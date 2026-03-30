Nữ ca sĩ bỏ việc văn phòng theo nghệ thuật, chông chênh sau 10 năm làm nghề

Trần Thủy Tiên sinh năm 1995, gây ấn tượng bởi giọng hát nội lực. Trước khi đến với Tỏa sáng sao đôi, cô từng giành á quân Sao tìm sao 2021 và vào top 4 Hãy nghe tôi hát. Dù miệt mài với nghề song suốt 10 năm gắn bó, nữ ca sĩ thừa nhận bản thân còn chênh vênh sau khi gác công việc văn phòng theo đuổi nghệ thuật.

Ít ai biết rằng, cơ duyên đến với âm nhạc của Trần Thủy Tiên lại bắt đầu từ một tình huống ngẫu nhiên khi cô chỉ mới 5 tuổi. Được mẹ đưa đến nhà thiếu nhi, Trần Thủy Tiên bị cuốn hút bởi âm thanh của những bài hát quen thuộc vang lên từ một lớp học gần đó. Thấy con gái yêu thích ca hát, mẹ của nữ ca sĩ liền đăng ký cho con mình. Chỉ một tuần sau đó, cô có màn biểu diễn đầu tiên trên sân khấu.

Suốt những năm tháng thiếu niên, Trần Thủy Tiên gắn bó với nhà thiếu nhi như một môi trường nuôi dưỡng đam mê. Tuy nhiên, đến khoảng lớp 8, cô bắt đầu nhận ra nhu cầu được phát triển sâu hơn về kỹ thuật và tư duy âm nhạc nên quyết định rời khỏi môi trường quen thuộc để tìm kiếm những cơ hội mới. Năm 18 tuổi, nữ ca sĩ thi đỗ vào 2 trường là Đại học Hoa Sen và Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Tuy nhiên, thay vì chọn con đường âm nhạc, nữ ca sĩ lại quyết định theo học ngành Hệ thống thông tin quản lý.

Trong suốt thời gian ấy, Trần Thủy Tiên vừa đi học vừa bắt đầu đi hát acoustic tại các quán cà phê để nuôi dưỡng đam mê. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp và đi làm văn phòng được một năm, nữ ca sĩ không còn đủ sức khỏe để duy trì cả công việc lẫn âm nhạc nên buộc phải đưa ra quyết định chọn một trong hai.

Giọng ca sinh năm 1995 kể: “Tôi làm văn phòng trong một năm nhưng cảm thấy đây không phải là nơi thuộc về mình. Mỗi ngày đi làm, tôi cảm thấy năng lượng ngày càng tuột dốc. Phải đến khi tôi đi hát vào buổi tối thì mới thấy vui trở lại. Tâm trạng của tôi cứ lên xuống mỗi ngày như thế. Cảm giác khi ngồi một chỗ, nhìn trước màn hình máy tính, tôi cảm thấy vô cùng trống rỗng”.

Sau đó, sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của Trần Thủy Tiên đều gặp vấn đề vì cô đi làm văn phòng từ 7 giờ sáng và đi hát đến 11 - 12 giờ đêm. “Khi đó, tôi vừa không đủ sức để đảm bảo công việc văn phòng, vừa không đủ sức để tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc nên tôi phải suy nghĩ để quyết định lựa chọn một trong hai. Cuối cùng, tôi chọn nghệ thuật và nghỉ công việc văn phòng”, nữ ca sĩ tâm sự.

Đối với Trần Thủy Tiên, đây không phải là một lựa chọn dễ dàng, bởi bố cô là bộ đội, mẹ là giáo viên nên luôn muốn con gái sẽ đi theo con đường ổn định. Dù lo lắng nhưng gia đình vẫn tôn trọng và ủng hộ quyết định của con gái.

Dù có hơn 10 năm làm nghề nhưng Trần Thủy Tiên thừa nhận rằng mình vẫn còn những cảm giác chênh vênh nhất định. Thế nhưng, thay vì xem đó là một trở ngại, nữ ca sĩ cho rằng đó là một phần tất yếu của hành trình. Với cô, mỗi ngày được đứng trên sân khấu, được sống với âm nhạc đã là một niềm hạnh phúc lớn. Nhìn lại hành trình của mình, điều khiến Trần Thủy Tiên tự hào nhất không phải là những thành tích hay sự công nhận, mà là chính quyết định dũng cảm bước vào con đường nghệ thuật, bất chấp những tự ti thuở ban đầu.