, anh ấy sẽ không nói liền mà chiêm nghiệm, sau đó mới chia sẻ. Thậm chí có những cái anh ấy nói mà tôi còn chưa nghĩ tới”, NSƯT Tuyết Thu cho biết.

Bận rộn với các vai diễn, NSƯT Tuyết Thu vẫn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Trước đây khi các con còn nhỏ, nếu có dự án mới, cô thường lên kế hoạch để chu toàn với lịch trình của ê kíp. Bởi nữ nghệ sĩ cho rằng một tác phẩm là công sức của cả tập thể, nên không muốn vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến lịch trình của mọi người.

Nữ nghệ sĩ được chồng và các con ủng hộ khi tham gia các dự án phim ảnh Ảnh: NSX

“Bây giờ tôi “dễ thở” hơn một chút vì các con đã lớn rồi, tôi cũng không còn vướng bận việc ở nhà chăm các con. Chỉ là tôi còn “dính” 2 bé thú cưng thôi. Một lần đi tôi cũng nhớ, nhưng vì công việc nên mình phải cố gắng”, diễn viên 7X chia sẻ.

Riêng với người bạn đời, NSƯT Tuyết Thu cho biết vì trước khi quen nhau, chồng đã yêu thích nghệ thuật và thấu hiểu công việc của một diễn viên nên có sự thông cảm dành cho nghề nghiệp cô theo đuổi. Bên cạnh đó, cả hai cũng từng “giao kèo” rằng việc ai người nấy lo, không xen vào theo kiểu bắt buộc “em bỏ nghề đi”.

Nữ nghệ sĩ bật mí: “Vì đó là giao hẹn trước của cả hai nên tôi cũng tôn trọng công việc của anh ấy và ngược lại. Đôi khi anh ấy cũng chỉ chia sẻ nhẹ nhàng theo kiểu sợ tôi đi xa, xe cộ nguy hiểm. Tôi thích tự lái xe đi làm nên anh ở nhà cũng lo. Sau này, những phim đi quay xa chồng không cho tôi tự lái mà bắt có người hỗ trợ”.

Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn sắc vóc, NSƯT Tuyết Thu thừa nhận bản thân là người mê ăn uống nhưng may mắn không tăng cân quá nhiều. Ở tuổi 55, cô chú trọng việc tập luyện để giữ sức khỏe ổn định. Nếu như trước đây, bà Lan của Lên hương chọn tập múa thì hiện tại, cô tập luyện yoga để cơ thể mềm mại, dẻo dai hơn. Bên cạnh đó, việc giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ cũng được NSƯT Tuyết Thu duy trì trong cuộc sống thường ngày.