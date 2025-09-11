NSƯT Tân Nhàn là nữ ứng viên phó giáo sư duy nhất ngành Nghệ thuật năm 2025

Theo ghi nhận, Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa đăng tải trên trang web chính thức về danh sách ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Đáng chú ý, NSƯT Tân Nhàn là nữ ứng viên duy nhất của ngành Nghệ thuật có tên trong danh sách này.

Theo NSƯT Tân Nhàn, việc làm mới mình trong nghệ thuật là điều cần thiết. Cô quan niệm: "Không nên để hình ảnh của mình nhàm chán trong mắt khán giả" Ảnh: FBNV

Cụ thể, liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao có 16 hồ sơ. Trong đó, ngành Nghệ thuật gồm 3 hồ sơ, ngành Văn hóa có 8 hồ sơ và ngành Thể dục thể thao có 5 hồ sơ. Trong danh sách được đăng tải, NSƯT Tân Nhàn (tên thật là Nguyễn Thị Tân Nhàn) được giới thiệu nơi công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, chức danh đăng ký là phó giáo sư.

Chặng đường sự nghiệp của NSƯT Tân Nhàn

NSƯT Tân Nhàn sinh năm 1982, quê Ninh Bình (Hà Nam cũ). Nữ ca sĩ từng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia, gây chú ý khi giành quán quân Sao Mai 2005, dòng nhạc dân gian. Cô được phong danh hiệu NSƯT vào năm 2023.

Ngoài hoạt động ca hát, Tân Nhàn còn chú trọng sự nghiệp giáo dục. Từ tháng 5.2024, cô đảm nhận vai trò Trưởng khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Trước đó, nữ nghệ sĩ từng làm giảng viên tại Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Hạ Long (từ tháng 2.2007 đến 11.2008), giảng viên Trường đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (từ tháng 11.2008 đến 3.2013). Sau đó, cô về công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia và gắn bó cho đến hiện tại.

Nhan sắc rạng rỡ của NSƯT Tân Nhàn Ảnh: FBNV

Trong hồ sơ, NSƯT Tân Nhàn có 14 bài báo khoa học, trong đó có 2 bài đăng trên tạp chí quốc tế. Đồng thời, cô cũng có 2 sách được xuất bản. Về số lượng tác phẩm nghệ thuật đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế, NSƯT Tân Nhàn có 3/13 tác phẩm nghệ thuật, 6 giải thưởng cá nhân và 17 giải thưởng hướng dẫn. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn có 2 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2018 và 2024.

Trước đó, trong chương trình Lời tự sự, khi nói về công tác giáo dục, NSƯT Tân Nhàn cho biết bản thân đã có quãng thời gian dài hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh đó, cô cũng muốn phát triển sự nghiệp truyền lửa đến thế hệ trẻ, cùng các đồng nghiệp đào tạo những mầm non cho nền âm nhạc nước nhà.

Trong sự nghiệp, NSƯT Tân Nhàn từng đối diện với biến cố mất giọng. Chia sẻ về điều này, nữ nghệ sĩ cho biết đó là cú sốc lớn đối với cô. “Tôi đang hát thì tự nhiên bị tắt tiếng, không hiểu bị làm sao. Tôi đi chữa ở nhiều nơi, nhưng không phát hiện ra bệnh gì và không có cách nào để hồi phục. Đó là thời điểm kinh hoàng trong cuộc đời làm nghề”, cô bộc bạch. Đối diện với biến cố, NSƯT Tân Nhàn chọn không bỏ cuộc. Thay vào đó, cô muốn chiến thắng bản thân một lần nữa.

Đồng thời, NSƯT Tân Nhàn cũng cho rằng việc làm mới mình trong nghệ thuật là điều cấp thiết. Sao nữ 8X bày tỏ: "Không nên để cho khán giả nhìn mình mãi với hình ảnh cũ kể cả trong âm nhạc. Đó là động lực, cũng là thách thức đối với các nghệ sĩ đã có vị trí, đòi hỏi phải nỗ lực hơn nữa để khán giả không quên mình và sẽ công nhận những đóng góp của mình".