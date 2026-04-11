Nữ ca sĩ được Nguyễn Văn Chung giúp đỡ, tiết lộ thay đổi khi thi hoa hậu

Trong phim Hẻm không tình yêu, Phan Như Thùy hóa thân thành Trinh - sinh viên với vẻ ngoài khỏe khoắn, tính cách thẳng thắn. Nhân vật gây ấn tượng khi không đi theo hình mẫu nữ tính quen thuộc, mà sở hữu những sở thích rất riêng như tập gym, võ cổ truyền và chơi game.

Chính sự khác biệt này lại trở thành điểm khiến nữ ca sĩ cảm thấy hứng thú khi nhận vai. “Chỉ cần nghe đến sinh viên thể dục thể thao là đã thấy khác mình rồi, vì ngoài đời tôi không giỏi môn này, thậm chí hồi đi học còn xem thể dục là môn yếu nhất”, Phan Như Thùy chia sẻ.

Tạo hình của Phan Như Thùy trong sitcom Hẻm không tình yêu Ảnh: ĐPCC

Không cần thay đổi quá nhiều về giọng nói hay cách thể hiện, Phan Như Thùy lựa chọn lối diễn gần với đời thường. Tông giọng trầm, nhịp điệu chậm rãi cùng phong thái tự nhiên giúp nhân vật Trinh dễ tạo sự đồng cảm. “Mình diễn khá thoải mái, giống như đang là chính mình trong một hoàn cảnh khác”, người đẹp 9X chia sẻ.

Phan Như Thùy thay đổi ra sao?

Song song với vai diễn trong Hẻm không tình yêu, hành trình sau cuộc thi hoa hậu cũng mang đến cho Phan Như Thùy nhiều thay đổi tích cực. Dù nhịp độ công việc không có nhiều xáo trộn, nhưng sự chuyển biến về ngoại hình và phong thái đã giúp nữ diễn viên tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng.

Việc giảm 4kg không chỉ giúp vóc dáng thon gọn mà còn tạo nên sự linh hoạt trong từng bước di chuyển trên sân khấu. “Cảm giác vẫn là mình, nhưng chỉn chu hơn, thần thái hơn”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Gia đình luôn là điểm tựa tinh thần quan trọng trong hành trình của Phan Như Thùy. Nữ diễn viên nhớ lại khoảnh khắc người thân từ Đà Nẵng vào TP.HCM để cổ vũ trong đêm chung kết, từ sự kỳ vọng giản đơn đến những bất ngờ nối tiếp khi người đẹp liên tục được xướng tên ở các vòng trong. “Cả nhà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và đó là một kỷ niệm rất đáng nhớ”, Phan Như Thùy chia sẻ.

Phan Như Thùy chia sẻ việc giảm 4kg giúp bản thân tự tin hơn Ảnh: ĐPCC

Ngoài việc thi hoa hậu, cô còn có cơ hội gặp nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, người giúp cô xây dựng lại hình ảnh trong âm nhạc qua ca khúc Nổi gió lên. Tuy vậy, nữ nghệ sĩ cũng thẳng thắn nhìn nhận bản thân vẫn cần cải thiện độ nhận diện.

“Có những bài hát được khán giả biết đến nhưng chưa chắc nhớ là mình hát. Vì vậy mình cần xuất hiện nhiều hơn, làm nhiều sản phẩm hơn để khán giả nhớ đến mình”, cô nói. Đây cũng chính là động lực để Phan Như Thùy không ngừng nỗ lực trong cả âm nhạc lẫn diễn xuất.

Ngoài công việc, Phan Như Thùy có cuộc sống khá giản dị. Nữ nghệ sĩ không tạo ra sự khác biệt quá lớn giữa hình ảnh trên sân khấu và đời thường. Sở thích quen thuộc của Phan Như Thùy là đi cà phê cùng bạn bè, khám phá những quán mới như một cách để cân bằng sau những lịch trình bận rộn.

Sitcom Hẻm không tình yêu thuộc chuỗi Trong nhà ngoài ngõ do nghệ sĩ Nguyễn Thành Chánh Trực làm đạo diễn cùng sự góp mặt của dàn diễn viên như Phương Dung, Sơn Hải, Lạc Hoàng Long, Phan Như Thùy, Phượng Tiên, Trịnh Tài, Tuấn Kiệt… Bộ phim mang hơi thở đời thường phản ánh những va chạm giữa thế hệ, tình cảm chân thật giữa những con người cô đơn.