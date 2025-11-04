Nữ bác sĩ được thăng quân hàm trung tướng

Ngày 4.11, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ công bố, trao quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã trao quyết định của Chủ tịch nước thăng quân hàm trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam với phó giáo sư - tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Ngọc, Phó giám đốc Bệnh viện T.Ư Quân đội 108.

Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc là Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, là người trực tiếp phụ trách công tác Đảng, công tác chính trị và các hoạt động của Đảng ủy bệnh viện.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trao quyết định thăng quân hàm trung tướng cho phó giáo sư Nguyễn Hoàng Ngọc ẢNH: Bệnh viện T.Ư Quân đội 108

Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc sinh năm 1967, tại Hà Nội, tốt nghiệp bác sĩ tại Học viện Quân y năm 1989. Trong 2 năm 2000 - 2001, bà đã qua khóa đào tạo về chuyên ngành nội thần kinh tại Pháp; bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y học năm 2003 tại Học viện Quân y, được phong phó giáo sư năm 2014.

Năm 2013, bà là giám đốc trung tâm đột quỵ đầu tiên ở Việt Nam, tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108.

Tháng 11.2022, bà được thăng quân hàm thiếu tướng và hiện là Phó giám đốc Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, kiêm Chủ nhiệm bộ môn Nội Thần kinh, ủy viên Ban chấp hành Hội Đột quỵ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội chống đau Hà Nội…

Phó giáo sư Nguyễn Hoàng Ngọc đã và đang hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh, thạc sĩ, bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa cấp 2. Bà đã tham gia với tư cách chủ tịch và ủy viên của gần 100 hội đồng chấm luận án, luận văn tại Học viện Quân y, các trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Huế, Đại học Dược Hà Nội và Viện Nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108; đồng thời tham gia các hội đồng tuyển chọn và nghiệm thu đề tài cấp nhà nước, cấp Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế.

Phó giáo sư Nguyễn Hoàng Ngọc từng chia sẻ, trước khi lựa chọn theo nghề y, khi còn học phổ thông, bà dự định sẽ trở thành sinh viên đại học ngoại ngữ, nhưng sau "mấy trận ốm nặng, tôi quyết định thay đổi, thi vào Học viện Quân y".

Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc là một trong số ít nữ tướng của Quân đội nhân dân Việt Nam.