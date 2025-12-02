Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Nữ biệt động và 2 thượng úy được đề nghị phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Đình Huy
Đình Huy
02/12/2025 16:55 GMT+7

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân về việc đề nghị xét phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước, với 5 cá nhân, 1 tổ chức.

Theo đó, thực hiện quy định tại khoản 2 điều 44 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14.6.2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Quốc phòng đăng công khai danh sách 1 tập thể và 5 cá nhân đã được các đơn vị đề nghị xét phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân.

- Ảnh 1.

Bà Phan Thị Út (tên thường gọi là Út Nghét)

ẢNH: HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TÂY NINH

Cụ thể, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với thượng úy Đinh Xuân La, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34);

Thượng úy Lê Thành Tâm, nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34);

Bà Phan Thị Út, nguyên Đội trưởng Đội biệt động mật xã An Tịnh, H.Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (nay là P.An Tịnh, tỉnh Tây Ninh).

Cạnh đó, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với tập thể là Trường cao đẳng Kỹ thuật Thông tin, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc.

Đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với thượng tá Võ Minh Như, nguyên Tư lệnh Sư đoàn 5, Quân khu 7; thiếu tá Lã Ngọc Châu, nguyên Chính ủy Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34).

Theo Bộ Quốc phòng, thời gian lấy ý kiến từ ngày 2.12 - 10.12.2025.

Tin liên quan

Đề nghị phong tặng Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Mỹ cho 1 trung tá, 1 trung úy

Đề nghị phong tặng Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Mỹ cho 1 trung tá, 1 trung úy

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân về việc đề nghị xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đối với trung tá Lê Văn Dũng và trung úy Trần Ngọc Thổ.

Khám phá thêm chủ đề

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân chống Mỹ cứu nước Phan Thị út Bộ Quốc phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận