Nữ biệt động và 2 thượng úy được đề nghị phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Theo đó, thực hiện quy định tại khoản 2 điều 44 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14.6.2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Quốc phòng đăng công khai danh sách 1 tập thể và 5 cá nhân đã được các đơn vị đề nghị xét phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân.

Bà Phan Thị Út (tên thường gọi là Út Nghét) ẢNH: HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TÂY NINH

Cụ thể, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với thượng úy Đinh Xuân La, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34);

Thượng úy Lê Thành Tâm, nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34);

Bà Phan Thị Út, nguyên Đội trưởng Đội biệt động mật xã An Tịnh, H.Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (nay là P.An Tịnh, tỉnh Tây Ninh).

Cạnh đó, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với tập thể là Trường cao đẳng Kỹ thuật Thông tin, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc.

Đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với thượng tá Võ Minh Như, nguyên Tư lệnh Sư đoàn 5, Quân khu 7; thiếu tá Lã Ngọc Châu, nguyên Chính ủy Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34).

Theo Bộ Quốc phòng, thời gian lấy ý kiến từ ngày 2.12 - 10.12.2025.