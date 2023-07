Nữ ca sĩ Coco Lee qua đời

Khán giả bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Coco Lee CHỤP MÀN HÌNH CHINA TIMES

Theo ET Today, tối 5.7, tin tức Coco Lee qua đời được chị ruột của cô là Lý Tư Lâm Nancy thông báo trên Weibo và Facebook. Lý Tư Lâm cho biết em gái cô mắc bệnh trầm cảm trong những năm gần đây và đã tự sát hôm 2.7 tại nhà riêng.

Coco Lee nhanh chóng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Cô hôn mê trong bệnh viện 3 ngày. Đến ngày 5.7, Coco Lee trút hơi thở cuối cùng. Tin tức này khiến fan của Coco Lee nói riêng và khán giả nói chung vô cùng sốc.

Coco Lee mắc bệnh trầm cảm WEIBO NV

Sinh năm 1975, Coco Lee là nữ ca sĩ nhạc pop người Mỹ gốc Hồng Kông, sở hữu chất giọng nội lực và vóc dáng quyến rũ. Cô có nhiều hit như It's a Party, Before I Fall in Love, Just No Other Way… và nổi tiếng nhất là ca khúc A Love Before Time - nhạc phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An.

Những năm gần đây, Coco Lee đều đặn tổ chức liveshow và tham gia các chương trình truyền hình ở Trung Quốc. Tuy nhiên, người đẹp cũng mắc không ít vấn đề về sức khỏe tâm lý.

Đầu năm nay, nữ ca sĩ trải qua một ca phẫu thuật, đồng thời úp mở vết thương ở chân khá nghiêm trọng. Đặc biệt, 2023 cũng đánh dấu 30 năm ra mắt của nữ nghệ sĩ.