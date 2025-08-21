Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Mỹ Lệ tiết lộ về chồng doanh nhân và niềm vui tuổi 53

Thạch Anh
Thạch Anh
21/08/2025 07:06 GMT+7

Ở tuổi 53, Mỹ Lệ có cuộc sống bình yên bên chồng doanh nhân và các con. Nữ ca sĩ không áp lực chạy theo thị trường mà chọn ra mắt các sản phẩm tâm đắc.

Mỹ Lệ nói về hôn nhân với chồng doanh nhân, tiết lộ niềm vui tuổi 53 - Ảnh 1.

Mỹ Lệ ngồi ghế nóng chương trình Biến hóa bất ngờ, lên sóng trên THVL1

ẢNH: BTC

Hơn 20 năm kinh nghiệm, ca sĩ Mỹ Lệ là giám khảo của nhiều chương trình, cuộc thi âm nhạc. Mới đây, nữ ca sĩ 7X tiếp tục ngồi ghế nóng của Biến hóa bất ngờ cùng với NSƯT Đại Nghĩa và ca sĩ Đoan Trang. Cô mong muốn dùng góc nhìn của người đi trước để chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm giúp các thí sinh tiến bộ hơn sau vòng thi này.

Theo Mỹ Lệ, ngoài việc biến hóa giọng hát trên sân khấu, các ca sĩ trẻ cần sớm định hình phong cách riêng, tạo ra dấu ấn không bị lẫn vào bất kỳ ai. Để làm được điều đó, đàn em trước hết cần trau dồi giọng hát lẫn phong cách và ngoại hình. Giọng ca 7X cho rằng điều quan trọng không kém là lựa chọn dòng nhạc phù hợp với thị hiếu khán giả. Khi đã có bản sắc riêng, ca sĩ vẫn cần liên tục làm mới mình để mang lại cảm giác tươi mới cho người nghe.

Nhìn lại hành trình nghệ thuật hơn hai thập kỷ, Mỹ Lệ tự hào nhất ở sự đa dạng trong phong cách âm nhạc. Cô có thể hát tốt nhiều thể loại từ rock, pop, ballad, bolero, dân ca truyền thống, cho đến dân gian đương đại. Theo cô, đây cũng chính là dấu ấn riêng làm nên tên tuổi của mình trong chặng đường làm nghề.

Cuộc sống kín tiếng của ca sĩ Mỹ Lệ

Mỹ Lệ nói về hôn nhân với chồng doanh nhân, tiết lộ niềm vui tuổi 53 - Ảnh 2.

Mỹ Lệ tìm niềm vui trong công việc và trong hành trình chăm sóc tổ ấm nhỏ

ẢNH: NVCC

Ở tuổi 53, ca sĩ Mỹ Lệ được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi sự nghiệp âm nhạc và gia đình viên mãn. Chia sẻ về niềm vui và động lực sống ở thời điểm hiện tại, con gái nhạc sĩ Hoàng Sông Hương cho biết cô không còn đặt nặng việc phải liên tục ra mắt sản phẩm mới để chạy đua với thị trường. Thay vào đó, giọng ca 7X chọn thực hiện những dự án tâm đắc nhất, mang nhiều cảm xúc nhất để gửi đến khán giả.

Dù bận rộn với nhiều vai trò, Mỹ Lệ vẫn sắp xếp thời gian để lo cho tổ ấm nhỏ. Nữ ca sĩ nhận xét người bạn đời có trách nhiệm, yêu thương vợ con. Những lúc bất đồng trong cuộc sống hôn nhân, cô áp dụng “chiêu” quen thuộc là “một câu nhịn chín câu lành”. “Anh sống tử tế, không có thói hư tật xấu nào nên tôi cũng không có gì phải phàn nàn hay mệt mỏi", sao nữ nói về chồng doanh nhân.

Bên cạnh đó, niềm vui của nữ ca sĩ còn đến từ việc chứng kiến sự trưởng thành, tiến bộ của các con mỗi ngày. Chủ nhân ca khúc Trôi trong gương tâm sự: “Mỗi giai đoạn, chúng ta sẽ có một niềm vui và sự quan tâm khác nhau. Bây giờ, tôi không còn quan tâm việc ra sản phẩm mới liên tục mà tôi duy trì cảm xúc bằng những sản phẩm tâm đắc nhất. Về cuộc sống gia đình, nhìn thấy sự trưởng thành của con mỗi ngày chính là niềm vui của tôi. Vì cuộc sống muôn màu muôn sắc nên ai có thể làm những điều bản thân mong muốn thì đó là những người hạnh phúc”.

Tin liên quan

Mỹ Lệ: Không được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nâng đỡ, tôi khó xây dựng tên tuổi

Mỹ Lệ: Không được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nâng đỡ, tôi khó xây dựng tên tuổi

Ca sĩ Mỹ Lệ bày tỏ sự biết ơn khi được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hỗ trợ trong sự nghiệp. Với cô, đó là sự thuận lợi lớn, song đòi hỏi bản thân phải có năng lực để chứng minh.

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Lệ ca sĩ Mỹ Lệ Biến hóa bất ngờ hôn nhân gia đình sao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận