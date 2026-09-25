NSƯT Việt Anh đưa Quỳnh Nga đi sự kiện sau khi công khai tình cảm

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Sau khi công khai tình cảm, NSƯT Việt Anh và Quỳnh Nga gây chú ý khi cùng xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh 'Trại buôn người' tại Hà Nội.
Sau khi công chiếu tại TP.HCM, phim điện ảnh Trại buôn người của Chói Entertainment chính thức ra mắt khán giả tại Hà Nội. Bên cạnh dàn diễn viên của phim, sự kiện còn có sự góp mặt của ca sĩ Thanh Lam, nghệ sĩ Quang Thắng, diễn viên Việt Anh, diễn viên Quỳnh Nga, cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My…
Hôm 24.9, dù chỉ là suất chiếu sớm nhưng Trại buôn người đã đón nhận những thông tin tích cực từ phòng vé. Tác phẩm do Toni Dương Bảo Anh làm đạo diễn vươn lên dẫn đầu về mặt doanh thu, cho thấy sức hút trước những phản hồi tích cực của khán giả. Theo ghi nhận, tính đến thời điểm hiện tại, phim đã thu về hơn 16,3 tỉ đồng, riêng ngày 25.9 thu hơn 5,8 tỉ đồng, tiếp tục thống trị phòng vé Việt ngay khi vừa ra rạp.
Dàn sao đến ủng hộ 'Trại buôn người'
Trại buôn người là dự án khai thác đề tài xã hội hiện đại thông qua câu chuyện về những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt và hành trình tìm kiếm cơ hội sống còn. Bên cạnh yếu tố hành động, tác phẩm hướng đến việc đặt nhân vật trong những tình huống buộc họ phải lựa chọn, đấu tranh và tìm cách bảo vệ sự sống.
Trước đó, bộ phim cũng được VietKings trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam với nội dung: “Trại buôn người - Bộ phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại, có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất (hơn 10.000 người)”.
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