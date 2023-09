Nữ chủ hụi U60 ‘ôm’ gần 9 tỉ của hơn 100 người rồi bỏ trốn

Trưa 12.9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nữ chủ hụi Lưu Thị Tiến về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4, điều 174 bộ luật Hình sự.

Nữ chủ hụi U60 Lưu Thị Tiến CÔNG AN CUNG CẤP

Bước đầu, PC02 Công an tỉnh Bắc Giang xác định, lợi dụng kinh nghiệm, uy tín của mình sau nhiều năm đứng ra tổ chức chơi "phường" (hay còn gọi là chơi họ, chơi hụi, chơi biêu), nữ chủ hụi U60 tên Tiến đã tổ chức 19 dây "phường", mỗi dây có khoảng 21 - 24 người tham gia và đóng mỗi tháng 5 triệu đồng/người.

Số tiền thu được, Tiến sử dụng một phần để chi trả cho người chơi, còn lại để chi tiêu cá nhân. Cuối tháng 12.2022, Tiến đã bỏ trốn khỏi địa phương vì không còn khả năng chi trả cho người chơi.

PC02 Công an tỉnh Bắc Giang xác định, với thủ đoạn kể trên, từ năm 2020 đến khi bị bắt, Tiến đã lừa đảo hơn 100 người dân trên địa bàn TP.Bắc Giang, chiếm đoạt tổng số tiền gần 9 tỉ đồng.

PC02 Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị ai là bị hại của Tiến đến trụ sở PC02 Công an tỉnh Bắc Giang để trình báo, hoặc liên hệ với điều tra viên Nguyễn Hồng Tư theo số điện thoại 0984572269 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Theo PC02 Công an tỉnh Bắc Giang, hình thức chơi "phường" mang nhiều rủi ro, hệ lụy và có thể biến tướng thành hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"…

Do vậy, PC02 Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân nên lựa chọn các hình thức đầu tư, tiết kiệm khác phù hợp và an toàn, đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.