NSƯT Việt Anh đưa Quỳnh Nga đi sự kiện sau khi công khai tình cảm

Sau khi công chiếu tại TP.HCM, phim điện ảnh Trại buôn người của Chói Entertainment chính thức ra mắt khán giả tại Hà Nội. Bên cạnh dàn diễn viên của phim, sự kiện còn có sự góp mặt của ca sĩ Thanh Lam, nghệ sĩ Quang Thắng, diễn viên Việt Anh, diễn viên Quỳnh Nga, cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My…

Hôm 24.9, dù chỉ là suất chiếu sớm nhưng Trại buôn người đã đón nhận những thông tin tích cực từ phòng vé. Tác phẩm do Toni Dương Bảo Anh làm đạo diễn vươn lên dẫn đầu về mặt doanh thu, cho thấy sức hút trước những phản hồi tích cực của khán giả. Theo ghi nhận, tính đến thời điểm hiện tại, phim đã thu về hơn 16,3 tỉ đồng, riêng ngày 25.9 thu hơn 5,8 tỉ đồng, tiếp tục thống trị phòng vé Việt ngay khi vừa ra rạp.

Dàn sao đến ủng hộ 'Trại buôn người'

NSƯT Việt Anh giản dị cùng Quỳnh Nga đến ủng hộ đoàn phim Trại buôn người. Thời gian qua, cả hai gây chú ý khi công khai chuyện tình cảm, nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả Ảnh: ĐPCC

Nhiều gương mặt quen thuộc của phim Việt giờ vàng như Long Vũ, Minh Thu, Tô Dũng... hội ngộ tại thảm đỏ ra mắt phim Trại buôn người để ủng hộ diễn viên Hoàng Kim Ngọc. Trong phim cô mang đến hình ảnh duyên dáng, hài hước nhưng cũng đầy cảm xúc Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn Mai Thu Huyền diện áo dài, chụp ảnh cùng Á hậu Huỳnh Minh Kiên và người mẫu Khánh My tại sự kiện. Được biết Trại buôn người là dự án điện ảnh thứ 2 Huỳnh Minh Kiên có dịp thử sức Ảnh: ĐPCC

Người thân đến ủng hộ NSND Như Quỳnh. Ở tuổi ngoài 70, bà không ngại di chuyển từ Bắc vào Nam để thử sức trong một vai diễn mới. Theo nữ nghệ sĩ, chính sự hấp dẫn của kịch bản đã thôi thúc bà quyết định nhận lời đồng hành cùng dự án này Ảnh: ĐPCC

Diễn viên Huỳnh Anh đến chúc mừng đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và biên kịch Mèo Bích Trang chính thức ra mắt dự án được ấp ủ trong suốt 5 năm Ảnh: ĐPCC

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu được khen ngợi đẹp đôi khi xuất hiện tại sự kiện. Ngoài sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân viên mãn của cả hai khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ Ảnh: ĐPCC

Nghệ sĩ Tú Oanh - Quang Thắng đến chúc mừng đoàn phim Ảnh: ĐPCC

Thanh Lam sau khi thưởng thức tác phẩm đã không tiếc lời khen ngợi dành cho sự đầu tư chỉn chu, kịch bản lôi cuốn cùng những thước phim đầy ấn tượng. Nữ ca sĩ thậm chí còn hào hứng bày tỏ mong muốn được thể hiện nhạc phim cho Trại buôn người Ảnh: ĐPCC

NSƯT Chiều xuân duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. Ở tuổi U.60, nữ nghệ sĩ được khen ngợi trẻ trung. Cô vẫn miệt mài với nghề, đồng thời có tổ ấm viên mãn bên chồng là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân Ảnh: ĐPCC

Trại buôn người là dự án khai thác đề tài xã hội hiện đại thông qua câu chuyện về những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt và hành trình tìm kiếm cơ hội sống còn. Bên cạnh yếu tố hành động, tác phẩm hướng đến việc đặt nhân vật trong những tình huống buộc họ phải lựa chọn, đấu tranh và tìm cách bảo vệ sự sống.

Trước đó, bộ phim cũng được VietKings trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam với nội dung: “Trại buôn người - Bộ phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại, có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất (hơn 10.000 người)”.