'Trại buôn người' thu hơn 10 tỉ đồng, dẫn đầu phòng vé dù đang chiếu sớm

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, phim điện ảnh Trại buôn người dù chỉ đang chiếu sớm nhưng đã nhận được sự quan tâm của khán giả. Tính đến 21 giờ hôm 24.9, doanh thu trong ngày của phim do Toni Dương Bảo Anh làm đạo diễn đã chạm mốc hơn 6,8 tỉ đồng, tương đương với hơn 77.000 vé bán ra trên tổng số 1.227 suất chiếu.

Thành tích này giúp nâng tổng doanh thu của phim lên hơn 10 tỉ đồng - một con số khả quan đối với tác phẩm Việt trong giai đoạn chiếu sớm, đặc biệt là ở thời điểm nhiều phim Việt đứng trước nguy cơ thua lỗ sau khi ra rạp.

Đằng sau sức hút của 'Trại buôn người'

Tạo hình của Huỳnh Minh Kiên và Steven Nguyễn trong phim điện ảnh Trại buôn người Ảnh: NSX

Trại buôn người là dự án phát triển trong 5 năm. Theo ê kíp sản xuất, khoảng 3 năm đầu được dành cho việc xây dựng và phát triển kịch bản, trong khi 2 năm tiếp theo tập trung cho quá trình quay phim và hậu kỳ.

Phim khai thác đề tài xã hội hiện đại thông qua câu chuyện về những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt và hành trình tìm kiếm cơ hội sống còn. Bên cạnh yếu tố hành động, tác phẩm hướng đến việc đặt nhân vật trong những tình huống buộc họ phải lựa chọn, đấu tranh và tìm cách bảo vệ sự sống.

Trại buôn người quy tụ đông đảo dàn diễn viên như NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Minh Kiên, Khánh My, Võ Đình Hiếu, Tùng Mint, Pông Chuẩn… Trong đó, một số đại cảnh có hơn 700 diễn viên trẻ tham gia. Theo thông tin từ ê-kíp, tổng số thành viên đoàn làm phim và diễn viên được huy động trong quá trình thực hiện dự án hơn 10.000 người, trải qua nhiều giai đoạn sản xuất và các đại cảnh khác nhau.

Các phân đoạn đại cảnh của Trại buôn người có sự góp mặt của đông đảo diễn viên. Theo đạo diễn, đây là đề tài không mới nhưng vẫn còn đang diễn ra trong cuộc sống hiện đại Ảnh: NSX

Trước đó, tại sự kiện công chiếu phim ở TP.HCM, nhà sản xuất đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam với nội dung: “Trại buôn người - Bộ phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại, có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất (hơn 10.000 người)”.

Hiện tại, trong ngày đầu chiếu sớm, Trại buôn người nhận hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội, khiến nhiều người tò mò ra rạp. Với tốc độ tăng trưởng về mặt doanh thu hiện tại, khán giả kỳ vọng tác phẩm do Toni Dương Bảo Anh sẽ sớm chạm mốc 100 tỉ đồng trong thời gian tới.

Sự đổ bộ của Trại buôn người đã làm thay đổi cục diện phòng vé trong ngày 24.9. Theo thông tin từ Box Office Vietnam, xếp phía sau dự án này là Soobin live concert movie: All Rounder với doanh thu 2,1 tỉ đồng, dù chỉ có 88 suất chiếu. Xếp vị trí thứ 3 là Avengers: Hồi kết với 2,1 tỉ đồng.

Trong khi đó, Lên hương sau thời gian thống trị phòng vé Việt đã ngậm ngùi xếp vị trí thứ 4 doanh thu trong ngày, với 1,5 tỉ đồng. Việc dự án do Khương Ngọc - Tấn Hoàng Thông làm đạo diễn cán mốc 100 tỉ đồng vẫn có thể xảy ra. Xếp vị trí thứ 5 tại phòng vé Việt là Út Lan 2. Tác phẩm có sự tham gia của NSƯT Kim Phương và nghệ sĩ Kiều Oanh thu hơn 1,4 tỉ đồng ngày 24.9. Tính đến hiện tại, dự án chạm mốc 33 tỉ đồng.

