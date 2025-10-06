Cuộc sống của ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 53

Hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật, Mỹ Lệ không chỉ biểu diễn trên sân khấu mà còn làm giám khảo nhiều cuộc thi. Mới đây, cô góp mặt trong Thách thức giới hạn với vai trò cầm cân nảy mực, chia sẻ kinh nghiệm với thế hệ đàn em. Giọng ca Dòng sông không trở lại bày tỏ hào hứng khi các nhà sản xuất và ca sĩ sẽ làm mới những ca khúc thịnh hành, bởi chính cô cũng thích mang hơi thở khác biệt cho âm nhạc.

Mỹ Lệ ngồi ghế nóng Thách thức giới hạn, lên sóng ngày 8.10 trên THVL1 ẢNH: BTC

Sau ánh đèn sân khấu, cuộc sống hiện tại của ca sĩ Mỹ Lệ xoay quanh gia đình và công việc kinh doanh. Tuy nhiên, cô vẫn duy trì niềm đam mê âm nhạc bằng việc đàn hát, cập nhật xu hướng mới.

“Tôi lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tự tin và nhiều ý tưởng sáng tạo. Có những khoảng lặng là vì tôi có những mối quan tâm khác nên phải hy sinh thời gian. Cuộc sống có rất nhiều điều để mình khám phá và chinh phục nên điểm dừng cũng là điều cần thiết. Khi trở lại âm nhạc, tôi mang đến những sản phẩm mới mẻ”, con gái của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương chia sẻ.

Tổ ấm của ca sĩ Mỹ Lệ

Ca sĩ Mỹ Lệ lên xe hoa vào năm 2004 và hiện có ba con gồm hai gái, một trai. Theo tiết lộ của nữ ca sĩ, hai bé lớn theo đuổi ngành y và quản trị kinh doanh, trong khi con trai út lại yêu thích thể thao. Dù trong tương lai có thể không ai nối nghiệp âm nhạc, nhưng Mỹ Lệ tôn trọng sự lựa chọn của các con. Bởi cô quan niệm mỗi người đều có đam mê và con đường riêng.

Ca sĩ Mỹ Lệ gây ấn tượng bởi sắc vóc trẻ trung dù đã chạm ngưỡng 53 tuổi ẢNH: BTC

Từng có quãng thời gian im ắng trên thị trường âm nhạc, song Mỹ Lệ phủ nhận chuyện theo chồng bỏ cuộc chơi. Cô khẳng định người bạn đời luôn ủng hộ, thậm chí còn tạo điều kiện để cô trở lại hoạt động nghệ thuật. Với nữ ca sĩ, chồng doanh nhân là người tử tế, luôn có trách nhiệm với gia đình. Cả hai nỗ lực duy trì tổ ấm viên mãn khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Bày tỏ về quan điểm dạy con trước sự thay đổi và phát triển của thời đại, ca sĩ Mỹ Lệ cho rằng trẻ em ngày nay tiếp cận công nghệ rất nhanh nhưng lại thiếu đi kỹ năng sống mà thế hệ trước từng trải nghiệm. Bản thân nữ ca sĩ vẫn cố gắng giữ gìn những nét truyền thống và dạy con hướng đến những giá trị thật, chấp nhận những khác biệt do bối cảnh xã hội.

Nữ ca sĩ tâm sự: “Ngày nay, mình phải cố gắng giữ được nét dạy con truyền thống nhưng cũng hơi khó vì mỗi thời cuộc mỗi khác. Mình không thể bắt các cháu bây giờ giống như xưa nhưng mình cũng cố gắng hết sức để các cháu hiểu và hướng đến giá trị thật sự”.

Trở lại với vị trí giám khảo Thách thức giới hạn 2025, Mỹ Lệ mang theo cả kinh nghiệm, sự từng trải lẫn tinh thần trẻ trung, cởi mở. Nữ ca sĩ được kỳ vọng sẽ là người thẩm định công tâm, đồng thời truyền cảm hứng cho thí sinh.