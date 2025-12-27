Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nữ ca sĩ vừa lên chức phó giáo sư ở tuổi 43 là ai?

Thạch Anh
Thạch Anh
27/12/2025 15:39 GMT+7

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vừa tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư (PGS) đối với NSƯT Tân Nhàn.

NSND Quốc Hưng - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chia sẻ đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của cá nhân NSƯT Tân Nhàn và gia đình, mà còn là niềm vui chung của tập thể học viện, của giới đào tạo và nghiên cứu âm nhạc Việt Nam.

Nữ ca sĩ vừa lên chức phó giáo sư ở tuổi 43 là ai?- Ảnh 1.

NSƯT Tân Nhàn nhận quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư

ẢNH: NVCC

“Con đường để đạt tới chức danh phó giáo sư là một hành trình dài, đòi hỏi trí tuệ, lao động bền bỉ, sự cống hiến không mệt mỏi và một nhân cách nghề nghiệp mẫu mực. Với NSƯT Tân Nhàn, hành trình ấy còn đặc biệt hơn khi được song hành giữa nghệ thuật biểu diễn và đào tạo thanh nhạc. Chúng ta biết đến Tân Nhàn trước hết là một NSƯT, người đã dành trọn tâm huyết cho âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là việc gìn giữ, lan tỏa những giá trị tinh hoa của nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại”, NSND Quốc Hưng chia sẻ.

Theo Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trên sân khấu, Tân Nhàn là nghệ sĩ bản lĩnh, đậm đà bản sắc. Còn trên giảng đường và nghiên cứu khoa học, cô lại thể hiện phong thái nghiêm túc và sáng tạo. Ở vai trò tiến sĩ, giọng ca 8X đã có những công trình nghiên cứu có giá trị, đóng góp thiết thực cho công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ở vai trò nhà giáo, Tân Nhàn được nhận xét là người thầy tận tâm, gần gũi với sinh viên, luôn truyền cho các em không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn là tình yêu nghề, ý thức gìn giữ di sản và trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ - trí thức. “Đối với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đây tiếp tục là minh chứng cho chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc truyền thống - một trụ cột quan trọng trong sứ mệnh bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của học viện”, NSND Quốc Hưng bày tỏ.

Nữ ca sĩ vừa lên chức phó giáo sư ở tuổi 43 là ai?- Ảnh 2.

NSƯT Tân Nhàn cúi mình cảm ơn những người thầy lớn đã dìu dắt

ẢNH: NVCC

Chia sẻ của NSƯT Tân Nhàn 

Tại lễ công bố, NSƯT Tân Nhàn xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với 4 người thầy lớn đã dìu dắt mình trong sự nghiệp gồm NSND Trung Kiên, NGND Trần Thu Hà, NSND Quốc Hưng, NSƯT Lan Anh. “Trên cương vị mới, tôi xin hứa sẽ không ngừng học hỏi, tận tâm với giảng dạy và nghiên cứu, góp phần đào tạo thế hệ nghệ sĩ, nhà giáo âm nhạc có tài năng, bản lĩnh và trách nhiệm với xã hội”, nghệ sĩ Tân Nhàn phát biểu.

NSƯT Tân Nhàn tên thật là Nguyễn Thị Tân Nhàn, sinh năm 1982. Cô từng thành công khi giành giải nhất dòng nhạc dân gian tại Sao mai 2005. Nữ nghệ sĩ đã trải qua 16 năm đào tạo âm nhạc, giảng dạy từ Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Du lịch Hạ Long, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đến Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hiện cô đang giữ vị trí trưởng khoa Thanh nhạc của học viện.

Nghệ sĩ Tân Nhàn có 14 bài báo khoa học, 2 cuốn sách, 3 tác phẩm đạt giải quốc gia, 6 giải thưởng cá nhân, 17 giải thưởng hướng dẫn. Cô bảo vệ thành công luận án tiến sĩ vào năm 2019 và được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2023. Nữ ca sĩ 8X chính thức được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư ngành nghệ thuật theo quyết định số 79/QĐ-HĐGSNN ngày 19.11.2025.

