NTK Việt của Beyoncé - siêu mẫu Coco Rocha triển lãm thời trang tại Dinh Độc lập

PETAL WALKER sẽ giới thiệu các mẫu thiết kế thời trang được xem là độc đáo, ấn tượng và “gây thương nhớ” nhất cho giới mộ điệu thời trang của Phương My - NTK của những ngôi sao tên tuổi là các hoa hậu, người mẫu, ca sĩ, diễn viên người Mỹ, Canada, Úc… như: Beyoncé, Coco Rocha, Julia Michaels, Betty Gabriel, Bellamy Young, Susan Kelechi Watson, Mariana Klaveno, Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray, Natalie Glebova…

Phương My cũng là NTK yêu thích của nhiều ngôi sao Việt Nam như “đả nữ” Ngô Thanh Vân, Hoa hậu H’Hen Niê, Phạm Hương, diễn viên Minh Hằng, Diễm My 9X (chiếc váy cưới đẹp đến xôn xao của người đẹp quốc tịch Na Uy, gốc Việt Ngô Thanh Vân với người chồng kém 11 tuổi Huy Trần vừa qua cũng chính là một trong những thiết kế đặc sắc của NTK Phương My).

Trong suốt 10 năm làm nghề của mình, nữ sinh chuyên toán trường Amsterdam (Hà Nội) và cũng là sinh viên giỏi của trường nghệ thuật danh tiếng Academy of Art University tại San Francisco (Mỹ) đã để lại nhiều dấu ấn.

Thương hiệu của cô hiện đã “phủ sóng” trên 20 quốc gia như: Mỹ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Ireland, Dubai, Qatar, Jordan... Cô cũng là NTK Việt được xem là có mặt nhiều nhất, liên tục ở các sàn thời trang quốc tế lớn, chuyên nghiệp như: New York Fashion Week, New York Fashion Week Bridal 2019, Dubai Fashion Week, Vancouver Fashion Week, Asia Fashion Week, Perth Fashion Festival(Australia), Blueprint Fashion show (Singapore), San Francisco Fashion Show (Mỹ), Tokyo Fashion Fuse…





Tên Phương My đã từng giành giải tại cuộc thi Are you runway ready (New York, Mỹ) và từng lọt top 30 gương mặt nổi bật dưới 30 tuổi tại Việt Nam do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn. Khi đồng hành với ca sĩ người Mỹ Beyoncé tại AFI Life Achievement, đặt hợp tác với siêu mẫu Coco Rocha ngay trước khi đại dịch nổ ra thì tên tuổi của Phương My lại càng ghi dấu đậm nét trong làng thời trang Việt.

Sinh ra và chọn Việt Nam là nơi hoạt động nghề nghiệp thường xuyên nên dù lớn lên, khởi nghiệp, ghi tên tuổi ở Mỹ nhưng các thiết kế của Phương My vẫn mang tinh thần, màu sắc và hơi thở Á Đông.

Sáng tạo, đầy cảm hứng nội tâm và ghi đậm dấu ấn mong manh, nữ tính của một nhà thiết kế nữ, các trang phục của Phương My luôn có những màu sắc ngọt ngào, quyến rũ và ấn tượng. Các chi tiết, điểm nhấn thiết kế trên trang phục của cô không chỉ đơn giản mà độc đáo.

PETAL WALKER của Phương My tại Dinh Độc Lập tới đây được đồng nghiệp và các fans thời trang ví von là "cuộc dạo chơi của những cánh hoa" với những thiết kế đã từng chinh phục các tên tuổi như Beyoncé, Coco Rocha mang đậm dấu ấn nghệ thuật cũng thể hiện phần nào cá tính và phong cách thiết kế của NTK Việt đặc biệt này.



Ảnh: NVCC