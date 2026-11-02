Nữ ca sĩ từng muốn bỏ nghề vì sợ cô đơn, giờ ra sao ở tuổi 32?

Nguyễn Kiều Oanh đảm nhận vị trí đội trưởng trong chương trình Ẩn số tỏa sáng. Với nữ ca sĩ 9X, vai trò này mở ra cơ hội trải nghiệm âm nhạc theo một cách khác. Thay vì tập trung vào phần trình diễn của bản thân, nữ ca sĩ được lắng nghe các tiết mục và chủ động hơn trong việc lựa chọn giọng ca phù hợp. Đi cùng niềm vui ấy là trách nhiệm đánh giá và tìm kiếm những nhân tố có tiềm năng phát triển.

Nguyễn Kiều Oanh chú trọng khả năng truyền tải cảm xúc và màu sắc riêng. Nữ ca sĩ cho rằng kỹ thuật thanh nhạc rất quan trọng, nhưng một giọng hát có cá tính và biết chạm đến trái tim người nghe sẽ tạo sức hút đặc biệt. Giọng ca 9X cũng tự xem mình là một nhân tố còn nhiều điều chưa được khám phá. “Đương nhiên là tôi luôn nghĩ mình là một ẩn số và luôn nỗ lực để chứng minh thực lực”, Nguyễn Kiều Oanh cho hay.

Nguyễn Kiều Oanh hào hứng khi làm giám khảo Ẩn số tỏa sáng Ảnh: NSX

Nguyễn Kiều Oanh tự nhận mình là người khá bướng bỉnh, lì lợm, kiên nhẫn và chăm chỉ với nghề. Với nữ ca sĩ, hành trình nghệ thuật chưa bao giờ chỉ có những thành quả đáng nhớ mà còn bao gồm nhiều thử thách đòi hỏi sự bền bỉ. Cô tin rằng bản thân vẫn có thể bứt phá nhiều hơn nữa nếu tiếp tục nỗ lực và không ngừng hoàn thiện mình.

Từng muốn dừng lại vì chông chênh

Tình yêu âm nhạc của Nguyễn Kiều Oanh bắt đầu từ khi còn nhỏ, từng giành giải cao tại cuộc thi ca hát ở địa phương. Thay vì học một ngành nghề khác, Nguyễn Kiều Oanh quyết tâm theo đuổi âm nhạc đến cùng. Những nỗ lực và thành quả sau đó giúp gia đình hiểu hơn về quyết định của nữ ca sĩ, từ đó dần dành thêm sự ủng hộ cho con đường nghệ thuật mà Nguyễn Kiều Oanh lựa chọn.

Tuy nhiên, hành trình ấy cũng có những khoảng thời gian không dễ dàng. Nguyễn Kiều Oanh tiết lộ từng nghĩ đến chuyện dừng lại khi cảm thấy cô đơn, chông chênh và không nhận được sự giúp đỡ hay động viên. Nữ ca sĩ tâm sự: “Đôi khi, tôi cũng suy nghĩ dừng lại. Nhưng chắc lửa nghề trong tôi mạnh quá, cho nên vẫn cố gắng tới ngày hôm nay”.

Chính tình yêu dành cho âm nhạc đã giúp Nguyễn Kiều Oanh vượt qua những thời điểm hoài nghi bản thân. Thay vì từ bỏ khi gặp khó khăn, Nguyễn Kiều Oanh tiếp tục kiên trì với lựa chọn của mình, đồng thời xem những trải nghiệm đã qua là một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành.

Nguyễn Kiều Oanh sinh năm 1994, từng góp mặt trong các chương trình như Giọng hát Việt, Tỏa sáng sao đôi... Ảnh: NSX

Nguyễn Kiều Oanh phía sau ánh đèn sân khấu

Từ trải nghiệm cá nhân, Nguyễn Kiều Oanh cho rằng tài năng và bản lĩnh là những yếu tố quan trọng để một nghệ sĩ có thể theo đuổi nghề lâu dài. Theo nữ ca sĩ, may mắn là điều không ai có thể tự quyết định, nhưng mỗi người có thể chủ động rèn luyện năng lực và chuẩn bị để nắm bắt cơ hội khi chúng xuất hiện. Cô nhấn mạnh: “Người nào may mắn thì chúc mừng cho người đấy thôi, nhưng mà đương nhiên cũng phải tùy vào bản lĩnh của mình”, Nguyễn Kiều Oanh chia sẻ.

Với nữ ca sĩ, thành công là khi có nhiều khán giả biết đến, yêu thương và đón nhận các sản phẩm âm nhạc của mình. Đổi lại, người nghệ sĩ phải ý thức hơn trong việc giữ gìn hình ảnh, đồng thời chấp nhận hạn chế một phần đời sống riêng tư.

Nguyễn Kiều Oanh cho rằng mỗi lựa chọn đều có những đánh đổi riêng, nhưng tình cảm của khán giả vẫn là điều đáng trân trọng trên hành trình làm nghề. Nguyễn Kiều Oanh mong những giọng ca trẻ mạnh dạn bước ra khỏi giới hạn của bản thân để khám phá những khả năng mới. Nữ ca sĩ nhấn mạnh: “Hãy bước qua khỏi giới hạn của bản thân. Để lúc đó mình sẽ biết được là mình còn làm được những điều lớn lao hơn”.