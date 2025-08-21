Mỹ Lệ tiết lộ về chồng doanh nhân và niềm vui tuổi 53

Mỹ Lệ ngồi ghế nóng chương trình Biến hóa bất ngờ, lên sóng trên THVL1

ẢNH: BTC

Hơn 20 năm kinh nghiệm, ca sĩ Mỹ Lệ là giám khảo của nhiều chương trình, cuộc thi âm nhạc. Mới đây, nữ ca sĩ 7X tiếp tục ngồi ghế nóng của Biến hóa bất ngờ cùng với NSƯT Đại Nghĩa và ca sĩ Đoan Trang. Cô mong muốn dùng góc nhìn của người đi trước để chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm giúp các thí sinh tiến bộ hơn sau vòng thi này.

Theo Mỹ Lệ, ngoài việc biến hóa giọng hát trên sân khấu, các ca sĩ trẻ cần sớm định hình phong cách riêng, tạo ra dấu ấn không bị lẫn vào bất kỳ ai. Để làm được điều đó, đàn em trước hết cần trau dồi giọng hát lẫn phong cách và ngoại hình. Giọng ca 7X cho rằng điều quan trọng không kém là lựa chọn dòng nhạc phù hợp với thị hiếu khán giả. Khi đã có bản sắc riêng, ca sĩ vẫn cần liên tục làm mới mình để mang lại cảm giác tươi mới cho người nghe.

Nhìn lại hành trình nghệ thuật hơn hai thập kỷ, Mỹ Lệ tự hào nhất ở sự đa dạng trong phong cách âm nhạc. Cô có thể hát tốt nhiều thể loại từ rock, pop, ballad, bolero, dân ca truyền thống, cho đến dân gian đương đại. Theo cô, đây cũng chính là dấu ấn riêng làm nên tên tuổi của mình trong chặng đường làm nghề.

Cuộc sống kín tiếng của ca sĩ Mỹ Lệ

Mỹ Lệ tìm niềm vui trong công việc và trong hành trình chăm sóc tổ ấm nhỏ ẢNH: NVCC

Ở tuổi 53, ca sĩ Mỹ Lệ được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi sự nghiệp âm nhạc và gia đình viên mãn. Chia sẻ về niềm vui và động lực sống ở thời điểm hiện tại, con gái nhạc sĩ Hoàng Sông Hương cho biết cô không còn đặt nặng việc phải liên tục ra mắt sản phẩm mới để chạy đua với thị trường. Thay vào đó, giọng ca 7X chọn thực hiện những dự án tâm đắc nhất, mang nhiều cảm xúc nhất để gửi đến khán giả.

Dù bận rộn với nhiều vai trò, Mỹ Lệ vẫn sắp xếp thời gian để lo cho tổ ấm nhỏ. Nữ ca sĩ nhận xét người bạn đời có trách nhiệm, yêu thương vợ con. Những lúc bất đồng trong cuộc sống hôn nhân, cô áp dụng “chiêu” quen thuộc là “một câu nhịn chín câu lành”. “Anh sống tử tế, không có thói hư tật xấu nào nên tôi cũng không có gì phải phàn nàn hay mệt mỏi", sao nữ nói về chồng doanh nhân.

Bên cạnh đó, niềm vui của nữ ca sĩ còn đến từ việc chứng kiến sự trưởng thành, tiến bộ của các con mỗi ngày. Chủ nhân ca khúc Trôi trong gương tâm sự: “Mỗi giai đoạn, chúng ta sẽ có một niềm vui và sự quan tâm khác nhau. Bây giờ, tôi không còn quan tâm việc ra sản phẩm mới liên tục mà tôi duy trì cảm xúc bằng những sản phẩm tâm đắc nhất. Về cuộc sống gia đình, nhìn thấy sự trưởng thành của con mỗi ngày chính là niềm vui của tôi. Vì cuộc sống muôn màu muôn sắc nên ai có thể làm những điều bản thân mong muốn thì đó là những người hạnh phúc”.