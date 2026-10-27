Nữ ca sĩ tốt nghiệp quản trị kinh doanh, rẽ hướng hát nhạc xưa là ai?

Đỗ Thảo My yêu thích âm nhạc từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Dù theo học ngành quản trị kinh doanh, tình yêu ca hát vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của nữ ca sĩ. Ngay từ năm nhất đại học, cô đã có cơ hội đi hát và từng bước gắn bó với con đường nghệ thuật. Để rồi sau khi tốt nghiệp, Đỗ Thảo My chọn theo đuổi một hành trình khác - đam mê ca hát.

Cột mốc rẽ hướng sang âm nhạc

Nhìn lại hành trình ấy, Đỗ Thảo My cho biết ban đầu gia đình không hoàn toàn ủng hộ cô lựa chọn theo học âm nhạc. Thay vào đó, người thân mong muốn Đỗ Thảo My theo đuổi một ngành nghề ổn định hơn để bảo đảm tương lai. “Lúc đó tôi cũng đâu dám chắc là con đường âm nhạc sẽ ra sao. Tôi muốn vừa lòng cha và gia đình nên nghe theo lời người lớn đi học quản trị kinh doanh”, Đỗ Thảo My chia sẻ.

Đỗ Thảo My khoe giọng hát trên sân khấu Người kể chuyện tình Ảnh: NSX

Khi nữ ca sĩ bắt đầu đi hát từ năm nhất đại học, cha cô vẫn nghĩ đây chỉ là hoạt động yêu thích bên cạnh việc học. Thế nhưng niềm vui ấy dần trở thành công việc gắn bó suốt nhiều năm. Từ một lựa chọn chưa thể chắc chắn về tương lai, ca hát dần trở thành con đường mà Đỗ Thảo My muốn tiếp tục chinh phục bằng sự nghiêm túc và nỗ lực của bản thân.

Theo Đỗ Thảo My, khó khăn lớn nhất khi theo đuổi nghệ thuật không chỉ nằm ở việc phải hết mình với nghề, mà còn phải chấp nhận rằng nỗ lực chưa chắc mang lại kết quả như mong đợi ngay lập tức. Có những thời điểm, nữ ca sĩ tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục cố gắng hay không khi chặng đường phía trước vẫn còn nhiều điều chưa như kỳ vọng. “Không phải cứ cố gắng hết sức là sẽ được kết quả, nhưng mình cứ phải cố gắng vậy thôi”, Đỗ Thảo My bộc bạch.

Tuy nhiên, tình yêu âm nhạc vẫn là sợi dây níu giữ nữ ca sĩ với nghề. Dù có lúc mệt mỏi và muốn tạm dừng, Đỗ Thảo My nhận ra bản thân vẫn không thể rời xa công việc đã gắn bó suốt nhiều năm. Sau những phút giây nghỉ ngơi, nữ ca sĩ lại tiếp tục trở về với âm nhạc, tìm kiếm cơ hội mới và thử sức ở những lĩnh vực chưa từng trải nghiệm. “Khi tôi thấy những người đồng nghiệp, những người anh chị em bạn bè của mình phát triển, họ đi từng bước, đi chậm hay đi nhanh nhưng họ có đi. Vậy tại sao tôi lại ngồi đây và nghĩ như vậy?”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Vì sao Đỗ Thảo My tham gia Người kể chuyện tình?

Đỗ Thảo My từng không được gia đình ủng hộ khi theo đuổi âm nhạc Ảnh: NSX

Sau nhiều năm hoạt động với vai trò ca sĩ, Đỗ Thảo My quyết định thử sức tại Người kể chuyện tình. Nữ ca sĩ cho biết đã biết đến chương trình từ lâu nhưng trước đây chưa đủ tự tin để tham gia. Khi cảm thấy bản thân đã sẵn sàng hơn, cô quyết định nắm bắt cơ hội dù biết rằng hành trình này đối diện với không ít áp lực. Dẫu vậy, nữ ca sĩ vẫn cố gắng hoàn thành từng nhiệm vụ, xem mỗi lần bước lên sân khấu là một cơ hội để khám phá khả năng của chính mình.

Đỗ Thảo My cũng xác định rõ điều mong muốn khán giả ghi nhận. Là một ca sĩ, cô hy vọng giọng hát vẫn là yếu tố đầu tiên giúp khán giả nhớ đến mình. Với diễn xuất, Đỗ Thảo My chưa đặt nặng chuyện phải được công nhận bởi đây vẫn là lĩnh vực mới mà cô đang từng bước học hỏi. “Tôi vẫn muốn quý vị khán giả nhìn nhận Đỗ Thảo My với cương vị là ca sĩ, còn diễn xuất thì tôi chỉ mới thử sức thôi. Hy vọng mọi người xem, cảm nhận được phần diễn là tôi vui rồi”, cô nói.

Với Đỗ Thảo My, hành trình làm nghề không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng mỗi trải nghiệm đều giúp nữ ca sĩ hiểu rõ hơn về lựa chọn của bản thân. Từ quyết định theo đuổi ca hát dù gia đình từng mong muốn một con đường ổn định, đến những lần tự vực dậy khi cảm thấy chững lại, nữ ca sĩ vẫn chọn tiếp tục tiến về phía trước.

Thông qua cuộc thi, Đỗ Thảo My hy vọng không chỉ mang đến những phần trình diễn giàu cảm xúc mà còn có cơ hội chứng minh sự trưởng thành trong giọng hát và bản lĩnh sân khấu sau 8 năm bền bỉ theo nghề.