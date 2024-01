Nữ cử nhân tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc

Mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân ngũ

Với tâm lý phấn khởi chuẩn bị lên đường bảo vệ Tổ quốc sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tới đây. Ngày 19.1, trao đổi với PV Thanh Niên, Võ Ngọc Ngân Duyên (23 tuổi), ngụ tại ấp Phước Hanh, xã Phước Hậu, H.Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ sau khi ra trường, được sự định hướng của gia đình, Duyên quyết tâm viết đơn đăng ký lên đường nhập ngũ và may mắn được trúng tuyển. Duyên phấn khởi nói: "Khi hay tin trúng tuyển được lên đường bảo vệ Tổ quốc em mừng lắm, vì bản thân muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội để cơ thể rắn rỏi, mạnh mẽ hơn và hy vọng sẽ được phục vụ lâu dài trong quân ngũ".

Võ Ngọc Ngân Duyên mong muốn sau này được phục vụ lâu dài trong quân ngũ NAM LONG

Duyên cho biết thời điểm còn học ngành công nghệ thực phẩm của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, bản thân dự định sau khi ra trường sẽ làm cho một công ty chuyên về thực phẩm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. "Mẹ em bán hàng rau củ ở chợ, còn cha thì làm nghề thợ xây, thu nhập cũng không khá giả nhưng phải nuôi em gái đang học đại học năm thứ 3 cũng tại trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long. Tuy nhiên, khi ra trường em quyết tâm tham gia nghĩa vụ quân sự để được góp sức trẻ cho Tổ quốc", Duyên kể.

Theo chị Võ Thị Sang (mẹ của Duyên), sở dĩ gia đình định hướng cho con theo quân đội là do có người cháu trai (con chị ruột) đang công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, bà Sang thấy tác phong chững chạc, rất thích nên muốn con gái cũng được như thế. "Đứa cháu trai sống với tôi từ nhỏ, tính tình cũng tốt nhưng ham chơi lắm, không biết làm gì hết. Sau khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, rồi may mắn được giữ lại phục vụ lâu dài trong quân đội, từ đó tính tình cháu thay đổi, giỏi hẳn lên, cái gì cũng biết làm, sống rất có nề nếp... Tôi thấy môi trường quân đội thật tuyệt vời nên định hướng cho con gái theo", bà Sang kể lại.

Mong muốn nhìn con gái trong bộ quân phục của quân đội

Bà Sang cho biết mỗi ngày nhìn người cháu trai mặc bộ quân phục của quân đội đi làm về, phong thái chuẩn chỉnh, bà Sang vô cùng ngưỡng mộ, nên muốn con gái mình cũng sẽ được xuất hiện trong bộ quân phục màu xanh này. "Tham gia nghĩa vụ là kỳ vọng của gia đình, tôi luôn dặn dò con gái cần phải phấn đấu nhiều hơn, tuân thủ nghiêm các quy định, cố gắng rèn luyện thật tốt để được xét phục vụ lâu dài trong quân ngũ. Sau này nếu có điều kiện thuận lợi, tôi mong muốn con rể tôi cũng là quân nhân", bà Sang kỳ vọng.

Duyên phụ giúp gia đình công việc đồng áng mỗi ngày NAM LONG

Bà Sang còn cho biết gia đình mình sống bằng nghề nông nên rất vinh dự khi có con cháu là quân nhân. "Tôi rất kỳ vọng và lấy làm vinh hạnh khi kể về con gái mình, cô gái rắn rỏi đang góp phần thi hành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc", bà Sang phấn khởi nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Trần Minh Trang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, cho biết năm 2024 tỉnh được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.344 công dân nhập ngũ (1.343 nam và 1 nữ). Trong đó, nghĩa vụ quân sự là 1.001 công dân, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là 343 công dân. Số công dân này sẽ được giao về các đơn vị như: Quân đoàn 4, Quân khu 9, Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Long. 100% công dân là đoàn viên, trong đó công dân có trình độ đại học chiếm 14,29%; trình độ trung cấp chiếm 1,5%.

Hiện tại, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long và Ban chỉ huy quân sự 2 cấp cùng chính quyền địa phương đang thực hiện thăm, tặng quà cho quân nhân và gia đình trước ngày lên đường bảo vệ Tổ quốc. Lễ giao nhận quân điểm của tỉnh Vĩnh Long sẽ được thực hiện tại H.Mang Thít.