Giải trí Đời nghệ sĩ

NSƯT Vũ Luân đón con gái đầu lòng

Hải Duy
Hải Duy
28/10/2025 19:51 GMT+7

NSƯT Vũ Luân cho biết bà xã - Hoa hậu Phương Lê vừa sinh con gái nặng 2,9 kg. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

Trao đổi với chúng tôi, NSƯT Vũ Luân cho biết bà xã vừa sinh con gái nặng 2,9 kg bằng phương pháp sinh thường, dù ban đầu dự kiến sinh mổ. “Vợ tôi sinh sớm hơn dự định một ngày. Hiện tại sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định. Tôi rất hạnh phúc, đặc biệt là con rất giống ba”, giọng ca cải lương chia sẻ. 

Đầu năm 2025, Hoa hậu Phương Lê thông báo mang thai con thứ tư ở tuổi 46. Đây là con chung đầu tiên của cô và NSƯT Vũ Luân sau gần một năm kết hôn. Trước đó, Phương Lê từng có 3 con gái với chồng cũ. Trong suốt thai kỳ, người đẹp giữ sức khỏe ổn định, không bị ốm nghén hay mệt mỏi.

NSƯT Vũ Luân đón con gái đầu lòng - Ảnh 1.

NSƯT Vũ Luân tiết lộ bà xã vừa sinh con gái bằng phương pháp sinh thường

Ảnh: FBNV

Hôn nhân của NSƯT Vũ Luân và Hoa hậu Phương Lê

NSƯT Vũ Luân và Hoa hậu Phương Lê đăng ký kết hôn từ tháng 4.2024, và làm lễ đính hôn vào tháng 8 cùng năm. Cả hai chọn cách giữ kín mối quan hệ một thời gian trước khi công khai, mong muốn mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, yên bình.

Sau khi về chung một nhà, Vũ Luân và Phương Lê tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào. Nam nghệ sĩ cho biết trong mắt anh, bà xã là người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh nhưng khi trở về với gia đình lại rất tình cảm và biết lắng nghe. “Cả hai không cố gắng để hoàn hảo mà cùng nhau dung hòa mỗi ngày. Cuộc sống của chúng tôi đơn giản, có tiếng cười và sự sẻ chia. Dù bận rộn đến đâu, điều quý giá nhất là luôn hướng về tổ ấm”, anh tâm sự.

Về phía mình, Hoa hậu Phương Lê cũng dành nhiều lời yêu thương cho chồng. Cô cho biết trong suốt quãng thời gian sống chung, nam nghệ sĩ luôn đồng hành cùng cô trong công việc lẫn cuộc sống, giúp cô cảm nhận được sự bình yên và được che chở. “Cuộc sống vợ chồng son của mình đã đẹp như một giấc mơ, ngọt ngào đến mức chúng tôi sắp chào đón một thiên thần nhỏ”, Phương Lê chia sẻ trước ngày sinh con.

Nữ doanh nhân bày tỏ niềm trân quý với quãng thời gian bình yên bên cạnh NSƯT Vũ Luân, kể cả khi cả hai cùng nhau vượt qua những sóng gió. Với cô, tình yêu và sự đồng hành của chồng chính là “hành trang để cả hai bước tiếp, không chỉ trong cuộc sống mà cả trên con đường sự nghiệp mà mình từng mơ ước”.

Cuộc sống của Hoa hậu Phương Lê sau khi 'lên chức' lần 3

Cuộc sống của Hoa hậu Phương Lê sau khi 'lên chức' lần 3

Ở những tháng cuối của thai kỳ, Hoa hậu Phương Lê đặt an toàn của em bé và mình lên hàng đầu. Vì vậy, cô chú trọng từ vấn đề đi lại, ăn uống cho đến khám sức khỏe định kỳ để cho thể trạng tốt nhất khi chào đón thành viên mới.

