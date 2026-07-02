Nữ chính 'Phố trong làng' kết đôi với cơ trưởng 'Tử chiến trên không'

Sau thời gian vắng bóng để kết hôn và sinh con, nữ diễn viên Ngọc Anh quay trở lại màn ảnh nhỏ với phim chính luận Trời cao nguyên xanh. Đây là dự án mới của đạo diễn - NSƯT Nguyễn Mai Hiền, dự kiến phát sóng lúc 21 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần trên VTV1, bắt đầu từ ngày 6.7.

Diễn viên Ngọc Anh và Xuân Phúc trong phim Trời cao nguyên xanh ẢNH: VFC CUNG CẤP

Ngọc Anh đóng cặp cùng Xuân Phúc trong Trời cao nguyên xanh

Trong phim, Ngọc Anh đảm nhận vai Vân, vị hôn thê của đại úy Quang Tuấn do Xuân Phúc thủ vai. Sau hình ảnh cô y tá Ngọc dịu dàng trong Phố trong làng, lần tái xuất này đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của nữ diễn viên khi nhân vật không chỉ là một "bóng hồng" bên cạnh người lính trẻ mà còn góp phần tạo chiều sâu đời sống cho câu chuyện về những người chiến sĩ công an nơi đại ngàn Tây nguyên.

Ngọc Anh tái xuất sau 3 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ ẢNH: VFC CUNG CẤP

Phim Trời cao nguyên xanh lấy bối cảnh Tây nguyên, khai thác hành trình gìn giữ bình yên của lực lượng công an trước những vấn đề phức tạp về an ninh, dân tộc, tôn giáo và đời sống buôn làng. Tác phẩm hướng vào cuộc đấu trí âm thầm, nơi niềm tin của người dân trở thành nền tảng quan trọng để hóa giải những xung đột ngấm ngầm. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Hoàng Hải, Hà Việt Dũng, Xuân Phúc, Luân Nguyễn, Thúy Nga, Hoàng Nhân, Thế Mạnh...

Trong phim, Ngọc Anh kết đôi cùng Xuân Phúc. Nam diễn viên được biết đến qua các phim thời gian gần đây, trong đó có phim điện ảnh Tử chiến trên không với vai cơ trưởng. Ở Trời cao nguyên xanh, Xuân Phúc vào vai người sĩ quan trẻ phải trưởng thành giữa những thử thách nghề nghiệp và đời sống. Sự xuất hiện của Vân mở ra tuyến tình cảm, đồng thời khắc họa góc đời thường của người chiến sĩ. Sự kết hợp lần đầu tiên này hứa hẹn sẽ tạo nên một cặp đôi mới ăn ý trên phim giờ vàng.

Diễn viên Xuân Phúc sẽ kết đôi cùng Ngọc Anh trong phim mới ẢNH: VFC CUNG CẤP

Trước đó, Ngọc Anh từng ghi dấu với vai chính y tá Ngọc trong Phố trong làng - nhân vật tạo thiện cảm nhờ vẻ mộc mạc, gần gũi và diễn xuất tự nhiên. Sau thành công của bộ phim, cô tạm gác công việc để kết hôn, sinh con và chăm lo tổ ấm. Nữ diễn viên cho biết thời gian xa phim trường từng khiến cô lo lắng mình mất cảm giác nghề, nhưng chính vai Vân đã tiếp thêm động lực để cô trở lại. Theo chia sẻ của Ngọc Anh, sự hỗ trợ của đạo diễn cùng ê kíp giúp cô nhanh chóng bắt nhịp, còn gia đình là chỗ dựa để cô yên tâm theo đuổi nghệ thuật.