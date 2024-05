The Coffee House nói gì về vụ tai nạn khiến nữ bác sĩ liệt nửa người?

Mới đây, câu chuyện về nữ bác sĩ Hoàng Minh L. (29 tuổi, quê xã Diễn Đồng, H.Diễn Châu, Nghệ An, đang công tác tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, Hà Nội) gặp tai nạn khi đang ngồi uống cà phê tại quán The Coffee House chi nhánh Thái Hà (P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, Hà Nội) khiến nhiều người xót xa.

Nói về sự việc xảy ra với con gái, ông Hoàng Văn Thành (trú xã Diễn Đồng) không cầm được nước mắt. Ông kể, khoảng 21 giờ 45 ngày 20.4, ông bất ngờ nhận được số điện thoại lạ gọi đến.



The Coffee House chi nhánh Thái Hà thông báo tạm ngừng hoạt động để sửa chữa

Khi nghe máy, ông nhận được giọng nói của con gái mình: "Bố ơi, con bị thương nặng lắm. Con sắp hôn mê rồi. Bố sắp xếp ra Hà Nội giúp con. Con cảm ơn công sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ".

Lúc đầu, ông tưởng con nói đùa vì con bị thương nhưng rất bình tĩnh gọi điện về nhà. Sau đó, con gái nói thêm được bạn đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu; vợ và con trai ông cũng nói nội dung đúng như vậy thì ông mới tin là thật.

5 giờ hôm sau, ông cùng gia đình có mặt tại bệnh viện; lúc này, con gái ông đã hôn mê. Các bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe của cô tiên lượng rất nặng. Sau nhiều ngày điều trị, L. đã tỉnh nhưng bị liệt nửa thân dưới.

Ông Thành chia sẻ, từ khi còn nhỏ đến khi tốt nghiệp ngành y, L. đều học hành đạt loại giỏi. Thậm chí, L. còn ấp ủ dự định đi nước ngoài học tiến sĩ; tai họa ập đến bất ngờ đã tước đi tất cả.

Theo lời người thân của nạn nhân, vụ tai nạn khiến L. có nguy cơ cao bị liệt hoàn toàn hai chân với cơ hội hồi phục ít ỏi. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình L. cũng rất khó khăn khi bố làm bộ đội công tác xa nhà, mẹ mắc bệnh ung thư máu, tiên lượng nặng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều.

Chuẩn bị gặp mặt 3 bên để bàn phương án hỗ trợ

Xung quanh vụ việc này, theo phản hồi chính thức từ The Coffee House, tối 20.4, Hà Nội có xuất hiện giông, lốc kèm mưa đá, gây vỡ kính tại tòa nhà Việt Tower - 01 Thái Hà, nơi The Coffee House thuê mở địa điểm kinh doanh. Sự cố thiên tai này đã khiến một số khách hàng và nhân viên bị thương ở các mức độ khác nhau.

Liên quan tới vụ tai nạn bất ngờ, hiện tại, phía The Coffee House cũng đang chờ kết luận của cơ quan công an

Trao đổi với Thanh Niên chiều nay 9.5, đại diện The Coffee House cho biết, ngay sau khi sự cố xảy ra, The Coffee House đã đưa tổng cộng 4 nhân viên và 3 khách hàng vào viện, chi trả trước toàn bộ viện phí phát sinh trong đợt đầu. Hầu hết các trường hợp đều có thể ra về ngay trong ngày hôm sau.



"Duy chỉ có trường hợp của chị L. là nặng nhất. Đại diện The Coffee House thường xuyên ở bệnh viện thăm hỏi gia đình, có đề xuất một số tiền hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, tại thời điểm ban đầu, gia đình từ chối phương án và nói rằng sẽ phản hồi sau.

Chúng tôi đã làm việc với ban quản lý tòa nhà để hai bên cùng hỗ trợ gia đình chị L.; đã đề xuất cuộc gặp 3 bên giữa ban quản lý tòa nhà, The Coffee House và gia đình chị L. Hàng ngày, chúng tôi đang làm việc trực tiếp với bố chị L. và luật sư đại diện của gia đình, chờ gia đình chốt ngày làm việc", đại diện The Coffee House nói.

Vị này thông tin thêm, ngay thời điểm xảy ra tai nạn, phía The Coffee House đã mời đại diện ban quản lý tòa nhà xuống cùng làm việc với cơ quan công an. Hiện tại, The Coffee House cũng đang chờ kết luận của cơ quan công an.

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào chiều 9.5, quán cà phê The Coffee House chi nhánh Thái Hà đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Bên ngoài, quán này thông báo: "Từ 7 giờ ngày 9.5, quán sẽ tạm ngừng hoạt động để sửa chữa".