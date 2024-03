Nữ chính ‘Lỡ hẹn với ngày xanh’ xác nhận hẹn hò bạn diễn

Minh Thu và Tô Dũng FBNV

Cả hai yêu nhau được một thời gian và trên trang cá nhân gần đây, diễn viên Minh Thu cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh, những khoảnh khắc lãng mạn của cô và bạn trai.

Hôm 8.3 vừa qua, diễn viên của Phố trong làng khoe một bó hồng thật to do Tô Dũng tặng và kèm theo những bức hình tình tứ của cả hai. Cô viết những lời ngọt ngào: "Em rất thích hoa, đặc biệt là hoa do anh tặng. Em cũng rất thích bất ngờ, đặc biệt là bất ngờ do anh tạo ra, Tô Dũng".

Khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi trong ngày 8.3 FBNV

Minh Thu cũng đã xác nhận với chúng tôi chuyện hẹn hò Tô Dũng nhưng hiện tại cô cho biết cũng không muốn chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm và mong khán giả dành sự quan tâm và tình cảm cho những vai diễn của họ trên màn ảnh nhỏ.

Nữ diễn viên sinh năm 1996 là gương mặt trẻ của phim giờ vàng, tạo ấn tượng với vai Hải "quạt" trong Phố trong làng sau đó là vai thứ chính trong phim Nơi giấc mơ tìm về được nhận xét có sắc vóc và nét diễn "vượt mặt" nữ chính Việt Hoa. Cô tốt nghiệp Đại học Sâu khấu Điện ảnh Hà Nội và hiện là diễn viên của Nhà hát kịch Việt Nam.

Trong bộ phim Lỡ hẹn với ngày xanh sẽ lên sóng VTV1 từ ngày 18.3, lần đầu, Minh Thu đóng nữ chính cùng với Huỳnh Anh và Lê Bống. Chia sẻ về vai Giang, Minh Thu cho rằng đây là vai tâm lý khá nặng nên bản thân rất áp lực và hồi hộp dù tính cách của cô kiến trúc sư trẻ trong phim khá tương đồng với Minh Thu ở ngoài đời. Trong phim, vai của Minh Thu và Lê Bống đều là nữ chính và vướng "tình tay ba" với nhân vật do Huỳnh Anh đóng.

Minh Thu và Tô Dũng đang yêu nhau và cả hai là gương mặt trẻ của phim truyền hình phát sóng giờ vàng FBNV

Còn Tô Dũng cũng là diễn viên trẻ của phim truyền hình phía bắc, hiện công tác tại Nhà hát kịch Việt Nam. Thời gian qua anh xuất hiện trong một số phim như Lối về miền hoa, Hương vị tình thân, Cuộc chiến không giới tuyến… Cả Minh Thu và Tô Dũng đều cùng tham gia phim Phố trong làng nhưng vai Hải "quạt" của Minh Thu lúc đó lại yêu nhân vật do diễn viên Phùng Đức Hiếu đóng.

Cả Tô Dũng và Minh Thu đều đã trải qua một lần đổ vỡ trong tình cảm. Hiện Minh Thu làm mẹ đơn thân của bé trai 5 tuổi còn Tô Dũng cũng có một bé trai sau khi ly hôn.