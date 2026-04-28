Nữ ca sĩ hát nhạc quê hương, sống kín tiếng tuổi U.50

NSƯT Vân Khánh sinh năm 1978, được khán giả yêu mến khi thể hiện những ca khúc mang âm hưởng dân ca, quê hương. Với nữ nghệ sĩ, khi thể hiện dòng nhạc này, bản thân cô có một cảm xúc đặc biệt.

Giọng ca U.50 chia sẻ: “Mỗi lần hát về miền Trung là mỗi lần cảm xúc trở về một cách tự nhiên, như hơi thở, như lời tâm sự. Những địa danh quen thuộc, những ký ức từng trải qua bỗng hiện lên sống động trong từng câu hát”.

Vân Khánh cũng bày tỏ rằng khi còn sống tại quê hương, những hình ảnh quen thuộc đôi khi trở nên bình thường. Nhưng khi rời xa, tất cả lại trở thành nỗi nhớ da diết. Khi được tái hiện qua âm nhạc, những ký ức ấy không chỉ trở về mà còn trở nên lung linh, giàu chất thơ hơn nhờ sự hòa quyện giữa trải nghiệm và cảm xúc.

Cởi mở khi chia sẻ về nghề, song NSƯT Vân Khánh lại kín tiếng trong chuyện đời tư. Đối với nữ ca sĩ, sau ánh đèn sân khấu, cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, hết lòng với gia đình. Nên khi kết thúc những buổi biểu diễn, giọng ca 7X trở về với mái nhà nhỏ, hoàn thành trách nhiệm của mình. Những lúc rảnh, Vân Khánh dành thời gian để gặp gỡ bạn bè.

Ở tuổi U.50, NSƯT Vân Khánh vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật. Cô góp mặt trong nhiều chương trình lớn, đồng thời ngồi ghế nóng các cuộc thi âm nhạc. Mới đây, nữ nghệ sĩ gây chú ý khi tham gia Dấu ấn tình ca, có dịp trải lòng về chặng đường làm nghề của mình, đồng thời cùng các nghệ sĩ như Minh Sang, Phan Như Thùy, Trương Diễm... mang đến những tiết mục biểu diễn xoay quanh chủ đề Tình hoài hương.

Ngoài NSƯT Vân Khánh, chương trình còn có sự tham gia của ca sĩ Quốc Đại. Nam ca sĩ cho hay bản thân sinh ra và lớn lên tại thành phố, nhưng lại gắn bó và được khán giả biết đến qua dòng nhạc quê hương. Theo anh, tình yêu với những giai điệu dân ca bắt đầu từ rất sớm, khi được nghe những câu hát ru từ gia đình.

Những âm thanh mộc mạc ấy dần trở thành một phần ký ức, nuôi dưỡng cảm xúc âm nhạc. Bước ngoặt lớn đến khi Quốc Đại gia nhập Trung tâm Kim Lợi, nơi nhạc sĩ Minh Vy định hướng con đường nghệ thuật, giúp nam ca sĩ kiên định theo đuổi dòng nhạc này từ năm 2006 đến nay.

Trước câu hỏi về việc làm thế nào để thể hiện trọn vẹn những ca khúc mang đậm hình ảnh thôn quê khi bản thân lớn lên ở thành phố, Quốc Đại cho biết luôn sử dụng trí tưởng tượng để tái hiện không gian và cảm xúc. Nam ca sĩ hình dung những cánh đồng, con sông hay nhịp sống làng quê để đưa vào từng câu hát, từ đó tạo nên sự đồng cảm với khán giả. Chính cách tiếp cận này giúp phần thể hiện trở nên chân thật và giàu cảm xúc hơn.