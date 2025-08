Nữ công nhân trúng độc đắc xổ số miền Nam, gọi đại lý đến tận nhà trong đêm

Đó là chia sẻ từ phía đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập (Tây Ninh) khi vừa đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc và 2 tờ vé số trúng an ủi cho khách ở địa phương, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 8.

Theo đó, những tờ vé số trúng độc đắc có dãy 719324 thuộc đài Hậu Giang. Trong khi những tờ vé số an ủi có dãy 619324 cũng thuộc đài này. Tổng giá trị của những tờ vé số là 4,1 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Đại lý vé số Hồng Hạnh mang tiền đi đổi thưởng trong đêm cho khách ẢNH: ĐẠI LÝ VÉ SỐ CUNG CẤP

"Người trúng số là nữ công nhân chừng 40 tuổi, mua vé số khi đi làm rồi trúng. Người này trúng 1 tờ độc đắc, 2 tờ an ủi, tờ độc đắc còn lại người này tặng cho người quen. Trúng số tiền lớn nên khách mừng lắm, đại lý tôi lấy tiền đổi thưởng ngay trong đêm", đại lý vé số Hồng Hạnh chia sẻ thêm.

Cũng theo tiết lộ từ phía đại lý, nữ công nhân này mua nhiều tờ vé số và tặng cho người thân quen, nhiều người trong số họ cũng trúng số. Sau đó hình ảnh những tờ vé trúng độc đắc được mạng xã hội chia sẻ ào ạt. Được biết đại lý này kinh doanh vé số hơn 20 năm ở địa phương, nhiều lần đổi thưởng độc đắc.

Cũng theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2.8, anh Lê Du, phía đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (thuộc H.Hóc Môn cũ, TP.HCM) vừa đổi thưởng 10 tờ vé số trúng độc đắc đài TP.HCM và 2 tờ vé số trúng độc đắc đài Hậu Giang.

Anh Lê Du cho biết 10 tờ vé số trị giá 20 tỉ (chưa trừ thuế) được anh đổi có dãy số may mắn 172738, thuộc đài TP.HCM do vị khách ở xã Bà Điểm mua. Người này đã nhờ đại lý đến tận nhà để đổi thưởng cho an tâm. Anh cũng đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc cho khách ở Tây Ninh. Các tờ vé may mắn có dãy số 719324 thuộc đài Hậu Giang.