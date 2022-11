NTK Phương My lần đầu chia sẻ 'thất bại' sau 10 năm 'leo núi' cùng 'những cánh hoa'

Và để kỷ niệm hành trình theo đuổi con đường thời trang 10 năm qua, NTK Phương My sẽ tổ chức triển lãm Cuộc dạo chơi của những cánh hoa, diễn ra từ ngày 8-12.12 tại Dinh Độc Lập, TP.HCM.

NTK Việt đầu tiên làm việc cùng nữ hoàng nhạc pop Beyoncé, siêu mẫu Coco Rocha... đã dành cho Thanh Niên cuộc trò chuyện nhân cột mốc đáng nhớ của sự nghiệp.

Phải trở thành phiên bản tốt hơn của mình mỗi ngày

* Điều gì Phương My muốn chia sẻ đầu tiên khi nhìn lại 10 năm dạo chơi cùng những cánh hoa"?

- NTK Phương My: Trong 10 năm ấy, đã có 2 năm dịch bệnh... My muốn bắt đầu từ câu chuyện này, vì trong đấy có cả thất bại đầu tiên của mình...

Từ trước đến nay Phương My được biết tới vì dùng những chất liệu, phụ liệu, phụ kiện nhập từ nước ngoài. Khi dịch xảy đến, vận chuyển tắt nghẽn, các nguồn cung ứng đều “đóng băng”. Vậy mình sẽ ra bộ sưu tập (BST) mới thế nào? Bởi cứ mỗi 6 tháng là phải có 1 BST, mà thật ra mỗi 3 tháng là phải có 1 BST limited hoặc những BST riêng dành cho khách hàng VIP.

Lúc đó Phương My cùng các nhân sự cố gắng tìm những nguồn nguyên vật liệu từ nhiều nơi. Xưởng mình, tay nghề của thợ mình vẫn như thế, nhưng chất liệu đấy khi thiết kế lên thì cảm thấy như mất đi hơi thở và rất nhiều những giá trị cốt lõi của thương hiệu. Lúc đó My nghĩ, hoặc mình thỏa hiệp, cứ ra BST và vẫn bán, hoặc phải dừng lại đến khi có đủ hết tất cả những tinh thần và giá trị cốt lõi làm nên một thương hiệu. Và My đã chọn dừng lại. Đó là khó khăn thứ nhất.

Cứ mỗi quyết định mình đưa ra sẽ có nhiều sự đánh đổi và trả giá. Khi chọn dừng lại, khó khăn thứ hai ập đến: cửa hàng sẽ phải đóng cửa nhiều ngày, khách hàng VIP đến không thấy đồ mới nữa thì họ ít quay lại hơn; tâm lý của khách hàng hay xã hội nói chung là lo sợ, không biết ngày mai sẽ ra sao, trong tương lai khi nào kinh tế của bản thân, của doanh nghiệp họ phục hồi. Vì tâm lý này nên khó khăn tiếp theo dẫn đến là cửa hàng Phuong My vắng khách dần, trong giai đoạn đó có khi cửa hàng đóng cửa liên tục, mà tiền mặt bằng vẫn phải trả.

Từ đó dẫn đến khó khăn thứ 3. Khi Phuong My không ra BST nữa, việc ngừng kết nối với khách hàng làm cho những cộng sự của Phuong My mất dần niềm tin. Kinh tế khó khăn, công ty chỉ hỗ trợ nhân sự 50% quỹ lương. Thời điểm đấy, khó khăn thực sự với My là mình không có ở TP.HCM để gặp mọi người, không thể nói trực tiếp với họ rằng tại sao chỉ còn 50% lương. Dĩ nhiên mình có giải thích, nhưng dù có nói bằng văn bản hay online, qua mạng thì đã là thiếu đi sự kết nối, sự đồng cảm. Việc thiếu sự đồng cảm này làm cho nhiều người hụt hẫng, và một số người chọn dừng lại. My nghĩ, à, My tạm gọi đó là thất bại đầu tiên của Phương My.

* Chọn chia sẻ thất bại - điều mà không phải người quản lý, doanh nghiệp nào cũng can đảm công khai, Phương My hẳn có lý do?

- Thật ra từ trước đến giờ Phương My ít khi nói về thất bại, vì mỗi trải nghiệm, mỗi vấp phải chính là một bài học cho mình. Nhưng khi để cho nhân sự đồng hành cùng mình quãng thời gian dài phải chọn dừng lại, vì mình không còn đảm bảo được cuộc sống của họ nữa, đấy chắc chắn là thất bại của cá nhân mình. Còn thương hiệu thì dĩ nhiên phải sống sót và vượt qua tâm dịch bằng mọi giá, sau dịch thì sẽ phải có những bước để trở lại. Nhưng cá nhân mình, ngoài thương hiệu ra, thời điểm đó My đánh giá là mình có thất bại.

Mục tiêu không bao giờ nên là kiếm đủ tiền mua nhà, mà là cuộc đời này, mình phải làm sao để xuất phát điểm con mình tốt hơn xã hội ngoài kia và bố mẹ mình sẽ được về hưu ở một môi trường xứng đáng nhất. NTK Phương My

Lúc bấy giờ, khi có nhiều thời gian hơn, bản thân mình cho phép mình học hỏi thêm, trau dồi thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm, tái cơ cấu cũng như có cái nhìn khác hơn đối với cách mình đang làm nghề của mình. Bởi làm thời trang thì ai cũng bước vào vì đam mê, vì yêu; nhưng tình yêu và đam mê không giúp được mình qua những thời điểm khó khăn nhất, chưa nói đến việc giúp những người vì mình mà bước tiếp, cho nên mình sẽ phải cấu trúc lại cũng như có những chiến lược có sự bền vững hơn.

Phương My từng nói rằng, hy vọng thương hiệu Phuong My sẽ sống được 100 năm, vượt xa ngoài cá nhân của mình. Thế thì mình không được để thất bại, không để cảm xúc và quyết định mang tính cá nhân ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của một thương hiệu.

* Và thương hiệu Phuong My xuất hiện trở lại cùng sự quan tâm đặc biệt dành cho đám cưới Ngô Thanh Vân khi “đả nữ” diện chiếc váy cưới của mình…

- Là vì chị Vân nhớ tới My (cười). Lúc đó, chị Vân bảo: chị không còn trẻ, và chỉ cưới 1 lần trong đời. Chị Vân có nói My bắt buộc phải xem chị mặc váy cưới đó. My cũng đã cố gắng sắp xếp bay về…

Lâu nay, chị Vân luôn chọn Phuong My cho những sự kiện quan trọng của chị, và luôn đặt đề bài là: đơn giản nhất có thể…

Chị Vân là người rất cầu toàn và rất khó khăn với chính bản thân mình. Nhưng My nghĩ ở chị Vân có những đặc tính tượng trưng cho người phụ nữ của Phuong My: có nhiều thứ trong cuộc sống như sự thành công trong sự nghiệp, có tài chính tốt, có gia đình, có hạnh phúc, nhưng bản thân không ngừng nỗ lực và không bao giờ cảm thấy như thế là đủ. Họ nghĩ họ phải trở thành phiên bản tốt hơn của mình mỗi ngày, cứ thế họ nỗ lực đi tiếp, đi tiếp. Những người phụ nữ như vậy làm cho My cảm thấy mình may mắn vì được đồng hành với họ. Và kể cả trong khoảng thời gian khó khăn nhất, mình cũng nhìn họ để có sự phấn đấu, có nội lực nhất định để mình tiến tới.





Mọi thành công đều bắt đầu bằng con người

* Trở lại sau đại dịch, nhân sự của Phuong My thay đổi ra sao?

- Nói về nhân sự, My muốn được chia sẻ rộng hơn một chút. Thật ra khách hàng đến Phuong My không phải để mua một chiếc đầm, mà là mua cảm xúc, mua giá trị đằng sau chiếc đầm ấy, mua những câu chuyện có sự gắn kết với chiếc đầm, mua cả sự tinh tế của người bán cho họ… Nên nhân sự Phuong My rất ít khi thay đổi. Có thể có những người chọn dừng lại thời điểm nào đó, và mình chỉ thu gọn lại. Nhân sự mới, thật ra rất ít, vì để vào Phuong My giống như vào một gia đình. Khi đi làm, nhiều thương hiệu dạy cho mình kỹ năng làm sao tư vấn một chiếc đầm, làm sao để chăm sóc khách hàng… Nhưng kỹ năng ấy không đủ để bán Phuong My, mà cần cả bản năng của một người rất thích chăm sóc người khác. Vì thế My rất trân trọng những người đồng hành với thương hiệu từ những ngày đầu tiên.

Khi quay trở lại, và thực hiện làm triển lãm này, có nhiều nhân sự Phuong My từ những ngày đầu (nay đã nghỉ vì người đi lấy chồng, người thì du học, có bạn nghỉ vì công việc gia đình…) gọi điện và nói muốn quay về để hỗ trợ. My nghĩ, sự thành công trong cuộc đời chắc chỉ ở những con người được như thế.

Cũng như thương hiệu Phuong My, tất cả mọi thứ, My tin là, để đưa mình đến thành công trong cuộc sống phải bắt đầu bằng con người. Mình chỉ giỏi nhất bằng việc nhìn những người đang đứng cạnh mình thôi, và mình chỉ thành công nhất khi đong đếm bằng cảm xúc của những người xung quanh mình đối với mình. Sau dịch, My cảm nhận điều đó rõ ràng hơn.

* Vì sao Phương My chọn Dinh Độc Lập để triển lãm?

- My chọn triển lãm ở nơi Phuong My bắt đầu, với cửa tiệm tại TP.HCM. Đây là lần đầu tiên Phương My giới thiệu một BST mới tại TP.HCM (trước đây lúc nào cũng giới thiệu ở nước ngoài, rồi mới đưa về TP.HCM). Kế đến, là biểu tượng gì đến Sài Gòn – TP.HCM bắt buộc phải thấy, phải thưởng lãm. Chắc chắn đó sẽ là Dinh Độc Lập! Lâu nay với khách hàng của mình, My từ khi chưa tới tiệm họ đã cảm nhận được thương hiệu của mình là gì, từ tấm thiệp gửi đi, món quà, cách chọn đặt vị trí cửa tiệm đến cung đường đi đến… Và với Dinh Độc Lập, dẫu chưa khám phá bên trong, chỉ cần bước qua cánh cổng Dinh, đi vào nhìn thấy bồn hoa, bể nước, không gian, cung đường… đã cảm nhận được đây thực sự là vị trí đẹp của thành phố. Những cảm xúc này làm cho My nghĩ đấy chắc chắc sẽ là vị trí để mình làm triển lãm.

Thực hiện ở dinh, nhưng My không dùng không gian bên trong dinh mà sử dụng toàn bộ khu vực bên ngoài để dựng lên không gian riêng của triển lãm. Khi bước vào, mọi người sẽ đi qua 10 không gian của nghệ thuật mà My gọi là Cuộc dạo chơi của những cánh hoa. Mỗi không gian nghệ thuật là một câu chuyện, một giấc mơ, một cảm xúc, một hành trình để tạo nên Phuong My vào năm đó, từ 2013 đến 2023.

* Nhìn lại hành trình 10 năm, cộng sự luôn được Phương My xem như người trong gia đình, vậy còn gia đình thì sao?

- Mỗi một năm, My có dịp ngồi với đối tác thân thuộc. Năm vừa rồi My và mọi người chọn thông điệp cảm ơn gia đình của mình. Vì để mình được sống trọn vẹn thanh xuân của mình, dám đi trên một hành trình không dễ, có sự tiên phong, dám cống hiến rất nhiều thời gian của mình cho ngành nghề mình chọn… thì người mình nợ lời cảm ơn nhiều nhất chắc chắc là gia đình. Và may mắn nhất trong cuộc đời mỗi người khi có những người đứng sau mình, thầm lặng và không đòi hỏi quá nhiều từ quỹ thời gian hay bất cứ điều gì từ mình. Vì chắc chắn mình không thể là người ở nhà mỗi bữa cơm tối, càng không phải là người có thể đi chơi cùng gia đình mỗi cuối tuần, cũng không phải là người đầu tiên về nhà dịp tết...

Vì thực ra để chọn My hay chọn những người đồng hành cùng Phuong My đều phải cần một người đứng sau rất thấu hiểu và chia sẻ, cũng phải tin với con đường mình đã chọn – sẽ đến đích.

* Và cảm hứng của Phương My trên hành trình mới?

- My rất thích cảm giác leo núi (ngày xưa ở Mỹ cũng hay chơi leo núi, nhưng chơi trong nhà), vì bản thân mình rất thích cảm giác thử thách và vượt qua khó khăn. Khi đối diện với khó khăn mỗi ngày và tìm cách để vượt qua thì mới cảm thấy mỗi ngày mình có giỏi hơn, có đang cố gắng để là phiên bản tốt nhất của chính mình.

My từng chia sẻ rất sợ đứng trên đỉnh núi. Khi mới bước ra làm nghề, mình mơ rằng đồ của mình thiết kế một ngày sẽ có người nổi tiếng mặc, rồi phải được diễn ở show thời trang quốc tế - New York hay Paris… Khi những chuyện ấy xảy ra rồi, thế thì đỉnh núi của mình là gì, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo… Bản thân lúc ấy cảm thấy rất sợ hãi… Vì đứng trên đỉnh núi rồi chỉ có đi xuống thôi.

Khi dịch, đôi lần phỏng vấn vài nhân sự, My có hỏi mục tiêu của các bạn là gì, họ trả lời: ổn định kinh tế và mua được nhà. Lúc đó mình mới cảm nhận được những nhân sự trẻ cũng như mình khi trẻ, mục tiêu rất nhỏ bé – dù thời điểm ấy vô cùng to lớn với mình.

Thực ra mục tiêu không bao giờ nên là kiếm đủ tiền mua nhà, mà là cuộc đời này, mình phải làm sao để xuất phát điểm con mình tốt hơn xã hội ngoài kia và bố mẹ mình sẽ được về hưu ở một môi trường xứng đáng nhất. Bởi nếu mục tiêu của cá nhân, vì mình thì chắc có khi sẽ bỏ cuộc. Nhưng mục tiêu vì những người mình thương yêu nhất, mình khổ là điều bình thường, và khi đó mình mới vượt qua được.

My nghĩ rằng mục tiêu của một thương hiệu phải lớn hơn bản thân mình rất nhiều. Một thương hiệu bắt buộc phải sống được rất nhiều năm và phải có những bước chuyển mình, có những bước tiếp theo đảm bảo được sự an toàn và bền vững cho thương hiệu, cũng như sự an toàn và bền vững cuộc sống của gia đình những nhân sự đã – đang dành thanh xuân cho thương hiệu ấy.

My cho rằng, hành trình càng dài đôi khi mục tiêu lại càng ít rõ rệt như những ngày đầu tiên, nhưng là cả sự phấn đấu của rất nhiều năm, chứ không chỉ là của một show diễn, một con người hay một giai đoạn. Rõ ràng để một doanh nghiệp, một thương hiệu thành công thì gắn liền với rất nhiều con người phía sau; và những con người ấy nên là mục tiêu để mình phấn đấu.

Cảm ơn Phương My đã chia sẻ!