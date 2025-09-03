Nữ ca sĩ G.NA lên tiếng sau 9 năm vướng bê bối bán dâm

G.NA lộ diện sau thời gian dài ở ẩn. Từ năm 2021 đến nay, cô chỉ đăng 4 bài viết trên Instagram cá nhân ẢNH: INSTAGRAM NV

Trên Instagram hôm 2.9, G.NA đăng tải bài viết dài suy ngẫm về những gì bản thân đã trải qua, ẩn ý nhắc đến sóng gió hồi 2016 và lý do bản thân thường xuyên biến mất. Nữ ca sĩ 38 tuổi cho biết mình đã âm thầm chịu đựng trong nhiều năm nay và bày tỏ: "Trong thời gian hoạt động ở làng giải trí Hàn Quốc, tôi đã trải qua một trải nghiệm đã thay đổi bản thân một cách sâu sắc. Điều đau đớn nhất không phải là những gì đã xảy ra… mà là sự im lặng. Tôi biến mất không phải để trốn tránh, mà là để tồn tại".

Nữ thần tượng 8X tiếp tục: "Nhưng giờ đây tôi không còn là cô gái sợ hãi đó nữa. Tôi không còn bị định nghĩa bởi quá khứ đó nữa mà bởi những gì tôi chọn làm bây giờ. Tôi đã chữa lành, tôi đã trưởng thành và tôi đang lấy lại tiếng nói của mình… Không phải để sống lại với những vết thương cũ mà là để tiến về phía trước với sự trung thực và tình yêu". Người đẹp nhắn nhủ: "Gửi đến những người hâm mộ trung thành, những người luôn tin tưởng tôi... lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Gửi đến những người đã rời xa, tôi hiểu. Và gửi đến bất kỳ ai đang phải im lặng vì xấu hổ... câu chuyện của các bạn vẫn chưa kết thúc".

Nữ ca sĩ đình đám một thời mạnh mẽ, tích cực hơn sau nhiều năm chữa lành ẢNH: INSTAGRAM NV

Đính kèm bài viết, G.NA đăng tải hai bức ảnh mới với biểu cảm bình thản. Đây là một trong hai bài đăng mới nhất của giọng ca Black & White sau hơn 1 năm "biến mất" khỏi mạng xã hội. Trước đó ít ngày, người đẹp đăng ảnh mới kèm chú thích: "Lâu rồi không gặp". Động thái mới của nữ ca sĩ sinh năm 1987 một lần nữa khiến người hâm mộ và công chúng bàn tán xôn xao đồng thời làm dấy lên những đồn đoán về hướng đi tương lai của cô.

G.NA và bê bối bán dâm chấn động một thời

G.NA (Gina Jane Choi) sinh năm 1987 tại Canada rồi về Hàn Quốc phát triển sự nghiệp âm nhạc. Người đẹp ra mắt vào năm 2010, gây ấn tượng với phong cách gợi cảm, phóng khoáng cùng giọng hát nội lực. Cô trở nên nổi tiếng với nhiều bản hit: Black & White, Top Girl, Bloom, Beautiful Kisses… từng hợp tác với nhiều ngôi sao đình đám như Bi Rain, Hyuna, Viêm Á Luân…

G.NA từng là ngôi sao solo đắt giá của Kpop trước khi vướng scandal bán dâm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì vào năm 2016, G.NA vướng bê bối bán dâm. Cụ thể, chủ nhân hit Top Girl bị cáo buộc nhận số tiền lớn từ một doanh nhân nước ngoài để quan hệ tình dục. Tuy nhiên, nữ ca sĩ phủ nhận cáo buộc, cho biết cô tin rằng cách họ gặp nhau là lãng mạn, chia sẻ với truyền thông rằng cô đã bị một người mà mình xem là bạn bè lừa và hóa ra đó lại là một kẻ môi giới mại dâm cao cấp. Theo Korea Herald, Tòa án Seoul đã ra lệnh cho cô phải nộp phạt 2 triệu won.

Scandal này gây chấn động dư luận xứ Hàn đồng thời khiến người đẹp 8X bị tẩy chay mạnh mẽ, sự nghiệp sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Nữ nghệ sĩ phải dừng mọi hoạt động, rời Hàn Quốc và đến Mỹ "ở ẩn". 9 năm qua, cô thỉnh thoảng đăng bài trên Instagram, cập nhật cuộc sống thường ngày, hồi tưởng quá khứ, ẩn ý về những khó khăn sau scandal và thông báo mình "vẫn sống", "chưa chết".