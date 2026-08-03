Nữ ca sĩ từng vắng bóng showbiz 10 năm, cuộc sống ra sao ở tuổi 54?

Ca sĩ Mỹ Lệ từng có nhiều năm học tập và rèn luyện âm nhạc cổ điển. Theo con đường thông thường, một người được đào tạo opera chuyên nghiệp có thể tiếp tục phát triển trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, tình yêu dành cho nhạc pop đương đại lại khiến cô nhận ra bản thân có một hướng đi khác.

Mỹ Lệ cho rằng đó là quyết định phù hợp với khả năng và mong muốn được đến gần khán giả hơn. Thay vì cố gắng đi theo một khuôn mẫu có sẵn, nữ nghệ sĩ lựa chọn con đường riêng và xây dựng hình ảnh bằng chính năng lực của mình.

Mỹ Lệ nhắc về quãng thời gian im ắng

Mỹ Lệ chia sẻ kinh nghiệm cho các nghệ sĩ trẻ khi ngồi ghế nóng Ảnh: NSX

Điều đặc biệt là Mỹ Lệ cũng không xem việc làm nghề lâu dài đồng nghĩa với việc phải xuất hiện liên tục. Có một giai đoạn, nữ nghệ sĩ chủ động dừng lại. Trước đó, Mỹ Lệ từng tham gia nhiều chương trình, làm giám khảo, biểu diễn và xuất hiện thường xuyên. Nhưng sau đó, giọng ca 7X có quãng thời gian gần 10 năm không ra sản phẩm mới và gần như không tham gia các hoạt động nghệ thuật như trước.

Mỹ Lệ không né tránh lý do của khoảng lặng này. Đó đơn giản là thời điểm bản thân không còn cảm thấy hứng thú với việc tiếp tục xuất hiện trên sân khấu. “Mình cảm thấy là mình không thích nữa, mình không có muốn nữa”, Mỹ Lệ chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ cho biết từng có khoảng thời gian cảm thấy bản thân không còn nhiều điều mới mẻ để đưa đến khán giả. Khi không còn cảm thấy sự sáng tạo và hứng thú, Mỹ Lệ chọn cách dừng lại thay vì cố gắng bám lấy sân khấu bằng mọi giá.

Với Mỹ Lệ, việc một nghệ sĩ có lúc chững lại là điều bình thường. Điều quan trọng nằm ở bản lĩnh của mỗi người và khả năng tự quyết định con đường của mình. Giọng ca Dòng sông không trở lại không xem việc tạm rời sân khấu là thất bại, bởi nếu muốn trở lại, Mỹ Lệ tin bản thân vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu. “Đến hay đi cũng là do quyết định của tôi”, cô khẳng định.

Nói về hành trình làm nghề, Mỹ Lệ cho rằng khi đã xác định được điều mình muốn, điều cần làm chỉ đơn giản là tiếp tục nỗ lực và hết lòng Ảnh: NSX

Quan điểm ấy cho thấy sự tự tin rất rõ trong cách Mỹ Lệ nhìn nhận nghề nghiệp. Nữ nghệ sĩ cho rằng để có thể lựa chọn dừng lại, trở lại hay chuyển sang một lĩnh vực khác, trước hết phải có đủ năng lực và bản lĩnh. Không phải ai cũng có thể dễ dàng rời đi rồi quay lại sân khấu khi muốn.

Ngoài ca hát, Mỹ Lệ còn tất bật với việc chăm sóc tổ ấm nhỏ và hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình. Với nữ nghệ sĩ, mỗi giai đoạn trong cuộc đời giống như một cuộc chơi mà bản thân lựa chọn bước vào. “Mình cứ hết lòng và mình phải tự tin vào bản thân mình”, Mỹ Lệ chia sẻ.

Nhìn lại hành trình đã qua, Mỹ Lệ cũng không cho rằng thành công chỉ đến từ may mắn. Nữ nghệ sĩ thừa nhận mỗi người có một số phận, một điểm xuất phát khác nhau, nhưng yếu tố quyết định vẫn là sự nỗ lực. Tài năng nếu không được trau dồi sẽ khó duy trì, còn cơ hội nếu không biết nắm bắt cũng khó trở thành thành công. “Không phải đơn giản mà một nghệ sĩ đứng trên đỉnh cao. Họ phải khổ luyện rất nhiều, tính toán từng đường đi, nước bước để có được cả một sự nghiệp như thế”, Mỹ Lệ nói.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Lệ vẫn giữ nguyên tắc rõ ràng: làm nghề bằng khả năng của mình và không ngại bước sang những hành trình mới. Chính sự chủ động ấy giúp nữ nghệ sĩ có thể tạm dừng khi cần, trở lại khi muốn và tiếp tục tìm kiếm những màu sắc mới trong nghệ thuật.