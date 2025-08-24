Nữ bí thư xã livestream bán sầu riêng giúp dân: 'Không bán hàng để làm giàu'

Không phải trong phòng họp, không phải sau bục phát biểu, mà chính ở vùng đất đỏ bazan, nơi cho ra những cây sầu riêng trĩu quả và ngọt lịm, bà Trinh đang cùng bà con chuẩn bị bán hàng qua mạng, đóng gói từng thùng quả, chọn lựa những trái sầu riêng ngon để "lên sóng".

"Tôi không bán hàng để làm giàu. Tôi học để hiểu đúng về kinh tế số", bà Trinh cười nhẹ nhưng đôi mắt ánh lên sự quyết liệt.

Bà Ngô Thị Minh Trinh có bài phát biểu không cần nhìn giấy gây "bão" trong buổi lễ sáp nhập tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Từ bục phát biểu "gây bão" đến vườn sầu riêng

Bà Trinh gốc là người Quảng Nam. Cha mẹ bà là người cùng làng với ông Thủ Thiệm, một nhân vật nổi tiếng trong kho tàng truyện cười dân gian Việt Nam. Sau 1975, gia đình bà theo dòng người vào vùng kinh tế mới Tây nguyên lập nghiệp.

Từ nhỏ, cô bé Minh Trinh đã sống giữa buôn làng, lớn lên cùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có lẽ vì thế, người phụ nữ này luôn trăn trở làm sao để bà con miền núi, người nông dân chân chất có thể thoát khỏi nỗi lo "được mùa rớt giá".

Bí thư xã Nguyễn Thị Minh Trinh trực tiếp xuống vườn sầu riêng của người dân để chuẩn bị cho phiên livestream vào ngày 24.8.2025 ẢNH: QUANG VIÊN

Câu chuyện sầu riêng ở Ea Knuếc là ví dụ rõ ràng nhất. Mảnh đất này nổi tiếng với những vườn sầu riêng bạt ngàn, mỗi năm thu hoạch từ 50.000 - 70.000 tấn. Múi sầu riêng ở đây vàng óng, thơm ngọt, được giới sành ăn xếp vào hạng ngon nhất nước. Nhưng sầu riêng ngon đến đâu mà không bán được giá và nhiều thì công sức bà con cũng trở thành nỗi buồn.

"Người dân của mình cần đầu ra cho sầu riêng. Tôi muốn cùng họ tìm lời giải, chứ không chỉ ngồi bàn giấy rồi hô hào chung chung", bà Trinh chia sẻ.

Và thế là, thay vì chỉ phát động phong trào chuyển đổi số trên giấy, bà quyết định "xắn tay áo", tự học cách mở shop online, tự livestream (phát sóng trực tiếp) bán hàng, tự gói đơn và trả lời tin nhắn khách hàng. "Có làm mới hiểu khi người dân tham gia kinh tế số sẽ vướng ở đâu, khó ở chỗ nào, để rồi cùng họ tháo gỡ", bà nói.

Những ngày này, chúng tôi đến tại vườn sầu riêng thuộc Hợp tác xã nông nghiệp sạch Krông Pắk. Tại đây, mọi người đang háo hức chuẩn bị cho buổi livestream đặc biệt. Một bí thư xã trực tiếp bán sầu riêng qua mạng, đó không chỉ mới lạ, mà còn là cú hích tinh thần cho người nông dân đang mong mỏi đầu ra bền vững.

Bà Trinh, người mặc áo bà ba vàng trong buổi livestream sáng 24.8.2025 ẢNH: QUANG VIÊN

Bà Nguyễn Thị Ánh, một nông dân trồng sầu riêng, hồ hởi: "Có bí thư xã đứng ra bán sầu riêng, tôi tin giá trị trái sầu riêng quê mình sẽ cao hơn. Người nông dân chúng tôi cũng tự tin khi đưa sản phẩm ra thị trường".

Còn ông Mai Đình Thọ, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã nông nghiệp sạch Krông Pắk, thì đầy tự hào: "Bây giờ cô Trinh là bí thư idol rồi. Một người đã có 'thương hiệu' như cô ấy, chắc chắn làm livestream sẽ giúp cho sầu riêng nổi tiếng ở vùng này càng lan tỏa, càng có thương hiệu".

Khi cán bộ lãnh đạo "xuống chợ online"

Điều đặc biệt trong buổi livestream không chỉ là chuyện bán được bao nhiêu tấn sầu riêng. Điều quan trọng hơn, đó là thông điệp: cán bộ phải đi cùng dân, bước ra khỏi trụ sở để chạm vào đời sống thực tế. Nữ bí thư không chỉ sắm vai MC, giới thiệu từng trái sầu riêng mà còn hướng dẫn bà con, trong đó có nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số, cách cài đặt ứng dụng, chụp ảnh, đăng bài bán hàng, trả lời khách online...

Cụ Ami H'Ngăm (ngồi giữa) và bà con trồng sầu riêng lần đầu tiên tiếp cận với việc bán nông sản qua mạng nhờ sự hướng dẫn của bí thư xã mình ẢNH: QUANG VIÊN

"Biết được cách bán nông sản qua mạng, bà con mình không phải gùi gánh ra chợ như trước nữa", bà Ami H'Ngăm, một người trồng sầu riêng, phấn khởi nói.

Ở góc nhìn rộng hơn, bà Trinh hiểu rằng, nếu chỉ phụ thuộc vào một thị trường xuất khẩu, nông sản luôn bấp bênh.

"Chúng tôi muốn xây dựng một thị trường nội địa mạnh mẽ, nơi người Việt sẵn sàng chi trả cho hàng ngon, và người trồng thì tự hào ghi tên mình lên từng trái sầu riêng", bà nhấn mạnh.

Chính vì vậy, buổi livestream mang chủ đề "Thơm như lời hứa - Ngọt từ lòng dân", không phải khẩu hiệu sáo rỗng, mà là sự khởi đầu cho một chiến lược lâu dài, xây dựng thương hiệu sầu riêng organic, phát triển thương mại điện tử nông sản bền vững.

Buổi livestream bán sầu riêng vào sáng 24.8.2025 của bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, cho đến nay đã thu hút hơn 700.000 lượt người xem trên TikTok và hàng trăm ngàn người xem, tương tác trên các trang mạng khác như YouTube, Facebook. Hơn hơn 60 tấn sầu riêng được đặt mua và các doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ để xây dựng và phát triển hệ sinh thái sầu riêng Đắk Lắk bền vững ủng hộ 3,8 tỉ đồng.

Cách làm ấy khiến nhiều người nhớ đến bài phát biểu gây "bão" mà nữ Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc Ngô Thị Minh Trinh từng trình bày trước hàng trăm đại biểu và hàng ngàn người dân trong lễ công bố sáp nhập tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên.

Khi đó, bà nói: "Không có việc gì khó nếu có sự đồng hành, chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến tỉnh. Và khi yêu bất kỳ công việc gì thì tự con tim sẽ tìm ra lối cho công việc đó".

Lần này, câu nói ấy không còn nằm trong văn bản hội nghị. Nó hiện hữu qua hình ảnh người nữ bí thư 46 tuổi, mặc chiếc áo bà ba vàng óng như múi sầu riêng, cầm điện thoại trước ống kính, vừa cười vừa mời gọi khách mua hàng.

Hình ảnh minh họa để quảng bá cho buổi livestream bán sầu riêng mà Bí thư Nguyễn Thị Minh Trinh đóng vai trò là MC ẢNH: NVCC

Từ câu chuyện ở Ea Knuếc, có thể thấy khi cán bộ không chỉ nói mà "xắn tay áo" lên làm, không chỉ kêu gọi mà còn trực tiếp trải nghiệm, thì khoảng cách giữa chính quyền và người dân gần như không còn.

Người dân nhìn thấy bí thư xã lội xuống vườn cùng người dân giới thiệu nông sản, họ cảm nhận được sự đồng hành thật sự. Và chính niềm tin ấy là "lợi nhuận" lớn nhất mà bà Trinh thu được, nhiều hơn cả số tấn sầu riêng bán ra.

Một nông dân già trong buôn nhận xét: "Thấy bí thư xã đứng bán sầu riêng, tui tin mai mốt bà con mình sẽ không còn cảnh 'được mùa mất giá' nữa. Có cán bộ như vậy, nông dân yên tâm rồi".

Cụ Ami H'Ngăm làm quen với việc bán nông sản, sầu riêng qua mạng ẢNH: QUANG VIÊN

Tôi cũng nghe bà Trinh ví von sầu riêng rất "trữ tình" rằng: "Sầu riêng không chỉ là trái cây, mà là món quà của đất trời dành cho Ea Knuếc. Mỗi múi sầu riêng vàng óng là tuyệt phẩm được tạo bởi bàn tay của những người nông dân chịu thương, chịu khó. Vị ngọt sầu riêng không ồn ào mà thấm sâu như lòng mẹ. Mùi hương sầu riêng không nhẹ nhàng như hoa, mà nồng nàn như một lời mời gọi không thể từ chối".

Nghe bà nói, tôi chợt nghĩ, có lẽ để làm một cán bộ gần dân, trước hết phải có tình yêu thực sự dành cho chính mảnh đất và con người nơi mình sống.

Đến tận vườn, tự tay bán sản phẩm của nông dân là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần nói đi đôi với làm của bà Trinh ẢNH: QUANG VIÊN

Khi một cán bộ lãnh đạo bước ra khỏi nghị trường, đến tận vườn cây, tự tay bán sản phẩm của nông dân, thì đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần "nói đi đôi với làm".

Câu chuyện của nữ Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc không chỉ dừng lại ở số lượng sầu riêng bán ra qua mạng. Nó mở ra một hướng đi mới cho nông sản Việt trong kỷ nguyên số.

Và hơn thế, nó gieo vào lòng người dân niềm tin rằng, khi lãnh đạo làm việc bằng trái tim, thì kết quả thu lại cũng chính là những trái tim đồng hành để chung sức làm cho dân giàu, nước mạnh.