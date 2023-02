Nữ ca sĩ Hàn Quốc gây sốt với clip nhảy trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

BoA gây sốt khi cập nhật video nhảy tại phố đi bộ Nguyễn Huệ TIKTOK

Tối 31.1, trên trang TikTok cá nhân, BoA bất ngờ đăng tải clip khoe vũ đạo trên nền bài hát Forgive me và tiết lộ video được ghi hình tại Việt Nam. Dòng trạng thái mới của nữ ca sĩ đến từ xứ kim chi nhanh chóng làm cộng đồng mạng Việt Nam chú ý. Nhiều fan Việt ngay lập tức "soi" được địa điểm mà BoA thực hiện video này chính là phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).

Hàng loạt người hâm mộ Việt Nam không giấu được sự phấn khích khi xem clip thần tượng hào hứng nhảy tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. "Trời ơi, chị BoA về Việt Nam nè", "Chào mừng chị đến TP.HCM", "Tổ chức concert tại Việt Nam đi chị ơi"… là các bình luận gây chú ý bên dưới video.

Chưa rõ BoA đến Việt Nam với mục đích công việc hay nghỉ dưỡng, du lịch

INSTAGRAM NV

Video BoA nhảy trên phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng gây sốt và được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Một số fan còn rủ nhau cùng ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để được gặp ngôi sao Kpop 8X đình đám.

Một bộ phận dân mạng cũng liên tục phỏng đoán video trên được quay vào thời điểm nào. Vài ý kiến cho rằng clip trên được thực hiện ngay trong hôm 31.1 cũng như cho rằng BoA đang có mặt tại TP.HCM. Lịch trình tiếp theo của BoA ở Việt Nam cũng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi.

Giọng hát, vũ đạo và khả năng làm chủ sân khấu giúp BoA nổi bật khi biểu diễn INSTAGRAM NV

BoA (tên thật là Kwon Bo Ah), sinh năm 1986 và được xem là nữ hoàng Kpop. Lăn lộn tại làng giải trí hơn 20 năm, chủ nhân hit Only One vẫn giữ được phong độ và sự nổi tiếng của mình. Đặc biệt, vóc dáng lẫn nhan sắc của nữ nghệ sĩ được đánh giá là ngày càng gợi cảm hơn.

BoA được biết đến qua các hit No.1, Hurricane Venus, My Name, Girls on Top, Only One, Forgive me… Thời gian gần đây, cô tái xuất trong vai trò một mẩu của GOT the Beat - nhóm nhạc được ví là Super M phiên bản nữ của SM Entertainment. Là thành viên có tuổi đời lẫn tuổi nghề cao nhất nhóm, nhưng BoA vẫn không hề để lộ quá nhiều sự cách biệt tuổi tác nhờ ngoại hình trẻ trung và năng động.

Trước BoA, thì Heechul (Super Junior), nữ diễn viên Yoon Se Ah… cũng được trông thấy âm thầm sang Việt Nam trong thời gian gần đây.