Nữ công nhân vi phạm nồng độ cồn kịch khung

Công an TX.Việt Yên (Bắc Giang) mới đây cho biết đã tiến hành xử lý một nữ công nhân trên địa bàn vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung.

Nữ công nhân vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sự việc xảy ra tối 1.12, khi tổ công tác Đội CSGT - trật tự thuộc Công an TX.Việt Yên làm nhiệm vụ. Thời điểm này, công an phát hiện chị L.T.D (22 tuổi) đi xe máy trên đường có dấu hiệu vi phạm, nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định chị D. có nồng độ cồn lên tới 0,502 mg/lít khí thở, vượt khung cao nhất về vi phạm nồng độ cồn (0,4 mg/lít khí thở) theo quy định tại Nghị định 100/2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021).

Trình bày với công an, chị D. cho biết đã uống rượu tại buổi liên hoan cuối tuần cùng bạn bè. Do chủ quan, nữ công nhân vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông dù đang trong tình trạng say rượu.

Theo quy định tại Nghị định 100/2019, hành vi của chị D. sẽ bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

Số liệu từ Cục CSGT Bộ Công an cho thấy, vi phạm về nồng độ cồn hiện vẫn còn ở mức cao. Điển hình như đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vừa qua, chỉ trong 1 tháng (từ 15.9 đến 14.10), CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 77.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trong số vi phạm, có đến 1.278 xe ô tô. Đáng chú ý, nhiều đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ thuộc lực lượng vũ trang… đã bị phát hiện và xử lý nghiêm.

Tại kỳ họp 7 Quốc hội khóa XV, Quốc hội thông qua luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, quy định cấm tuyệt đối về nồng độ cồn. Quá trình xây dựng luật này, có 2 luồng ý kiến khác nhau, một là ủng hộ cấm tuyệt đối, hai là cần có ngưỡng cho phù hợp. Cuối cùng, Quốc hội đã thống nhất là cấm tuyệt đối.

Để triển khai thi hành luật, Bộ Công an chủ trì xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Ban đầu, Bộ Công an đề xuất giảm mức phạt tiền đối với vi phạm nồng độ cồn ở ngưỡng thấp nhất, nhưng về sau đã đề xuất giữ nguyên như quy định hiện hành.