Kim Tae Hee chấp nhận chuyện già đi ở tuổi 45

Kim Tae Hee từng lo lắng về chuyện lão hóa ẢNH: STORY J COMPANY

Kim Tae Hee được biết đến là một trong những nữ thần màn ảnh xứ kim chi, gây thương nhớ với vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng và tinh khôi, tràn đầy sức sống. Ở tuổi 45, bà xã của Bi Rain vẫn nhận nhiều lời khen về sắc vóc tươi trẻ. Nữ diễn viên phim Nấc thang lên thiên đường gần đây thu hút sự chú ý khi xuất hiện rạng rỡ tại một sự kiện ở Đài Loan đồng thời có dịp chia sẻ với ET Today về chuyện lão hóa, làm đẹp.

Kim Tae Hee dần chấp nhận chuyện già đi

Mỹ nhân sinh năm 1980 bộc bạch: "Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng sau khi bước sang tuổi 35. Sau khi kết hôn, sinh con và tập trung nuôi dạy con cái, đến một thời điểm nào đó, đột nhiên tôi nhận ra làn da của mình không còn đàn hồi như trước". Bà mẹ hai con thừa nhận bản thân từng hoang mang, lo lắng trước những thay đổi bề ngoài nhưng khi bước vào độ tuổi 40, cô dần chấp nhận quá trình lão hóa tự nhiên và hiểu rằng có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân.

Nữ diễn viên học cách yêu bản thân sau những thay đổi của thời gian ẢNH: INSTAGRAM NV

"Tôi đang cố gắng chấp nhận điều đó một cách tự nhiên trong khi tự động viên mình", Kim Tae Hee bày tỏ. Cô chia sẻ chính sự điều chỉnh đó giúp bản thân dần tìm thấy cảm giác bình yên, từ từ khám phá ra những điểm mạnh, nét đẹp khác mà mình có và yêu bản thân hơn. Nữ diễn viên phim Chuyện tình Harvard chia sẻ dù bận rộn với gia đình, công việc, cô không bao giờ bỏ lỡ việc chăm sóc bản thân. Người đẹp kết hợp các bước chăm sóc da thường ngày với việc điều trị bằng laser để giữ vẻ ngoài tươi tắn, tự nhiên.

"Nếu bạn cố gắng chăm sóc bản thân, bạn sẽ tự nhiên thể hiện những nét đẹp khác", minh tinh xứ Hàn chia sẻ. Mỹ nhân phim Mật danh Iris cũng cho biết cô sẽ duy trì vẻ ngoài theo cách riêng, giữ nét tự nhiên, mềm mại, không can thiệp quá đà trong tương lai.

Nhan sắc Kim Tae Hee thời nổi đình đám với Chuyện tình Harvard (2004 - 2005) ẢNH: SBS

Kim Tae Hee sinh năm 1980, cô gia nhập làng giải trí từ đầu thập niên 2000 và nhanh chóng được nhắc đến là một trong những nữ diễn viên đẹp nhất màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Mỹ nhân ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm: Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình Harvard, Mật danh Iris, Công chúa của tôi, Tình sử Jang Ok Jung, Thiên tài lang băm, Chào mẹ, tạm biệt!… Thời đỉnh cao nhan sắc, minh tinh 8X là "nữ thần" khiến biết bao khán giả mê đắm với gương mặt thanh thoát nổi bật là đôi mắt to tròn, trong trẻo, sống mũi cao và nụ cười ngọt ngào, rạng rỡ. Ngoài đóng phim, cô còn được các thương hiệu thời trang, làm đẹp săn đón, đắt show quảng cáo, sự kiện, chụp ảnh tạp chí.

Năm 2017, Kim Tae Hee kết hôn với tài tử Bi Rain và lần lượt đón hai con gái. Những năm qua, cô giảm tần suất hoạt động so với trước, dành thời gian chăm sóc gia đình. Gần đây nhất, người đẹp đóng chính phim Lies Hidden in My Garden (Khu vườn dối trá) hồi 2023. Sắp tới, nữ diễn viên dự kiến tái xuất với loạt phim Butterfly.