Nữ bác sĩ bị tai nạn sập kính tại The Coffee House chuẩn bị ra viện

Hôm nay 30.7, trước khi nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý ra viện, giáo sư, tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cùng đại diện các đơn vị thuộc bệnh viện đã tới động viên, chúc mừng bác sĩ Lý đã vượt qua giai đoạn khó khăn vừa qua, sau các đợt phẫu thuật.



Sau nhiều cuộc phẫu thuật và phục hồi chức năng, nữ bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý có sức khỏe hồi phục, chuẩn bị được ra viện THÁI HÀ

Trước đó, bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý (29 tuổi, quê tại xã Diễn Đồng, H.Diễn Châu, Nghệ An) tốt nghiệp bác sĩ nội trú ung thư, công tác tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Tiếp nhận công việc tại Bệnh viện K chưa lâu, một tai nạn không may đã xảy ra với bác sĩ Lý. Trong tối mưa bão ngày 20.4.2024, do ảnh hưởng của gió lớn, một tấm kính cường lực của quán cà phê The Coffee House tại phố Thái Hà (Hà Nội) bị vỡ, đổ sập, đâm vào người bác sĩ Lý.

Tai nạn vô cùng hy hữu gây hậu quả rất nặng nề khiến bác sĩ Lý bị đa chấn thương, vỡ nhiều thân đốt sống, tổn thương tủy sống làm hai chân liệt hoàn toàn. Bác sĩ bị chấn thương ngực kín, tràn máu, tràn khí màng phổi hai bên, chấn thương gan độ 4, chấn thương lách độ 2.

Sau hơn 3 tháng điều trị, trải qua nhiều lần phẫu thuật (lồng ngực, tiêu hóa, thận tiết niệu, chấn thương cột sống) và phục hồi chức năng, với nghị lực của bản thân cùng sự giúp đỡ tận tình của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, sự quan tâm của ban giám đốc bệnh viện và tập thể Bệnh viện K, sự chia sẻ động viên của các đồng nghiệp, của độc giả cả nước, bác sĩ Hoàng Minh Lý hiện có tín hiệu tốt về sức khỏe, chuẩn bị ra viện.

Tại buổi gặp mặt, thăm hỏi hôm nay, Giám đốc Bệnh viện K và tập thể bệnh viện đã dành món quà gửi tặng bác sĩ Hoàng Minh Lý, với mong muốn hỗ trợ và gửi gắm tình cảm, động viện, quan tâm tới nữ bác sĩ.

Nhận sự quan tâm của tập thể bệnh viện, các đồng nghiệp bác sĩ Lý giữ tinh thần lạc quan hơn rất nhiều. Bác sĩ Lý bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Y tế, Bệnh viện K, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cơ quan đoàn thể, nhiều bạn đọc, người dân quan tâm chia sẻ với bác sĩ trong hơn 3 tháng qua, là động lực để nữ bác sĩ đón tin vui được ra viện, hồi phục sức khỏe tốt.

Đại diện Bệnh viện K cũng chia sẻ, do gặp nhiều tổn thương nặng nên thời gian hồi phục của bác sĩ Lý sẽ còn kéo dài, chắc chắn hành trình phía trước cũng sẽ chưa hết khó khăn, tuy nhiên gia đình, lãnh đạo bệnh viện, các đồng nghiệp nơi bác sĩ Lý công tác sẽ luôn động viên, hỗ trợ để chị yên tâm công tác.

Ông Lê Văn Quảng bày tỏ: "Lãnh đạo, tập thể bệnh viện, các đồng nghiệp sẽ luôn tạo điều kiện để bác sĩ Hoàng Minh Lý có thể tiếp tục quay trở lại công việc, cống hiến chuyên môn của mình, vì người bệnh, tiếp thêm hy vọng cho nhiều người bệnh".