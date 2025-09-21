Nữ chính 'Vì sao đưa anh tới' Jun Ji Hyun bị tẩy chay

Từ câu thoại gây phẫn nộ đến làn sóng 'cấm cửa' chưa từng có

Theo 163, trong tập 4 của bộ phim Tempest, nhân vật của Jun Ji Hyun đã thốt lên câu hỏi: "Tại sao Trung Quốc lại thích chiến tranh?". Câu thoại này ngay lập tức châm ngòi một làn sóng phẫn nộ dữ dội trên mạng xã hội xứ Trung, cáo buộc bộ phim bóp méo và bôi nhọ hình ảnh đất nước họ. Làn sóng chỉ trích gay gắt đến mức nhiều khán giả còn yêu cầu "cấm cửa” Jun Ji Hyun, không cho cô đặt chân đến Trung Quốc để dự sự kiện hay xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Một người dùng mạng xã hội Weibo gay gắt viết: "Nếu Trung Quốc thực sự yêu chiến tranh, thì đã chẳng có phim để các người quay!". Lời thoại này không chỉ bị xem là một lỗi kịch bản, mà còn là hành động "phản bội" của Jun Ji Hyun đối với khán giả Trung Quốc.

Cơn thịnh nộ không chỉ dừng lại ở nữ diễn viên. Cộng đồng mạng còn gây áp lực trực tiếp lên các thương hiệu mà cô làm đại diện, yêu cầu họ gỡ bỏ hình ảnh của Jun Ji Hyun nếu muốn tiếp tục kinh doanh tại thị trường tỉ dân này. Hàng triệu người dùng mạng xã hội đã tràn vào các trang của La Mer, Piaget, Louis Vuitton... để chỉ trích và yêu cầu cắt hợp đồng. Trước sức ép của dư luận, hãng mỹ phẩm La Mer đã xóa toàn bộ bài đăng liên quan đến Jun Ji Hyun trên Weibo, trong khi Piaget cũng gỡ hình ảnh quảng bá khỏi cửa hàng trực tuyến.

Hàng triệu người dùng mạng xã hội đã tràn vào các trang của La Mer, Piaget, Louis Vuitton... để chỉ trích và yêu cầu cắt hợp đồng của Jun Ji Hyun ẢNH: INSTAGRAM NV

Cuộc khủng hoảng đến vào thời điểm nhạy cảm

Theo 163, sự cố này xảy ra vào thời điểm Jun Ji Hyun đang phải đối mặt với nhiều sóng gió cá nhân. Vào đầu tháng 6, chồng cô, Choi Joon Hyuk, bị truyền thông Hàn Quốc đưa tin thua lỗ 15 tỉ won (gần 287 tỉ đồng) vì đầu tư tiền ảo. Tình hình tài chính của gia đình lao đao buộc "mợ chảnh" phải tái xuất showbiz với tần suất làm việc chóng mặt. Chỉ trong chưa đầy nửa năm, cô đã ký 3 hợp đồng quảng cáo xa xỉ và liên tục dự sự kiện ở khắp nơi, thậm chí chấp nhận sang Trung Quốc sau hơn 10 năm vắng bóng.

Với lịch trình dày đặc này, Jun Ji Hyun có thể bù đắp khoản lỗ của chồng trong chưa đầy một năm. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa cho nữ diễn viên khi cô phải trở thành trụ cột kinh tế, gánh nợ cho người chồng. Trang QQ tiết lộ, thu nhập của Choi Joon Hyuk thậm chí còn không bằng vợ và trong thương vụ mua căn hộ vào năm 2013, Jun Ji Hyun đã chi ra phần lớn số tiền, trong khi chồng cô chỉ đóng góp một phần rất nhỏ.

Mặc dù có ý kiến cho rằng Jun Ji Hyun chỉ diễn theo kịch bản và sự phẫn nộ nên nhắm vào nhà sản xuất, nhưng cô vẫn trở thành cái tên "đứng mũi chịu sào" ẢNH: INSRAGRAM NV

Mặc dù có ý kiến cho rằng Jun Ji Hyun chỉ diễn theo kịch bản và sự phẫn nộ nên nhắm vào nhà sản xuất, nhưng với vị thế là một minh tinh hàng đầu và diễn viên chính, cô vẫn trở thành cái tên “đứng mũi chịu sào" và hứng chịu mọi chỉ trích. Hậu quả của vụ việc đã thấy rõ. Điểm số của Tempest trên trang Douban (Trung Quốc) đã sụt giảm nghiêm trọng từ 7.1 xuống còn 4.2 với hơn 70% đánh giá 1 sao. Dù Jun Ji Hyun và nhà sản xuất vẫn im lặng, nhưng nhiều ý kiến cho rằng sự nghiệp của nữ diễn viên tại thị trường tỉ dân có thể đã bị hủy hoại.

Điểm số của Tempest trên trang Douban (Trung Quốc) đã sụt giảm nghiêm trọng từ 7.1 xuống còn 4.2 ẢNH: INSTAGRAM NV

Hành trình từ ‘Cô nàng ngổ ngáo’ đến ‘Vì sao đưa anh tới’

Trước khi dính vào lùm xùm, sự nghiệp của Jun Ji Hyun là một hành trình đầy rực rỡ. Khởi đầu từ vai trò người mẫu tuổi teen, cô nhanh chóng lấn sân sang diễn xuất và tạo nên cơn địa chấn với bộ phim điện ảnh Cô nàng ngổ ngáo (2001). Vai diễn này không chỉ đưa tên tuổi cô vượt ra ngoài biên giới Hàn Quốc mà còn biến cô thành một biểu tượng của làn sóng Hallyu thế hệ đầu.

Thành công nối tiếp thành công. Jun Ji Hyun tiếp tục khẳng định vị thế qua hàng loạt tác phẩm điện ảnh chất lượng như Ngọn gió yêu thương, Đội quân siêu trộm và Sứ mệnh truy sát. Đặc biệt, sự trở lại màn ảnh nhỏ sau 14 năm vắng bóng với Vì sao đưa anh tới (2013) đã tạo nên một cơn sốt toàn châu Á, đưa sự nghiệp của cô lên đỉnh cao mới. Vai diễn minh tinh sang chảnh Cheon Song Yi không chỉ "càn quét" các giải thưởng danh giá mà còn định hình phong cách thời trang và làm đẹp cho hàng triệu phụ nữ.

Trước khi dính vào lùm xùm, sự nghiệp của Jun Ji Hyun là một hành trình đầy rực rỡ ẢNH: STONEHENGE

Tiếp nối thành công, Huyền thoại biển xanh và các dự án sau này như series Vương triều xác sống: Ashin phương Bắc, phim truyền hình Bí ẩn núi Jiri tiếp tục cho thấy sức hút khó cưỡng của "quốc bảo điện ảnh" xứ Hàn.