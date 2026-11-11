Nữ công nhân từng khóc vì công ty đóng cửa, bắt đầu lại với xe bán cua

Gần 10 năm thanh xuân ở công ty

Phạm Thị Thơm (29 tuổi) vẫn nhớ cảm giác nghẹn ngào khi biết tin Công ty TNHH ECCO Việt Nam giải thể (công ty chuyên sản xuất giày dép và đồ da). Hình ảnh Thơm bật khóc sau khi nhận thông tin được nhiều người dùng mạng xã hội quan tâm, chia sẻ. Thơm chia sẻ những giọt nước mắt hôm ấy không đơn thuần xuất phát từ nỗi lo mất việc mà còn bởi tình cảm dành cho công ty, nơi chị đã gắn bó gần như cả tuổi thanh xuân.

Nữ công nhân khóc vì công ty đóng cửa được chia sẻ trên mạng xã hội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"19 tuổi, mình từ quê vào TP.HCM lập nghiệp. Công ty TNHH ECCO Việt Nam là công ty đầu tiên mình làm việc và cũng là nơi mình gắn bó 10 năm thanh xuân", Thơm tâm sự. 10 năm trôi qua, với Thơm nơi đây không chỉ là nơi có công việc, thu nhập ổn định mà còn giống như một gia đình. Thơm kể: "Ngày lễ nào chúng mình cũng có quà. Công ty luôn lắng nghe, đặt nhân viên lên hàng đầu".

Sau khi công ty giải thể, điều khiến Thơm xúc động là dù không còn làm việc chung, tình cảm giữa những người đồng nghiệp vẫn được duy trì.

Thơm khởi sự kinh doanh với xe bán cua ẢNH: NVCC

Sếp cũ thường xuyên hỏi thăm vợ chồng chị đã tìm được công việc mới chưa. "Khi biết mình bắt đầu bán cua, sếp đặt ủng hộ. Mình rất vui. Với mình, sếp là số 1", Thơm xúc động nhớ lại. Ngày 7.11, vợ chồng chị chính thức mở xe bán cua Cà Mau, bán hết sớm 20 kg cua, phần lớn khách hàng là đồng nghiệp cũ.

Cánh cửa này đóng, cánh cửa khác mở ra



Nói về việc khởi sự kinh doanh với xe bán cua, chị Thơm cho biết chồng quê Cà Mau - nơi nổi tiếng với cua ngon. Những năm tháng ở công ty, thi thoảng chị cũng mua cua từ quê lên bán cho đồng nghiệp.

"Mình cũng buồn chứ vì công ty giải thể. Mình nghĩ cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác mở ra. May mắn mình có sự ủng hộ của chồng và đồng nghiệp, mình đã khởi sự kinh doanh với việc cua", Thơm tâm sự.

Thơm khởi nghiệp với món đặc sản quê chồng và may mắn được chồng, đồng nghiệp ủng hộ ẢNH: NVCC

Nhiều bạn trẻ bày tỏ trên mạng xã hội đôi khi mất đi một công việc không có nghĩa là mất đi tất cả, quan trọng là dám đứng lên, tìm hướng đi mới và tiếp tục nỗ lực: "Chúc bạn buôn may bán đắt, sớm ổn định cuộc sống và thành công trên hành trình mới", "Buồn thì cũng đã buồn rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, mỗi người vẫn phải tìm cách kiếm tiền trang trải mỗi ngày", "Chúc chị buôn may bán đắt, sớm có công việc và thu nhập ổn định sau biến cố lần này"…

Biết Thơm bán cua gần nơi mình sinh sống, anh Nguyễn Bá Mạnh (29 tuổi, môi giới tự do trong lĩnh vực tuyển dụng nhân lực cho các khu công nghiệp) ghé mua để ủng hộ. Anh mừng cho Thơm.

Theo anh Mạnh, chính câu chuyện của Thơm đã thu hút sự quan tâm. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, tin rằng những người sống tình cảm, nhanh nhẹn như Thơm sẽ sớm ổn định cuộc sống và gặp nhiều may mắn.



Báo Thanh Niên ngày 3.11 đưa tin chiều 2.11, Công ty TNHH ECCO Việt Nam thông báo trước toàn thể công nhân về việc ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Khu công nghiệp Bàu Bàng kể từ 14 giờ ngày 2.11 và sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động cần thiết cho việc giải thể cho đến khi hoàn tất việc giải thể theo quy định của pháp luật Việt Nam.



