Nữ chính 'Cô gái đến từ hư vô' gây sốc với vẻ ngoài hiện tại

Hình ảnh mới nhất của Kitty Chicha gây sốc vì cô quá gầy INSTAGRAM NV

Cách đây ít ngày, Kitty Chicha tham gia show diễn của nhà mốt Saint Laurent trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris (Pháp) và hội ngộ nhiều tên tuổi: Rosé (BlackPink), Mizuhara Kiko, Soo Joo Park… Nữ diễn viên 31 tuổi diện áo xuyên thấu táo bạo kết hợp cùng quần túi hộp tạo nên vẻ chất chơi, cá tính và có phần nổi loạn. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người sốc hơn cả là thân hình "cò hương" đáng báo động của nữ diễn viên. Trước ống kính, gương mặt ngôi sao Thái Lan gầy trơ xương, cánh tay khẳng khiu cùng phần thân trên lộ rõ dấu xương sườn dưới lớp áo mỏng manh. Những dấu hiệu này khiến người hâm mộ càng thêm quan ngại về tình hình sức khỏe của người đẹp.

Người hâm mộ bày tỏ lo ngại trước thân hình đáng báo động của nữ diễn viên GETTY

Những khoảnh khắc mới nhất của Kitty Chicha được đăng tải rầm rộ trên các trang mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đa số bình luận đều sửng sốt trước thân hình mỏng manh của sao phim Cô gái đến từ hư vô và đặt câu hỏi về tình trạng sức khỏe hiện tại của cô. Qua Instagram, nữ diễn viên sinh năm 1993 cũng chia sẻ một số hình ảnh tại sự kiện, bên dưới mục bình luận người hâm mộ tỏ rõ sự hoang mang, lo lắng.

Fan của người đẹp xứ chùa vàng thi nhau bày tỏ ý kiến: "Hình ảnh của cô ấy thực sự đáng lo ngại", "Kitty, chúc bạn nhiều sức khỏe. Tôi biết bạn là một cô gái mảnh khảnh và hấp dẫn theo phong cách riêng nhưng những bức ảnh cuối cùng khiến tôi lo lắng. Tôi sợ rằng có điều gì đó không ổn với bạn", "Tình trạng của cô ấy mỗi lúc một trở nên đáng lo ngại hơn. Hãy cố gắng hồi phục nhé. Trước đây bạn trông thật hạnh phúc và xinh đẹp khi có mái tóc đen tự nhiên và thân hình khỏe mạnh", "Kitty, chúng tôi rất lo lắng cho bạn! Bạn trông gầy hơn trước nhiều lắm, tôi hy vọng bạn ăn uống tốt. Xin hãy luôn khỏe mạnh, vui vẻ và luôn nhớ rằng chúng tôi yêu bạn!"…

Hình ảnh Kitty Chicha thời đóng Cô gái đến từ hư vô và hiện tại NETFLIX, CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Kitty Chicha xuất hiện với thân hình mảnh khảnh mà tình trạng này đã kéo dài khá lâu và cô sụt cân rõ rệt hơn từ năm 2023. Đáng nói, ngoại hình của cô tại sự kiện mới nhất được nhận xét còn đáng quan ngại hơn trước. Được biết, việc nữ diễn viên ngày càng gầy đi là kết quả của quá trình ép cân nhằm phục vụ cho vai diễn trong dự án mới. Tuy nhiên, suốt thời gian dài người đẹp vẫn không thể trở lại cân nặng như xưa thậm chí ngày càng gầy gò hơn khiến nhiều người hâm mộ thêm hoang mang, lo lắng.

Kitty Chicha (hay còn được gọi là Kitty Chicha Amatayakul, Chicha Amatayakul) sinh năm 1993, cô gia nhập làng giải trí hồi 2010 với vai trò thành viên nhóm nhạc Kiss Me Five sau đó chuyển hướng sang đóng phim. Nữ diễn viên trẻ tham gia một số dự án như: Daughter, The Serpent, 7 Boy Scouts… Đặc biệt, cô từng gây sốt khắp Đông Nam Á với vai nữ sinh ma quái Nanno trong hai mùa của loạt phim kinh dị Girl from Nowhere (Cô gái đến từ hư vô) lần lượt trình làng vào năm 2018 và 2021.