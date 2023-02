Sức khỏe Coco Lee tụt dốc sau biến cố hôn nhân

Nữ ca sĩ Coco Lee gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh bản thân nằm trên giường bệnh sau khi trải qua cuộc phẫu thuật CHỤP MÀN HÌNH SINA

Hôm 3.2, diva đình đám Coco Lee bất ngờ cập nhật hình ảnh nằm trên giường bệnh, với phần chân và hông quấn băng y tế. Nữ ca sĩ thông báo vừa trải qua một ca phẫu thuật, đồng thời úp mở vết thương ở chân khá nghiêm trọng.

Thậm chí, Coco Lee không giấu được nỗi lo lắng: "Tôi sợ rằng sau ca phẫu thuật này tôi sẽ không thể nhảy như trước được nữa". Tuy nhiên, giọng ca 48 tuổi cũng thể hiện thái độ tích cực, tự động viên bản thân phải tịnh dưỡng tốt, hạn chế di chuyển để sức khỏe sớm hồi phục.

Coco Lee thường cập nhật tình hình sức khỏe thông qua trang cá nhân CHỤP MÀN HÌNH SINA

TVBS cho biết chân trái của Coco Lee bị dị tật bẩm sinh. Năm lên 2 tuổi, mỹ nhân 7X từng phẫu thuật nhưng tình trạng không hết hoàn toàn, khiến cô đôi lúc gặp đau đớn khi đi lại. Bất chấp lời khuyên của bác sĩ, Coco Lee vẫn theo đuổi đam mê ca hát biểu diễn. Khi tuổi tác lớn dần, vấn đề chân trái của nữ nghệ sĩ càng tệ hơn. Đầu năm nay, báo chí chụp được khoảnh khắc cô di chuyển khó khăn và phải có nhân viên giúp đỡ sau một buổi diễn.

Chia sẻ của Coco Lee về tình hình sức khỏe mới nhất khiến người hâm mộ lo lắng, khuyên thần tượng nên gác lại công việc ca hát, tập trung nghỉ ngơi. Nhiều fan khẳng định sẽ luôn đồng hành và ủng hộ dù người đẹp có quyết định tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật hay tạm dừng để chăm sóc sức khỏe.

Dù sự nghiệp thăng hoa, Coco Lee có đường tình duyên lận đận CHỤP MÀN HÌNH SINA

Đây là lần thứ hai Coco Lee đăng ảnh hậu phẫu trên trang cá nhân. Cách đây không lâu, ngôi sao Hoa ngữ từng cập nhật ảnh về ca phẫu thuật vùng thắt lưng, lộ vẻ ngoài ốm yếu. Cuối năm ngoái, sức khỏe của cô rơi vào tình trạng đáng báo động khi cân nặng chỉ còn khoảng 42kg. Trong buổi biểu diễn vào tháng 1 năm nay, Coco Lee cũng lộ vóc dáng gầy gò.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng lùm xùm hôn nhân ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tinh thần của Coco Lee. Theo On, quan hệ vợ chồng giữa nữ ca sĩ đình đám và ông xã Bruce Rockowitz đứng trên bờ vực thẳm vì doanh nhân người Canada bị bắt gặp ngoại tình nhiều lần. Trang 163 tiết lộ Coco Lee và Bruce Rockowitz đang trong tình trạng ly thân sau gần 12 năm kết hôn. Hai cô con gái riêng của chồng cũng thờ ơ nữ ca sĩ dù cô từng xem họ như con ruột.

Nữ ca sĩ bên ông xã Bruce Rockowitz và hai con gái riêng của chồng CHỤP MÀN HÌNH SINA

Sinh năm 1975, Coco Lee là diva nhạc pop người Mỹ gốc Hồng Kông, sở hữu chất giọng nội lực và vóc dáng quyến rũ. Cô có nhiều hit như It's a Party, Before I Fall in Love, Just No Other Way… và nổi tiếng nhất là ca khúc A Love Before Time - nhạc phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Những năm gần đây, Coco Lee đều đặn tổ chức liveshow và tham gia các chương trình truyền hình ở Trung Quốc.